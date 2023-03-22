Филипп Лам: «ПСЖ» напоминает роскошный магазин вещей, которые никто не может себе позволить. У них есть Месси, Мбаппе и Неймар, но игроки не знают, как забивать коллективно»

считает, что «ПСЖ» неправильно распоряжается своим составом.

«Эта команда с игроками непомерно высоких цен напоминает роскошный магазин, где выставлены дорогостоящие вещи, которыми восхищаются все, но которые никто не может себе позволить. Это привлекает внимание, но работает только в плане экономики. Если вы тратите столько денег, но качества нет, это нехороший знак.

Марко Верратти – хороший пример. Он хороший футболист, уверенно владеет мячом и точен в подкатах. Один из лучших игроков сборной Италии. Но в футболке «ПСЖ» это не работает. , великий центральный защитник, по-прежнему демонстрирует качества даже в своем возрасте. Но это не отражается на других игроках на поле. «ПСЖ» – это не команда.

Мбаппе входит в состав сборной Франции так же, как и в сборную Аргентины. Таким образом, у «ПСЖ» есть два игрока, которые потрясли планету в финале чемпионата мира три месяца назад. Месси и Мбаппе, плюс Неймар, лучший бразилец последнего десятилетия. Игроки «ПСЖ» просто не знают, как забивать коллективно или каков должен быть их вклад», – сказал бывший защитник «Баварии» в интервью L’Equipe.

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