У Холанда 10 из 10 от L’Équipe после пента-трика – во 2-й раз за сезон. До него только Месси дважды получал такую оценку

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Эрлинг Холанд во 2-й раз получил 10 баллов от L’Équipe – ранее это удавалось только Лео Месси.

Вчера нападающий «Манчестер Сити» сделал пента-трик в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» (7:0).

За эту игру Холанд получил 10 баллов из 10 от французской газеты L’Équipe, которая назвала его игроком «из другой галактики».

Эрлинг получил 10 из 10 от L’Équipe во второй раз за сезон. Ранее журналисты газеты так оценили его игру в октябрьском матче АПЛ против «Манчестер Юнайтед», который «Ман Сити» выиграл со счетом 6:3. В той игре Холанд забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

До Холанда только Лионель Месси дважды получал 10 из 10 от L’Équipe. Впервые ему поставили такую оценку в 2010 году – за матч против «Арсенала» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Затем, спустя два года, игру Месси оценили в 10 из 10, когда он сделал пента-трик в игре с «Байером» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Помимо Месси и Холанда, 10 из 10 от L’Équipe получали вратари Доминик Ливакович и Альбан Лафон, а также Килиан Мбаппе, Серж Гнабри, Лукас Моура, Душан Тадич, Неймар, Карлос Эдуардо Алвес, Роберт Левандовски, Ларс Виндфельд, Олег Саленко, Франк Созе и Брюно Мартини.

Холанд за час забил «Лейпцигу» в Лиге чемпионов больше, чем Аршавин, Манчини и Миятович

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39 комментариев

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Дмитрий Гудков
Ответ Oleg
Ну шутка из разряда бынального незнания системы оценок Лекип))Можно было придумать что то более острое , что тянуло бы на шутку.
Надеюсь в следущий раз оправдать ваши ожидания
А пока прошу вернуть деньги за билет
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Паша Пашков
Ответ Oleg
Ну шутка из разряда бынального незнания системы оценок Лекип))Можно было придумать что то более острое , что тянуло бы на шутку.
Душнила
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Jaxongir Shodiev
Если бы Пеп не заменил его, то дали бы 11 баллов!!!!!!
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ДЖИН
Ответ Эркинбек Апаканов
фанам Месси не угодишь конечно.
это точно эркинбээээк
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нелюбитель футбола
Ответ Marcus-light
Месси не получал такую оценку дважды за сезон. Так что Холланд первый
Месси пента-трик без пеналя сделал... Так что он здесь первый... И потом - норвежскому зверю никогда не стать чемпионом мира... Если только в лыжи не перейдёт... Но там молодой Клэбо... А-ха-ха-ха..
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Игорь Климов
Холанд просто машина!
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Эркинбек Апаканов
Ответ Михо
Когда Месси начал выступать зв ПСЖ, оценки от Экип резко снизились))
10/10 за каждую игру в ПСЖ отценивают фанатики
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нелюбитель футбола
Ответ Великий Алонсо
Роналду лучший в мире футболист в свои 38
Конечно... Месси так пинать бутылки ногой не умеет .. А-ха-ха-ха...
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Эркинбек Апаканов
Ответ CriminalJoint62
Удивляет, что люди пытаются принизить достижения Холланда. Просто наслаждайтесь моментом 🤦‍♂️
Называя его замыкалду))). Если не забивает скажут что не может в пустые даже забить
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Эркинбек Апаканов
Ответ eazyjet
Все голы либо с пенальти либо добивание, как вообще можно сравнивать с Месси. Холанд это улучшенная версия Роналду. Замыкалду 2.0
фанам Месси не угодишь конечно.
+2
-2
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Denis Fomin
Ответ Artem Piatkov
Странные оценки от L’Equipe как всегда У Холланда и Месси оценка 10/10 по 2 раза, а у Роналду за хет-трики Атлетико и Баварии в 1/8, 1/4 и 1/2 финала ниодного Понятно, что Лейпциг и Байер не идут ни в какое сравнение с середняками типо Баварии и Атлетико, но всё же... У Роныча кстати есть и хет-трик Аяксу в Амстердаме, и 2+1 с Юве в Турине (1/4), и даже 2+1 против Арсенала в решающем матче 1/2 на Эмирейтс И ведь за сборные тоже 10/10 ниразу не выписывали? За хет-трики Швеции и Испании в важных матчах ниодной 10/10 нет??? Дичь
Потому что за простые замыкания 10 не дают.
+1
-1
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Oleg
Ответ Даниил Мунтян
эх, если бы люди научились понимать шутки - мир был бы лучше
Ну шутка из разряда бынального незнания системы оценок Лекип))Можно было придумать что то более острое , что тянуло бы на шутку.
+1
-2
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нелюбитель футбола
Ответ Виктор Петров
Кристинку найти не могу, помогите
И не сможешь... Не парься...
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Yury Sin
Ответ Александр Белов
Судейские хет-трики с офсайдов и пенальти при бездарной игре в целом никак не заслуживают десятки
Про бездарную игру в тех матчах только безмозглая школота типа тебя может написать. никакого уважения к таким игрокам...
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Syndycate
Ответ Artem Piatkov
Странные оценки от L’Equipe как всегда У Холланда и Месси оценка 10/10 по 2 раза, а у Роналду за хет-трики Атлетико и Баварии в 1/8, 1/4 и 1/2 финала ниодного Понятно, что Лейпциг и Байер не идут ни в какое сравнение с середняками типо Баварии и Атлетико, но всё же... У Роныча кстати есть и хет-трик Аяксу в Амстердаме, и 2+1 с Юве в Турине (1/4), и даже 2+1 против Арсенала в решающем матче 1/2 на Эмирейтс И ведь за сборные тоже 10/10 ниразу не выписывали? За хет-трики Швеции и Испании в важных матчах ниодной 10/10 нет??? Дичь
А предобводки он делал в тех матчах? Вот так вот
+1
-3
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Антимосковский
Ответ Artem Piatkov
Странные оценки от L’Equipe как всегда У Холланда и Месси оценка 10/10 по 2 раза, а у Роналду за хет-трики Атлетико и Баварии в 1/8, 1/4 и 1/2 финала ниодного Понятно, что Лейпциг и Байер не идут ни в какое сравнение с середняками типо Баварии и Атлетико, но всё же... У Роныча кстати есть и хет-трик Аяксу в Амстердаме, и 2+1 с Юве в Турине (1/4), и даже 2+1 против Арсенала в решающем матче 1/2 на Эмирейтс И ведь за сборные тоже 10/10 ниразу не выписывали? За хет-трики Швеции и Испании в важных матчах ниодной 10/10 нет??? Дичь
не плачь
+2
-1
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azimkhodjaev@icloud.com
Ответ Artem Piatkov
Странные оценки от L’Equipe как всегда У Холланда и Месси оценка 10/10 по 2 раза, а у Роналду за хет-трики Атлетико и Баварии в 1/8, 1/4 и 1/2 финала ниодного Понятно, что Лейпциг и Байер не идут ни в какое сравнение с середняками типо Баварии и Атлетико, но всё же... У Роныча кстати есть и хет-трик Аяксу в Амстердаме, и 2+1 с Юве в Турине (1/4), и даже 2+1 против Арсенала в решающем матче 1/2 на Эмирейтс И ведь за сборные тоже 10/10 ниразу не выписывали? За хет-трики Швеции и Испании в важных матчах ниодной 10/10 нет??? Дичь
Это еще одно доказательство того что фифа и вообще все в футболе против CR7 и с такой то системой у него столько наград невероятно
+1
-5
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Мовлди Дагиев
Ответ ashot_ts
Видишь в списке Саленко - сразу знаешь за какой матч
Не будет никаких значимых рекордов от норвежца. Вчера просто Лейпциг провалился и ничего более. Видели мы его в игре против МЮ. Каземиро съел его
+1
-3
-2
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Виктор Петров
Кристинку найти не могу, помогите
+8
-3
+5
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eazyjet
Все голы либо с пенальти либо добивание, как вообще можно сравнивать с Месси. Холанд это улучшенная версия Роналду. Замыкалду 2.0
+4
-4
0
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Александр Белов
Ответ Artem Piatkov
Странные оценки от L’Equipe как всегда У Холланда и Месси оценка 10/10 по 2 раза, а у Роналду за хет-трики Атлетико и Баварии в 1/8, 1/4 и 1/2 финала ниодного Понятно, что Лейпциг и Байер не идут ни в какое сравнение с середняками типо Баварии и Атлетико, но всё же... У Роныча кстати есть и хет-трик Аяксу в Амстердаме, и 2+1 с Юве в Турине (1/4), и даже 2+1 против Арсенала в решающем матче 1/2 на Эмирейтс И ведь за сборные тоже 10/10 ниразу не выписывали? За хет-трики Швеции и Испании в важных матчах ниодной 10/10 нет??? Дичь
Судейские хет-трики с офсайдов и пенальти при бездарной игре в целом никак не заслуживают десятки
+7
-3
+4
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Jese Rodrigues
Ответ Sevuska
Комментарий удален пользователем
Месси обещал вернуть ЛЧ на Камп Ноу зато
0
-6
-6
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Даниил Мунтян
Ответ Oleg
Оценки 11 у Лекип нет) Там максимальная 10.
эх, если бы люди научились понимать шутки - мир был бы лучше
+13
-2
+11
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Экспертное мнение
Ответ Artem Piatkov
Странные оценки от L’Equipe как всегда У Холланда и Месси оценка 10/10 по 2 раза, а у Роналду за хет-трики Атлетико и Баварии в 1/8, 1/4 и 1/2 финала ниодного Понятно, что Лейпциг и Байер не идут ни в какое сравнение с середняками типо Баварии и Атлетико, но всё же... У Роныча кстати есть и хет-трик Аяксу в Амстердаме, и 2+1 с Юве в Турине (1/4), и даже 2+1 против Арсенала в решающем матче 1/2 на Эмирейтс И ведь за сборные тоже 10/10 ниразу не выписывали? За хет-трики Швеции и Испании в важных матчах ниодной 10/10 нет??? Дичь
ну во-первых, хет-трик - это не покер или не пента-трик, во-вторых - ты всунул даже 2+1? Месси не получал за тот же 0-2 в полуфинале на Бернабеу, когда обвел весь Реал, а Криш смотрел на это с лучшего места на поле. И в-третьих, причем тут вообще твой Роналду? Иди в арабские ветки.
+10
-4
+6
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Михо
Когда Месси начал выступать зв ПСЖ, оценки от Экип резко снизились))
+2
0
+2
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