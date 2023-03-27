Дзюба, Чалов, Тюкавин, Глушенков и Воробьев – претенденты на приз Winline игроку марта в РПЛ
Артем Дзюба номинирован на звание лучшего игрока Мир РПЛ в марте.
Объявлены фамилии пяти футболистов, претендующих на приз Winline игроку месяца в Премьер-лиге.
На награду претендуют: Артем Дзюба («Локомотив»; 3 матча, 4 гола, 1 голевая), Максим Глушенков («Локомотив»; 3 матча, 1 гол, 2 голевые), Константин Тюкавин («Динамо»; 3 матча, 3 гола), Дмитрий Воробьев («Оренбург»; 3 матча, 2 гола, 1 голевая) и Федор Чалов (ЦСКА; 3 матча, 2 гола).
Шутки про пердёжь в студию.
Дзюба
Чалов
Тюкавин
Глушенков