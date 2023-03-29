объяснил, в чем превосходит .

«Два человека сказали мне, что я тупица, что я ничего не понимаю, что Роналду доказал нам, экспертам ESPN, что мы ничего не соображаем в футболе, ведь Криштиану забил гол и был великолепен. Сказали, что я никогда не был и не буду на одном уровне с Роналду.

А я ответил: «Слушайте, а вы правы. Я никогда не был на его уровне. Я выиграл чемпионат мира, а он нет», – сказал бывший защитник сборной , победитель ЧМ-1998.

Роналду и правда много забивает карликовым сборным? Мы проверили – правда!