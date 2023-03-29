Экс-хавбек «Торпедо» Гашкин о назначении Клотета: «Придет испанец, и что он сделает? Только если он волшебник. Сейчас тяжело сохранить команду в РПЛ»

Экс-хавбек «Торпедо» Андрей Гашкин считает, что не изменит ситуацию в «Торпедо».

Испанский специалист был назначен главным тренером команды после расторжения контракта с .

«Отношусь отрицательно к этому назначению. По моему мнению, сейчас тяжело что‑то сделать, чтобы сохранить команду в РПЛ. Смысл тогда менять тренера?

Надо было дать возможность Талалаеву отработать до конца. А так, испанец сейчас и придет – и что он сделает? Если только он волшебник. Руководство решает, кого хотят, того из назначают. А вдруг волшебник?» – сказал Гашкин.

После 20 туров «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице Мир , набрав 10 очков.

Пеп из Барселоны – новый тренер «Торпедо». Он учил Гвардиолу, поверил в Беллингема и возил команду на военную базу