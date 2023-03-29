Лебеф о защитниках Роналду: «Мне сказали, что я тупица и никогда не буду на его уровне. Это правда – я выиграл ЧМ, а он нет»
Франк Лебеф объяснил, в чем превосходит Криштиану Роналду.
«Два человека сказали мне, что я тупица, что я ничего не понимаю, что Роналду доказал нам, экспертам ESPN, что мы ничего не соображаем в футболе, ведь Криштиану забил гол и был великолепен. Сказали, что я никогда не был и не буду на одном уровне с Роналду.
А я ответил: «Слушайте, а вы правы. Я никогда не был на его уровне. Я выиграл чемпионат мира, а он нет», – сказал бывший защитник сборной Франции, победитель ЧМ-1998.
Роналду и правда много забивает карликовым сборным? Мы проверили – правда!
Чел потролил рюналдро###.
Или ему молчать, когда фанаты бездарного игроко во всех 5 ЧМ оскорбляют его.
не в обвинение роналду, вообще не об этом, но почему не говорят что в своей единственной победной игре в финале португалия выиграла без роналду?
И ,зачем-то, задвинул факт ,уходя от вопроса, который я и без тебя хорошо знаю
Наврят ли он был сильней Буффона и Нойера, но новатор в своем деле.
5ЛЧ за разные клубы только двое.
Кросс и Роналду.
Запрещено???
И тут ключевое слово "автоматически". А то сейчас налетят, будто я сказал, что трофеи не важны.
Он ответил хейтерам, которые его достали со своим рюналду. Или он должен все это хавать??
Он просто рюналд.... решил потролить.
Месси выиграл всё.
Я даже не вспомню что хоть кого-то он хвалил,одна только критика всех и вся.