Мирзов о Fan ID: «Атмосфера на «Арене Химки» – как на товарищеской игре, на выезде с «Зенитом» играть приятнее. Есть знакомые, которые перестали ходить на стадион»

Теги Зенит Химки премьер-лига Россия Арена Химки Резиуан Мирзов Fan ID Футбол

Резиуан Мирзов прокомментировал низкую посещаемость матчей «Химок» после Fan ID.

«Атмосфера на стадионе в Химках при Fan ID – как на товарищеской игре. На матче с «Зенитом» были болельщики, и это совсем другой футбол. Приятно играть, даже на выезде.

Когда нет болельщиков, эмоции совсем другие. Есть знакомые, которые перестали ходить на стадион конкретно из-за Fan ID. Кто-то сделал, а кто-то сказал, что не будет заморачиваться», – заявил хавбек «Химок»

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1 комментарий

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Алексей Магоев
Интересно, а если те же Химки договорятся с кем-нибудь сильным на товарняк, а перед этим организуют серьёзное реформирование, может даже афиши развесят, на что больше народу придет, на товарняк или на официальную игру с фан уйди?
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