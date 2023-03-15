У Холанда 10 из 10 от L’Équipe после пента-трика – во 2-й раз за сезон. До него только Месси дважды получал такую оценку

во 2-й раз получил 10 баллов от L’Équipe – ранее это удавалось только Лео Месси.

Вчера нападающий « » сделал пента-трик в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против « » (7:0).

За эту игру Холанд получил 10 баллов из 10 от французской газеты L’Équipe, которая назвала его игроком «из другой галактики».

Эрлинг получил 10 из 10 от L’Équipe во второй раз за сезон. Ранее журналисты газеты так оценили его игру в октябрьском матче против «Манчестер Юнайтед», который «Ман Сити» выиграл со счетом 6:3. В той игре Холанд забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

До Холанда только дважды получал 10 из 10 от L’Équipe. Впервые ему поставили такую оценку в 2010 году – за матч против «Арсенала» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Затем, спустя два года, игру Месси оценили в 10 из 10, когда он сделал пента-трик в игре с «Байером» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Помимо Месси и Холанда, 10 из 10 от L’Équipe получали вратари Доминик Ливакович и Альбан Лафон, а также Килиан Мбаппе, Серж Гнабри, Лукас Моура, Душан Тадич, Неймар, Карлос Эдуардо Алвес, Роберт Левандовски, Ларс Виндфельд, Олег Саленко, Франк Созе и Брюно Мартини.

Холанд за час забил «Лейпцигу» в Лиге чемпионов больше, чем Аршавин, Манчини и Миятович