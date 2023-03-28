Роман Широков: «Спартаку» не удастся создать конкуренцию «Зениту» в этом сезоне, а вот в следующем – вполне»

Теги Спартак Зенит Роман Широков премьер-лига Россия Александр Соболев Шамар Николсон Данил Пруцев Футбол

Роман Широков считает, что «Спартак» может создать конкуренцию «Зениту» в следующем сезоне.

«Был матч весной, когда на поле вышли 11 русских – для ребят, для российского футбола это очень хорошо. Тем более, что эти места они завоевали в конкуренции, они в данный момент лучше иностранцев.

Но как они на дистанции смогут поддерживать уровень? Насколько готовы помогать иностранцы? Все-таки легионер должен быть наголову выше – делать все, чтобы к его уровню тянулись. А таких, кроме уже обрусевшего Промеса, я не вижу.

Из числа других – защитники-иностранцы точно не сильнее наших, в атаке Соболев убедил, что он сильнее Шамара. Мартинс – по нему изначально было понятно, что он не сильнее тех, кто есть. Напротив, Пруцев сильнее. Рыбус вообще сидит, это непонятное приобретение.

«Спартаку» нужна стабильность на дистанции, не хватает запаса в уровне мастерства футболистов. В этом сезоне конкуренцию «Зениту» не удастся создать, а вот в следующем – вполне», – сказал бывший игрок сборной России.

Напомним, после 20 туров в Мир РПЛ «Спартак» набрал 40 очков и занимает 3-е место. У «Зенита», идущего первым, 48 баллов.

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2 комментария

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DINEDIN
побороться Спартак сможет с Зенитом лишь тогда, когда у Аршавина не будет повода ухахакиваться навзрыд от и ошибок судеек, и от их корявых попыток обосновать свои ошибки, причем эта ухахатайка случайно в один клуб бьет, не помню таких ухахатаек после ошибок не в пользу Зенита

а так, играем мы в целом хорошо, это главное!
остальное все пыль
+3
-2
+1
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Владимир Молявин
Рыбус бесплатно достался. Скорее всего летом уйдёт. По остальным - частично согласен. Тавареш хорошо смотрится. А как закончится чемпионат - увидим поле 30-го тура.
+1
0
+1
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