Экс-хавбек «Торпедо» Гашкин о назначении Клотета: «Придет испанец, и что он сделает? Только если он волшебник. Сейчас тяжело сохранить команду в РПЛ»

Теги Андрей Талалаев премьер-лига Россия Торпедо Матч ТВ Пеп Клотет Футбол

Экс-хавбек «Торпедо» Андрей Гашкин считает, что Пеп Клотет не изменит ситуацию в «Торпедо».

Испанский специалист был назначен главным тренером команды после расторжения контракта с Андреем Талалаевым.

«Отношусь отрицательно к этому назначению. По моему мнению, сейчас тяжело что‑то сделать, чтобы сохранить команду в РПЛ. Смысл тогда менять тренера?

Надо было дать возможность Талалаеву отработать до конца. А так, испанец сейчас и придет – и что он сделает? Если только он волшебник. Руководство решает, кого хотят, того из назначают. А вдруг волшебник?» – сказал Гашкин.

После 20 туров «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 10 очков.

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4 комментария

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d.xoxlov
То-то у Талалаева пёрло: на поле меньше очков набрал, чем в КДК. Естественно, надо было что-то делать
Ещё осенью было понятно, что Талалаева будет легко уволить при отсутствии результата. Так по итогу и вышло.
Спасибо, что не стали гонять по кругу Рахимова, Юрана, Черевченко и прочих представителей обоймы. Контракт на 2,5 года. Все прекрасно понимают, что возможна первая лига. Чего волну гнать?
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Вадим Дзугаев
У меня дежавю,при назначении Абаскаля тоже истерику подняли !!!хватит делать акцент на национальности ,вы же не ветераны Спартака ,в конце концов ))))
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Дядя ТУРА
так надо было Амаяка Окапяна назначить
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Антон Киселёв
Пеп Клоппет Поттер
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