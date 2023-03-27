Дзюба, Чалов, Тюкавин, Глушенков и Воробьев – претенденты на приз Winline игроку марта в РПЛ

Теги ЦСКА Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия рейтинги Динамо Москва Оренбург Дмитрий Воробьев Федор Чалов Максим Глушенков Константин Тюкавин Футбол

Артем Дзюба номинирован на звание лучшего игрока Мир РПЛ в марте.

Объявлены фамилии пяти футболистов, претендующих на приз Winline игроку месяца в Премьер-лиге.

На награду претендуют: Артем ДзюбаЛокомотив»; 3 матча, 4 гола, 1 голевая), Максим ГлушенковЛокомотив»; 3 матча, 1 гол, 2 голевые), Константин ТюкавинДинамо»; 3 матча, 3 гола), Дмитрий ВоробьевОренбург»; 3 матча, 2 гола, 1 голевая) и Федор Чалов (ЦСКА; 3 матча, 2 гола).

16 комментариев

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Ruben33
Тюкавин.
+3
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+3
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Spiker1606
Ответ Severfan
и что характерно, среди претендентов на звание лучшего игрока РПЛ нет ни одного спартаковца, зато их целую пачку в сборную за откатики взяли
Потому что спартаковские одни из лучших, а эти выстрелили только в марте
0
-3
-3
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Streetbor
Ответ Zenith forever
В марте в 3-х матчах Малком забил 4 гола, ну этого конечно мало, чтобы конкурировать с такими бомбардирами как Глушенков, Воробьев, Чалов и др.
Матч с ЦСКА провалил, а вот Чалов как раз таки забил.
+3
-1
+2
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zer
Ответ Severfan
и что характерно, среди претендентов на звание лучшего игрока РПЛ нет ни одного спартаковца, зато их целую пачку в сборную за откатики взяли
просто Валера принципиальный и несгибаемый. и понять его нельзя - в Валеру можно только верить
+2
0
+2
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Zenith forever
В марте в 3-х матчах Малком забил 4 гола, ну этого конечно мало, чтобы конкурировать с такими бомбардирами как Глушенков, Воробьев, Чалов и др.
+1
-5
-4
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Александр Кудрявцев
А Дзюба игрок месяца в футболе или в ручном спорте
0
-5
-5
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Чётко_как_чечётка
Пиняев? Нет, не слышали... Тогда Дзюба. Со слов ребят он поменял атмосферу в команде да и результативные действия совершал.
Шутки про пердёжь в студию.
+3
-2
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Severfan
Ответ Михаил1970
А в сборную из претендентов на звание лучшего игрока РПЛ вызывали только Тюкавина, и то только для выхода на замену.
и что характерно, среди претендентов на звание лучшего игрока РПЛ нет ни одного спартаковца, зато их целую пачку в сборную за откатики взяли
+26
-4
+22
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Михаил1970
А в сборную из претендентов на звание лучшего игрока РПЛ вызывали только Тюкавина, и то только для выхода на замену.
+28
0
+28
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Valentin Grabenovsky
Ответ Nikolay Rybalchenko
Пеняев
за что?
+4
-2
+2
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Влад Яшнов
Ответ VETER90z
Дзюбиньо
Дзюбадона, рука бога
+3
-4
-1
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Nikolay Rybalchenko
Пеняев
+2
-6
-4
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САША СЕРГЕЕВ
Дзюба❤💚
0
-3
-3
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VETER90z
Дзюбиньо
+6
-4
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Severfan
Воробьёв
Дзюба
Чалов
Тюкавин
Глушенков
+2
-3
-1
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Evgen_Hazard
Дадут промокод на фрибет и кэшбэк?
+12
-1
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