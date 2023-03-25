Галактионов о Дзюбе в «Локо»: «Артем предельно мотивирован, он реваншист. Наши задачи совпадают»

высоко оценил физическое состояние форварда .

– С чем связано такое хорошее на сегодняшний день физическое состояние Дзюбы?

– Перед подписанием контракта мы проводили тестирование. Оно показало, что его уровень функционального состояния выше среднего, он готов играть. Вопрос заключался только в игровом тонусе и во взаимодействии с партнерами.

Через кубковые матчи мы целенаправленно его водили, чтобы эта притирка шла как можно быстрее. Многие удивлялись, почему он так быстро попал в состав, но я уже на это ответил.

Он предельно мотивирован, он реваншист. Наши сегодняшние с ним задачи совпадают, – сказал главный тренер « ».