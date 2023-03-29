Юран об отсутствии россиян в ролике АПЛ: «Даже не цирк, а детский сад – ребенка обидели. Бог им судья»
Сергей Юран высказался об отсутствии россиян в ролике АПЛ.
Ранее АПЛ опубликовала подборку лучших голов представителей каждой страны, выступавших в лиге. Российские игроки не были включены в подборку.
«Это детский сад. Тут даже не цирк, а просто детский сад – ребенка обидели. Бог им судья. Мы и сами парни знаем, что они забивали там голы. Даже Андрея Канчельскиса не включили.
Главное, что мы и ребята знаем. До такого опускаться, что голы убирать… Детский сад. Это и несмешно, и смешно», – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.
Мостовой о ролике АПЛ без россиян: «Если в Испании мои голы тоже не появятся, не удивлюсь. Всем понятно, почему так делается»
Канчельскис об отсутствии россиян в ролике АПЛ: «Жизнь продолжается. Дай бог, чтобы другие наши футболисты приезжали в Англию, забивали и их показывали»
Билялетдинов об отсутствии россиян в ролике АПЛ: «Это больше пиар и политические вещи. Спорт ангажирован очень сильно»
А можно технари впаять тем, за кого играли россияне.
https://www.youtube.com/watch?v=GnPQxoeBVN8