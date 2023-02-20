Футболистка «Динамо» Памен-Тчато о расизме: «Я никого не оскорбляла не потому, что я черная, а потому что мне это объяснили родители. Злее всего именно дети»

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Футболистка «Динамо» Жозе-Диана Памен-Тчато рассказала о проявлениях расизма.

«Не могу сказать, что меня гнобили, но иногда это случалось. Чем старше я становилась, тем реже сталкивалась с расизмом и оскорблениями, из чего делаю вывод, что в основном злее всего именно дети. Взрослые себя ведут адекватно.

Не знаю, почему так – наверное, недостаток воспитания. Я никогда никого не оскорбляла не потому, что я черная, а потому что мне это объяснили родители. Почему другие не доносят этого своим детям – непонятно», – сказала Памен-Тчато.

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10 комментариев

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Valentin Kompaneytsev
Расизм это несправедливо и нечестно.
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Ответ Валентина Николаевна
Вообще-то, эта девочка знаменита тем, что ногами избила девочку из сборной Швейцарии... Ищите в ютубе
https://m.youtube.com/watch?v=MfASHL_euKI

Только вот начала драку швейцарка
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+2
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Валентина Николаевна
Вообще-то, эта девочка знаменита тем, что ногами избила девочку из сборной Швейцарии... Ищите в ютубе
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-2
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Ростов-на-Дону
Ответ Дядя ТУРА
ну согласись Месси лучше чем она
Ты, чё - таво....?
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Дядя ТУРА
да? блм это конечно перебор, но что скажешь про апартеид?
Апартеида в 21 веке тем более не должно быть
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Дядя ТУРА
Ответ Ростов-на-Дону
Уважуха родителям этой прекрасной футболистки!
ну согласись Месси лучше чем она
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Дядя ТУРА
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
БЛМ сделал всё для этого. Он сделал все, чтобы все отмечали, какой парень белый, а какой цветной.
да? блм это конечно перебор, но что скажешь про апартеид?
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Ростов-на-Дону
Уважуха родителям этой прекрасной футболистки!
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Дядя ТУРА
вот реально, а какая разница какого цвета кожа или разрез глаз? это тебя не делает ни лучше ни хуже кого-то
БЛМ сделал всё для этого. Он сделал все, чтобы все отмечали, какой парень белый, а какой цветной.
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Дядя ТУРА
вот реально, а какая разница какого цвета кожа или разрез глаз? это тебя не делает ни лучше ни хуже кого-то
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+8
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