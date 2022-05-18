Фанаты «Айнтрахта» напали на болельщиков «Рейнджерс» в Севилье. Пятерых арестовали – они кидали файеры, бутылки и столы в полицию

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Фанаты «Айнтрахта» напали на болельщиков «Рейнджерс» перед финалом Лиги Европы

Инцидент произошел в Севилье, где состоится игра. Около двухсот фанатов немецкой команды напали на болельщиков соперника. Некоторые также бросали файеры, бутылки и столы в сотрудников полиции. Пятеро из них были арестованы. 

«Это возмутительно. Слишком много людей со слишком большим количеством алкоголя, большинство из них без билета на игру. А в городе очень много строительных площадок. Все это вместе может привести к серьезным проблемам», – сказал глава полиции Севильи Хуан Карлос Кастро. 

Сообщается, что в Севилье находится около 150 000 болельщиков – 100 000 из Шотландии и 50 000 из Германии. Для команд выделили по 10 000 билетов на стадион. Фанаты, которые не попадут на арену, будут смотреть игру в фан-зонах. 

Матч «Айнтрахт»«Рейнджерс» состоится сегодня, 18 мая. Начало – в 22:00 по московскому времени. 

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