Роман Широков: «Кубок России стал хорошей альтернативой еврокубков»

считает хорошей альтернативой еврокубков.

«Турнир вернул популярность и стал хорошей альтернативой еврокубков.

Это касается как загруженности команд, возросло количество матчей, так и призовых – участники получают неплохие деньги на ранних стадиях, а победитель получит около 2 миллионов евро», – сказал экс-игрок сборной России.

В сезоне-2022/2023 Кубок России проходит в обновленном формате и состоит из двух сеток – путь и путь регионов. Во встречах на вылет впервые используется система Double elimination, когда команда вылетает из турнира после двух поражений.