Хавбек «Урала» Сунгатулин перед «Зенитом»: «Мы выиграем, надеюсь. Результат будет зависеть только от нас»

Теги Зенит премьер-лига Россия Урал Фаниль Сунгатулин Футбол

Фаниль Сунгатулин высказался в преддверии матча «Урала» с «Зенитом» в Мир РПЛ.

Команды встретятся 1 апреля в Санкт‑Петербурге в рамках 21-го тура.

«Всегда интересно играть с командами, которые идут в лидерах, тем более с сильными.

Надеюсь, мы выиграем. Какой будет результат, зависеть будет только от нас», — сказал полузащитник «Урала».

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Filipp Gorski
Зенит будет злобным
Так что вряд ли Уралу что то светит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любовь Мелехова
К чему такие громкие заявы? Результаты последних 14 матчей на поле Зенита в противостоянии с Уралом: 13 побед Зенита, одна ничья. Самый крупный счет 7:1.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зелёный гопник
Зенит выйдет очень мотивированный, тем более после неудачных результатов.
У Урала практически нет шансов зацепить очки в Питере.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Скворцов
Кто ты, воин?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitriy
ничего себе самоуверенность какая 😅
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий