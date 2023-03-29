Хавбек «Урала» Сунгатулин перед «Зенитом»: «Мы выиграем, надеюсь. Результат будет зависеть только от нас»

высказался в преддверии матча «Урала» с « » в Мир .

Команды встретятся 1 апреля в Санкт‑Петербурге в рамках 21-го тура.

«Всегда интересно играть с командами, которые идут в лидерах, тем более с сильными.

Надеюсь, мы выиграем. Какой будет результат, зависеть будет только от нас», — сказал полузащитник « ».