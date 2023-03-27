Юристов Роналду и Дибалы не было на предварительном слушании по делу «Ювентуса». Они не станут через суд требовать погасить долги, скорее всего

Теги Рома Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия происшествия Аль-Наср Эр-Рияд Пауло Дибала Футбол

Криштиану Роналду, вероятно, не будет через суд требовать от «Ювентуса» рассчитаться с ним.

Сообщалось, что португалец намерен получить от туринцев обещанные в рамках тайного соглашения 19,9 млн евро (по другим данным – 19,6 млн).

Как передает Calcio e Finanza, юристы Роналду, а также Пауло Дибалы, также допускавшего обращение в суд из-за долга по зарплате, не явились сегодня на начало предварительного слушания по делу о нарушениях в финансовой деятельности «Ювентуса». Это предлагается расценивать как отказ от решения вопроса в уголовной плоскости.

При этом в итоге и само слушание спустя несколько часов после начала процесса было перенесено на 10 мая.

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4 комментария

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Милан 777
Пошли в отказ, логично ...
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igls54
Пацаны решили не грабить старушку
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Lindeman
Видимо-невидимо
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Temp LC
А зачем собственно эти суды им нужны? Своих дел нет что-ли
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