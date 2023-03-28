Роман Широков: «Кубок России стал хорошей альтернативой еврокубков»
Роман Широков считает Фонбет Кубок России хорошей альтернативой еврокубков.
«Турнир вернул популярность и стал хорошей альтернативой еврокубков.
Это касается как загруженности команд, возросло количество матчей, так и призовых – участники получают неплохие деньги на ранних стадиях, а победитель получит около 2 миллионов евро», – сказал экс-игрок сборной России.
В сезоне-2022/2023 Кубок России проходит в обновленном формате и состоит из двух сеток – путь РПЛ и путь регионов. Во встречах на вылет впервые используется система Double elimination, когда команда вылетает из турнира после двух поражений.
Если повысить там премиальные на уровень лиги чемпионов, то можем переманить сильных легионеров.
Мне кажется и многие болельщики поняли почему в НХЛ есть плейофф и что наверно стоит и в футболе эту систему плейоффа, тогда нам будет интересен и чемпионат РПЛ.
Это как Сочи стал альтернативой Дубаю ( по стоимость проживания 10 дней в 4-х звездночном отеле )