Футболистка «Динамо» Уиллиамс: «Все говорят, что в мужском футболе больше денег, а у нас больше поддержки. Нас смотрят много зрителей»

Нападающая «Динамо» Кайлан Уиллиамс высказалась о поддержке команды.

– Очень рада началу сезона. На нас приходит смотреть большое количество зрителей. Мы мотивированы показать лучшее, на что мы способны. Мы можем все. Нам много чему нужно учиться, все возможно. Все всегда говорят, что в мужском футболе больше денег, а у нас больше поддержки! (смеется).

– Матч с какой командой для вас самый принципиальный?

– Лично для меня – с моей прошлой командой, «Локомотивом». Но и матчи с «Зенитом», ЦСКА тоже принципиальные, – сказал Уиллиамс.

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