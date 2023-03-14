Футболистка «Динамо» Уиллиамс: «Все говорят, что в мужском футболе больше денег, а у нас больше поддержки. Нас смотрят много зрителей»

Теги премьер-лига Россия женский футбол Динамо Москва Женская футбольная Суперлига Динамо жен Футбол

Нападающая «Динамо» Кайлан Уиллиамс высказалась о поддержке команды. 

– Очень рада началу сезона. На нас приходит смотреть большое количество зрителей. Мы мотивированы показать лучшее, на что мы способны. Мы можем все. Нам много чему нужно учиться, все возможно. Все всегда говорят, что в мужском футболе больше денег, а у нас больше поддержки! (смеется).

– Матч с какой командой для вас самый принципиальный?

– Лично для меня – с моей прошлой командой, «Локомотивом». Но и матчи с «Зенитом», ЦСКА тоже принципиальные, – сказал Уиллиамс.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Хорошааа! Одна жизнь - одна команда !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimur
Ответ Кирилл Голивец
С фан ид и на первенстве бани будет больше зрителей, чем на матчах РПЛ
На первенстве бани и с FanID биток обеспечен. Главное правильно организовать.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартакус Москвакус
МММ даже интересно почему ? наверно не фан -уйди , а погодные условия влияют
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Голивец
С фан ид и на первенстве бани будет больше зрителей, чем на матчах РПЛ
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий