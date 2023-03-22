Филипп Лам: «ПСЖ» напоминает роскошный магазин вещей, которые никто не может себе позволить. У них есть Месси, Мбаппе и Неймар, но игроки не знают, как забивать коллективно»
Филипп Лам считает, что «ПСЖ» неправильно распоряжается своим составом.
«Эта команда с игроками непомерно высоких цен напоминает роскошный магазин, где выставлены дорогостоящие вещи, которыми восхищаются все, но которые никто не может себе позволить. Это привлекает внимание, но работает только в плане экономики. Если вы тратите столько денег, но качества нет, это нехороший знак.
Марко Верратти – хороший пример. Он хороший футболист, уверенно владеет мячом и точен в подкатах. Один из лучших игроков сборной Италии. Но в футболке «ПСЖ» это не работает. Серхио Рамос, великий центральный защитник, по-прежнему демонстрирует качества даже в своем возрасте. Но это не отражается на других игроках на поле. «ПСЖ» – это не команда.
Мбаппе входит в состав сборной Франции так же, как и Лионель Месси в сборную Аргентины. Таким образом, у «ПСЖ» есть два игрока, которые потрясли планету в финале чемпионата мира три месяца назад. Месси и Мбаппе, плюс Неймар, лучший бразилец последнего десятилетия. Игроки «ПСЖ» просто не знают, как забивать коллективно или каков должен быть их вклад», – сказал бывший защитник «Баварии» в интервью L’Equipe.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Атака из мировых звезд, топовый правый защитник(Хакими), человек настроения Вератти и топовый ЦЗ(Маркиньос)
Но амбиции королей мира.
Что Клопп, что Пеп, что Тухель(хоть и доходил до финала ЛЧ) - имеют мало шансов что-то выиграть с такой командой.
Менеджмент или не понимает этого или что вернее шейхи своим самодурством не дают собрать хорошую команду.
Им надо было летом за Каземиро и Канте побороться, выложив все деньги мира (по другому думаю Казимиром например не пришел был в псж)