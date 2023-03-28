Роман Широков: «Кубок России стал хорошей альтернативой еврокубков»

Теги Роман Широков премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Футбол

Роман Широков считает Фонбет Кубок России хорошей альтернативой еврокубков.

«Турнир вернул популярность и стал хорошей альтернативой еврокубков.

Это касается как загруженности команд, возросло количество матчей, так и призовых – участники получают неплохие деньги на ранних стадиях, а победитель получит около 2 миллионов евро», – сказал экс-игрок сборной России.

В сезоне-2022/2023 Кубок России проходит в обновленном формате и состоит из двух сеток – путь РПЛ и путь регионов. Во встречах на вылет впервые используется система Double elimination, когда команда вылетает из турнира после двух поражений.

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15 комментариев

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umnik3
Роман в депутаты стремится. Там все сплошь такие же.
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Норм Чувак
Ответ bomzerub
Да, как и в еврокубках, Зенит вылетел на начальной стадии.
плей-офф = начальная стадия, не перестаю удивляться заремовцам
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-4
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red hikkikomori
😂
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MikhaL
Вот же клоун…
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TheSportNik
Здесь Рома Широков прав, даже интересней за счет того, что сильная команда может вылетев случайно из пути РПЛ, может в пути регионов пройти в финал.
Если повысить там премиальные на уровень лиги чемпионов, то можем переманить сильных легионеров.
Мне кажется и многие болельщики поняли почему в НХЛ есть плейофф и что наверно стоит и в футболе эту систему плейоффа, тогда нам будет интересен и чемпионат РПЛ.
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-3
-3
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Dima67
Резиновая кукла тоже может быть хорошей альтернативой, для Широкова
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igls54
У Ромы не все дома!
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мидас
Ты видимо спрашивал у футболистов и тренеров
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benjamin92
Да что ты, чёрт побери, несёшь?
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Dizzod
качество игры один в один, ещё бы премиальные подтянуть как в ЛЧ
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Плотников Семен
Ахахахахахах
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bomzerub
Да, как и в еврокубках, Зенит вылетел на начальной стадии.
+49
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+44
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Spitamen Gonzales
Звездабол продажный
+2
-1
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Валентина Николаевна
🤡🤡🤡
+10
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Tigo_Volchara93
Ага ага
Это как Сочи стал альтернативой Дубаю ( по стоимость проживания 10 дней в 4-х звездночном отеле )
+23
-1
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