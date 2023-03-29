Лебеф о защитниках Роналду: «Мне сказали, что я тупица и никогда не буду на его уровне. Это правда – я выиграл ЧМ, а он нет»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Франции по футболу Франк Лебеф высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Франк Лебеф объяснил, в чем превосходит Криштиану Роналду.

«Два человека сказали мне, что я тупица, что я ничего не понимаю, что Роналду доказал нам, экспертам ESPN, что мы ничего не соображаем в футболе, ведь Криштиану забил гол и был великолепен. Сказали, что я никогда не был и не буду на одном уровне с Роналду.

А я ответил: «Слушайте, а вы правы. Я никогда не был на его уровне. Я выиграл чемпионат мира, а он нет», – сказал бывший защитник сборной Франции, победитель ЧМ-1998.

Роналду и правда много забивает карликовым сборным? Мы проверили – правда!

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80 комментариев

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Айлин 1990
Ответ Полуэктов Пётр
Футбол - командный вид спорта. Если человек присутствовал где-то в списке людей, которые что-то выиграли, это не делает его автоматически великим. И тут ключевое слово "автоматически". А то сейчас налетят, будто я сказал, что трофеи не важны.
А Лебеф говорит что он великий?? Или он сказал что он лучше рюналду???
Чел потролил рюналдро###.
Или ему молчать, когда фанаты бездарного игроко во всех 5 ЧМ оскорбляют его.
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Даня Чебыкин
Ответ Камбоджа Иванов
Не в защиту Роналду, вообще не об этом, но почему этот "чемпион мира" не рассказал, что за те 7 матчей ЧМ-98 он провел на поле два полных матча и 16 минут против Хорватии? Причем из них: - 90 минут в последнем матче группы (после 2 побед в 2 первых матчах); - 16 минут полуфинала с Хорватией и 90 минут с Бразилией в финале (потому что Блан получил красную карточку на 74 минуте матча с Хорватией и, соответственно, не мог сыграть упомянытые 16 минут с Хорватией и матч с Бразилией).
"Не в защиту Роналду, вообще не об этом, но почему этот "чемпион мира" не рассказал, что за те 7 матчей ЧМ-98 он провел на поле два полных матча и 16 минут против Хорватии?" дак может его об этом не спросили?

не в обвинение роналду, вообще не об этом, но почему не говорят что в своей единственной победной игре в финале португалия выиграла без роналду?
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Леван Мкртчян
Ответ Камбоджа Иванов
Франция почти весь турнир сыграла парой ЦЗ - Блан и Десайи. Кроме них в составе той сборной Франции из НОМИАЛЬНЫХ центральных защитников был лишь этот Лебеф. Что дальше?
Ничего. Так как ты даже не понял ,что тебя спрашивают ( или сделал вид, что не понял).
И ,зачем-то, задвинул факт ,уходя от вопроса, который я и без тебя хорошо знаю
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Ruscello
Платини тоже не твоем уровне Франк.
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Вероника Иванова
Ровно 4 месяца назад все боты в топе комментов уже бы отменяли Лебефа, ведь ЧМ - это вообще не показатель Кройфф и Ди Стефано его не выигрывали и ничего 🤣
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Domian
Ответ Даня Чебыкин
"Месси, Пеле, Марадона официально величайшая тройка в истории футбола и без Кубка Мира к ним в один ряд не встать." вот очень спорно! лев яшин стоит с ними в одном ряду, хотя мир не выигрывал.
Вратари это отдельная категория, ну а Яшин уже как мифический персонаж.
Наврят ли он был сильней Буффона и Нойера, но новатор в своем деле.
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Семен Войнов
Ну это факт ! Ранальду может только личного верблюда требовать ,но кубка ЧМ ему не видать .
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Tristan...
Ждём ответ Пирса Моргана
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Даня Чебыкин
Ответ Gepard_GRIN
Говорить такое.. это такое себе. Сколько ЗМ у Роналду? А сколько у Лебефа?
а еще они оба не выигрывали кубок африки!
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Фанат спорта01
Ответ Айлин 1990
А ЛЧ выиграли единицы??))))
5ЛЧ выигрывали единицы.
5ЛЧ за разные клубы только двое.
Кросс и Роналду.
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Айлин 1990
Ответ Демедрол
айлюн , ты снова один из первых в новостях о Роналду))))
Тебе какая разница???))
Запрещено???
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Timur_A
Самые крутаны - это итальянские вратари: Гвидо Мазетти и Джузеппе Каванна. Первый из них сыграл за сборную Италии два товарищеских матча и является двуратным чемпионом мира (1934 и 1938), а второй чемпионом мира был только один раз (1934), но зато за сборную, вообще, не играл никогда, только смотрел её игры иногда
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Даня Чебыкин
Ответ Domian
Аль - насрята сейчас пытаются играть в игру что ЧМ не важен, что эль че главный турнир и что вообще Месси, Пеле и Марадона никто. Только вот реальность их хлещет по щекам фактами: ЧМ - турнир номер 1 в истории спорта с аудиторией 5,95 миллиардов ЛЧ со своими 324 миллионами аудитории и рядом не проходила. Месси, Пеле, Марадона официально величайшая тройка в истории футбола и без Кубка Мира к ним в один ряд не встать. Ну и 8 ЗМ скорее всего выиграет Месси ибо в сезон 22 - 23 входит ЧМ, а ЗМ теперь награда именно за сезон.
"Месси, Пеле, Марадона официально величайшая тройка в истории футбола и без Кубка Мира к ним в один ряд не встать." вот очень спорно! лев яшин стоит с ними в одном ряду, хотя мир не выигрывал.
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Полуэктов Пётр
Ответ Айлин 1990
А ЛЧ выиграли единицы??))))
Футбол - командный вид спорта. Если человек присутствовал где-то в списке людей, которые что-то выиграли, это не делает его автоматически великим.
И тут ключевое слово "автоматически". А то сейчас налетят, будто я сказал, что трофеи не важны.
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Добрый Ноунейм
Ответ Нишон
дочка у Лебефа прекрасная. сам он один из выдающийся игроков своей эпохи. он прекрасно понимает что Роналду как игрок превосходит его, не нужно его засирать, он просто ответил глорам. которые, на критику кумира отвечают всегда количеством командных и личных наград.
Сравнивать игроков разных поколений-гениально, не говорю про позиции и остальное. Просто если ты спортивный аналитик, журналист и тп, то ты или критикуешь, или восхваляешь-это норма
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middlegame
Шикарный ответ неадекватным фанатикам игрока бедуинского чемпионата :))
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Айлин 1990
Ответ AmanEsen
Даже будучи обладателем ЧМ все равно котируется ниже не то что Роналду, а даже какого-нибудь Руни. Ему стоит об этом задуматься.
Он же не говорит что он лучше рюналду, почему вы на него накинулись???
Он ответил хейтерам, которые его достали со своим рюналду. Или он должен все это хавать??
Он просто рюналд.... решил потролить.
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Domian
Ответ Buharoid
Прикол в том, что до ЧМ-22 для фанатиков леонида ЧМ тоже не был важен)) А как резко переобулись в прыжке.
Был важен ибо на родине ЧМ у Диего и как же прекрасно что Месси превзошел всех и теперь признавая его величайшим ни у кого нет никаких НО.
Месси выиграл всё.
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krealpmoney
Ответ Buharoid
Прикол в том, что до ЧМ-22 для фанатиков леонида ЧМ тоже не был важен)) А как резко переобулись в прыжке.
прикол в том, что "аль насрята" и "фанатики леонида" думают, что на этих двоих свет клином сошелся, старательно в упор не замечая гениев вроде Низамутдинова
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Vlad Malevich
Раунд!
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Теннисный абсолют
Ответ Айлин 1990
Поверь , за Реал больше. А за рюналду в 5 раз больше.
Ну может
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Фанат спорта01
мне кажется этот Лебёф всё время кого-то критикует?
Я даже не вспомню что хоть кого-то он хвалил,одна только критика всех и вся.
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Айлин 1990
Ответ Domian
Я к тому что даже у Матерацци есть голевые действия в по ЧМ, а тут у гоата по мнению сестры, подруги и мамы 0+0 за пять турниров. Жесть конечно, демонстрация какой то бездарности.
Турнир номер 1 в мире. И он оказался в этом турнире изолятором)))
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Ванька-Манька
ахахаха))
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Boba jac
хахахах!!! красиво уделал кринжгерлов .
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