Мирзов о Fan ID: «Атмосфера на «Арене Химки» – как на товарищеской игре, на выезде с «Зенитом» играть приятнее. Есть знакомые, которые перестали ходить на стадион»
Резиуан Мирзов прокомментировал низкую посещаемость матчей «Химок» после Fan ID.
«Атмосфера на стадионе в Химках при Fan ID – как на товарищеской игре. На матче с «Зенитом» были болельщики, и это совсем другой футбол. Приятно играть, даже на выезде.
Когда нет болельщиков, эмоции совсем другие. Есть знакомые, которые перестали ходить на стадион конкретно из-за Fan ID. Кто-то сделал, а кто-то сказал, что не будет заморачиваться», – заявил хавбек «Химок»
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