Хавбек «Урала» Сунгатулин перед «Зенитом»: «Мы выиграем, надеюсь. Результат будет зависеть только от нас»
Фаниль Сунгатулин высказался в преддверии матча «Урала» с «Зенитом» в Мир РПЛ.
Команды встретятся 1 апреля в Санкт‑Петербурге в рамках 21-го тура.
«Всегда интересно играть с командами, которые идут в лидерах, тем более с сильными.
Надеюсь, мы выиграем. Какой будет результат, зависеть будет только от нас», — сказал полузащитник «Урала».
Так что вряд ли Уралу что то светит
У Урала практически нет шансов зацепить очки в Питере.