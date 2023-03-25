Галактионов о Дзюбе в «Локо»: «Артем предельно мотивирован, он реваншист. Наши задачи совпадают»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Михаил Галактионов Футбол

Михаил Галактионов высоко оценил физическое состояние форварда Артема Дзюбы.

– С чем связано такое хорошее на сегодняшний день физическое состояние Дзюбы?

– Перед подписанием контракта мы проводили тестирование. Оно показало, что его уровень функционального состояния выше среднего, он готов играть. Вопрос заключался только в игровом тонусе и во взаимодействии с партнерами.

Через кубковые матчи мы целенаправленно его водили, чтобы эта притирка шла как можно быстрее. Многие удивлялись, почему он так быстро попал в состав, но я уже на это ответил.

Он предельно мотивирован, он реваншист. Наши сегодняшние с ним задачи совпадают, – сказал главный тренер «Локомотива».

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5 комментариев

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Гамарджоба Генацвале
Ответ Матвей Шацкий
Однозначно поможет, но дело в другом, тут же виден уровень нашего футбола: сидит на скамейке в Турции, потому что не тянет и играет в основе в России и показывает хорошую игру
Да он там сыграл по минутам если взять,то 4 полных матча. Пишете так, как будто он сезон на скамейке отсидел, а потом вернулся в РПЛ и начал забивать.
+4
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+4
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Павел Ларичев
Ну, то что он реваншист, мы поняли из его недавнего интервью.
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Spaten
Реваншист- фетишист
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Матвей Шацкий
Однозначно поможет, но дело в другом, тут же виден уровень нашего футбола: сидит на скамейке в Турции, потому что не тянет и играет в основе в России и показывает хорошую игру
0
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Evil_Alastar
Реваншизм в нынешние времена иронично звучит
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