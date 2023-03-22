Филипп Лам: «ПСЖ» напоминает роскошный магазин вещей, которые никто не может себе позволить. У них есть Месси, Мбаппе и Неймар, но игроки не знают, как забивать коллективно»

Теги Филипп Лам ПСЖ Лионель Месси Серхио Рамос лига 1 Франция Неймар Марко Верратти Килиан Мбаппе Футбол

Филипп Лам считает, что «ПСЖ» неправильно распоряжается своим составом. 

«Эта команда с игроками непомерно высоких цен напоминает роскошный магазин, где выставлены дорогостоящие вещи, которыми восхищаются все, но которые никто не может себе позволить. Это привлекает внимание, но работает только в плане экономики. Если вы тратите столько денег, но качества нет, это нехороший знак.

Марко Верратти – хороший пример. Он хороший футболист, уверенно владеет мячом и точен в подкатах. Один из лучших игроков сборной Италии. Но в футболке «ПСЖ» это не работает. Серхио Рамос, великий центральный защитник, по-прежнему демонстрирует качества даже в своем возрасте. Но это не отражается на других игроках на поле. «ПСЖ» – это не команда. 

Мбаппе входит в состав сборной Франции так же, как и Лионель Месси в сборную Аргентины. Таким образом, у «ПСЖ» есть два игрока, которые потрясли планету в финале чемпионата мира три месяца назад. Месси и Мбаппе, плюс Неймар, лучший бразилец последнего десятилетия. Игроки «ПСЖ» просто не знают, как забивать коллективно или каков должен быть их вклад», – сказал бывший защитник «Баварии» в интервью L’Equipe. 

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

19 комментариев

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nugoboss
Я думаю в ПСЖ произойдёт следующая, они избавиться от Неймара и от Месси, а к Мбаппе да купят, игроков уровня как хвича кварцхеля чтобы они снабжали и сами забывали,
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Eden Hazard
Ответ munchen_fest
Им рядом с Вератти нужна два топовых/мировых опорника и левый защитник топовый. Вот тогда смогут претендовать на что-то. Им надо было летом за Каземиро и Канте побороться, выложив все деньги мира (по другому думаю Казимиром например не пришел был в псж)
Или как вариант - брать в свое время Камавингу/Тчуамени + потом смотреть Энцо/Беллингема. Хорошая помощь для Верратти была бы. Теперь вот всех разобрали. Играют с Солерами.
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melmi
У команды дикий дисбаланс.
Атака из мировых звезд, топовый правый защитник(Хакими), человек настроения Вератти и топовый ЦЗ(Маркиньос)
Но амбиции королей мира.
Что Клопп, что Пеп, что Тухель(хоть и доходил до финала ЛЧ) - имеют мало шансов что-то выиграть с такой командой.
Менеджмент или не понимает этого или что вернее шейхи своим самодурством не дают собрать хорошую команду.
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nugoboss
И я об этом говорю, невозможно в команде иметь таких ярких личностей и чтобы они не перетягивали одеяло на себя, надеяться на то что индивидуально будет результат, это ошибочно, любому звёздному составу нужен тренерская образование и главное у него должен быть вес не хуже чем у них, чтобы они не игнорировали указание тренера.
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Антон Киселёв
Самое время проводить коллективизацию, тем более сейчас на парижских улицах можно найти много единомышленников
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Александра Александрова
Ответ Пенс
так ведь лео полузащитник? Или я что-то забыл? Хотя стойка больше работы бы проделала в матчах с Реалом/Баварией.
Так смешно смотрится, что тебя бомбит от того что один в топ 5 играет , а другой в верблюжачей лиги , один серебро и золото чм , другой постоянные вылеты в 1/8 на чм с 0 медалей с 0+0 в плей офф , даже Дзюба смог что то показать )) а Месси против судейского реала 27+14 такого никто не делал за всю историю футбола )
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Reims Start 2023
волну поймал Немец, скоро покинет турнир
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Александра Александрова
Ответ DolJun
жаль конечно что умнейший лам чаще не высказывается, а все медиа пространство занято пустословами типа агуеро.
Эх если бы должун был капельку умнее , то вряд ли он бы болел, за преступные деньги из России , но это всё мечты , мечты )
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Михо
Именно для этого нужен топ тренер, которого слушались бы игроки. А если игроки становятся выше клуба, успехов ждать не приходится
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Пенс
Ответ munchen_fest
Им рядом с Вератти нужна два топовых/мировых опорника и левый защитник топовый. Вот тогда смогут претендовать на что-то. Им надо было летом за Каземиро и Канте побороться, выложив все деньги мира (по другому думаю Казимиром например не пришел был в псж)
так ведь лео полузащитник? Или я что-то забыл? Хотя стойка больше работы бы проделала в матчах с Реалом/Баварией.
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Пенс
Ответ Sevuska
Так верните Тухеля , и машина заработает как положено 👍
с пешим никакой Тухель не поможет. Да и никто в принципе. По итогу будут физруками, как Поч, а теперь Галтье.
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Александра Александрова
Если бы Неймар и Месси были бы молодые на пике , то это была бы другая команда , а по сути, что Месси, что Неймар уже доигрывают , те два ветерана ! Так еще селекция ужасна, особенно последнее время ! !
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Yuri Ten
Всё по факту сказал, ПСЖ стоит поучится менеджменту у Ньюкасла
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DolJun
жаль конечно что умнейший лам чаще не высказывается, а все медиа пространство занято пустословами типа агуеро.
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Тиджани Бабангида
Сравнение интересное и вполне подходящее. Сделать из массы звезд со своими представлениями и авторитетом, сильную команду - под силу немногим тренерам
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onakez
Ответ munchen_fest
Им рядом с Вератти нужна два топовых/мировых опорника и левый защитник топовый. Вот тогда смогут претендовать на что-то. Им надо было летом за Каземиро и Канте побороться, выложив все деньги мира (по другому думаю Казимиром например не пришел был в псж)
Нуну Мендеш как левый защитник не плох
+1
-1
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Sevuska
Так верните Тухеля , и машина заработает как положено 👍
+7
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Alex1104
У команды в атаке лучшие нападающие Аргентины, Франции и Бразилии, а на выходе то самое...
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munchen_fest
Им рядом с Вератти нужна два топовых/мировых опорника и левый защитник топовый. Вот тогда смогут претендовать на что-то.
Им надо было летом за Каземиро и Канте побороться, выложив все деньги мира (по другому думаю Казимиром например не пришел был в псж)
+4
-1
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