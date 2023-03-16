Женская сборная России U16 с флагом и гимном выступит на турнире УЕФА. Сыграют на чемпионате Южной Азии

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Женская сборная России U16 выступит на турнире УЕФА с гимном и флагом.

Команда сыграет на чемпионате Федерации футбола Южной Азии (SAFF) среди игроков до 17 лет, проводящемся в рамках программы UEFA Assist, сообщила старший тренер женской юниорской сборной России до 16 лет Елена Медведь.

«В чемпионате Федерации футбола Южной Азии среди девушек до 17 лет, проводящемся в рамках программы UEFA Assist, примет участие женская юниорская сборная России U16 под моим руководством. Команда прибывает в Бангладеш 18 марта. В турнире примут участие пять команд, помимо сборной России, это Индия, Бангладеш, Бутан и Непал. Мы сыграем в один круг, команда, набравшая больше всего очков, станет победителем. Да, сборная России выступит под флагом страны и с гимном.

Мы всегда ставим самые высокие задачи, конкретно на этом турнире – занять первое место. Конечно, для нас это прорыв, мы так долго нигде не участвовали, здорово, что сейчас есть такая возможность – поучаствовать в турнире в рамках программы УЕФА. Для нас преимущество – в возвращении к международным матчам, как для игроков и как для страны», – сказал Медведь.

Тренер отметила, что турнир будет носить статус товарищеского.

«Мы до этого всегда участвовали в международном турнире развития УЕФА, который ежегодно проводится в разных странах Европы. Сейчас примем участие в азиатском турнире. Соревнование в Дакке будет носить товарищеский статус», – сказала Медведь.

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4 комментария

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Fomin525
уже хоть что то
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Алексей Петров
я был медведем проблем не знал...
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q2fbdx2shh
УЕФА проводит чемпионат Южной Азии…
+6
0
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avcgloronalduMU
с этими странами надо в крикет играть, а не в футбол, тем более женский
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