Юристов Роналду и Дибалы не было на предварительном слушании по делу «Ювентуса». Они не станут через суд требовать погасить долги, скорее всего

, вероятно, не будет через суд требовать от «Ювентуса» рассчитаться с ним.

Сообщалось, что португалец намерен получить от туринцев обещанные в рамках тайного соглашения 19,9 млн евро (по другим данным – 19,6 млн).

Как передает Calcio e Finanza, юристы Роналду, а также , также допускавшего обращение в суд из-за долга по зарплате, не явились сегодня на начало предварительного слушания по делу о нарушениях в финансовой деятельности « ». Это предлагается расценивать как отказ от решения вопроса в уголовной плоскости.

При этом в итоге и само слушание спустя несколько часов после начала процесса было перенесено на 10 мая.