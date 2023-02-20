Футболистка «Динамо» Памен-Тчато о расизме: «Я никого не оскорбляла не потому, что я черная, а потому что мне это объяснили родители. Злее всего именно дети»

Футболистка « » Жозе-Диана Памен-Тчато рассказала о проявлениях расизма.

«Не могу сказать, что меня гнобили, но иногда это случалось. Чем старше я становилась, тем реже сталкивалась с расизмом и оскорблениями, из чего делаю вывод, что в основном злее всего именно дети. Взрослые себя ведут адекватно.

Не знаю, почему так – наверное, недостаток воспитания. Я никогда никого не оскорбляла не потому, что я черная, а потому что мне это объяснили родители. Почему другие не доносят этого своим детям – непонятно», – сказала Памен-Тчато.