Мирзов о Fan ID: «Атмосфера на «Арене Химки» – как на товарищеской игре, на выезде с «Зенитом» играть приятнее. Есть знакомые, которые перестали ходить на стадион»

прокомментировал низкую посещаемость матчей «Химок» после Fan ID.

«Атмосфера на стадионе в Химках при Fan ID – как на товарищеской игре. На матче с «Зенитом» были болельщики, и это совсем другой футбол. Приятно играть, даже на выезде.

Когда нет болельщиков, эмоции совсем другие. Есть знакомые, которые перестали ходить на стадион конкретно из-за Fan ID. Кто-то сделал, а кто-то сказал, что не будет заморачиваться», – заявил хавбек «Химок»