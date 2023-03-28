Роман Широков: «Спартаку» не удастся создать конкуренцию «Зениту» в этом сезоне, а вот в следующем – вполне»

считает, что «Спартак» может создать конкуренцию «Зениту» в следующем сезоне.

«Был матч весной, когда на поле вышли 11 русских – для ребят, для российского футбола это очень хорошо. Тем более, что эти места они завоевали в конкуренции, они в данный момент лучше иностранцев.

Но как они на дистанции смогут поддерживать уровень? Насколько готовы помогать иностранцы? Все-таки легионер должен быть наголову выше – делать все, чтобы к его уровню тянулись. А таких, кроме уже обрусевшего Промеса, я не вижу.

Из числа других – защитники-иностранцы точно не сильнее наших, в атаке убедил, что он сильнее . Мартинс – по нему изначально было понятно, что он не сильнее тех, кто есть. Напротив, сильнее. Рыбус вообще сидит, это непонятное приобретение.

«Спартаку» нужна стабильность на дистанции, не хватает запаса в уровне мастерства футболистов. В этом сезоне конкуренцию «Зениту» не удастся создать, а вот в следующем – вполне», – сказал бывший игрок сборной России.

Напомним, после 20 туров в Мир РПЛ «Спартак» набрал 40 очков и занимает 3-е место. У «Зенита», идущего первым, 48 баллов.