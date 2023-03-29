Юран об отсутствии россиян в ролике АПЛ: «Даже не цирк, а детский сад – ребенка обидели. Бог им судья»

Теги премьер-лига Россия премьер-лига Англия Сергей Юран Андрей Канчельскис Чемпионат.com Футбол

Сергей Юран высказался об отсутствии россиян в ролике АПЛ.

Ранее АПЛ опубликовала подборку лучших голов представителей каждой страны, выступавших в лиге. Российские игроки не были включены в подборку.

«Это детский сад. Тут даже не цирк, а просто детский сад – ребенка обидели. Бог им судья. Мы и сами парни знаем, что они забивали там голы. Даже Андрея Канчельскиса не включили.

Главное, что мы и ребята знаем. До такого опускаться, что голы убирать… Детский сад. Это и несмешно, и смешно», – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.

Мостовой о ролике АПЛ без россиян: «Если в Испании мои голы тоже не появятся, не удивлюсь. Всем понятно, почему так делается»

Канчельскис об отсутствии россиян в ролике АПЛ: «Жизнь продолжается. Дай бог, чтобы другие наши футболисты приезжали в Англию, забивали и их показывали»

Билялетдинов об отсутствии россиян в ролике АПЛ: «Это больше пиар и политические вещи. Спорт ангажирован очень сильно»

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12 комментариев

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ВладимирНеПутин
Такими действиями они делают только хуже и пропаганда российского правительства будет это использовать в свою пользу
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ВладимирНеПутин
Ответ Pb-SE
Главное, чтобы в Бундеслиге моменты со Стасом не отменили https://www.youtube.com/watch?v=GnPQxoeBVN8
Интересно, чтобы он сделал сейчас игроком команды за такое?)
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Wasp 13
Ответ Доктор Верховцев
Предлагаю пересмотреть итоги всех матчей, где забили российские игроки, отменить их голы и изменить итоговые таблицы. А можно технари впаять тем, за кого играли россияне.
Кому предлагаешь то?
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ВладимирНеПутин
Аннулировать все победы Челси, когда клубом владел Абрамович
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Доктор Верховцев
Предлагаю пересмотреть итоги всех матчей, где забили российские игроки, отменить их голы и изменить итоговые таблицы.

А можно технари впаять тем, за кого играли россияне.
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nobrainnopain
Бессильная злоба как есть)
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Balt
Культура отмены как есть.
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Pb-SE
Главное, чтобы в Бундеслиге моменты со Стасом не отменили
https://www.youtube.com/watch?v=GnPQxoeBVN8
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Evgeny Trifonov
на Энфилде теперь победил Ливерпуль 4:0 в том самом матче
+12
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!!!Bata!!!
Британцы)
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Serega Fart
Пойду на ютубе пересмотрю Аршавина с Павлюченко
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T622222
Заговор против Барсика
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