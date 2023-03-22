Судья Данте, которого избил Широков, сыграет за «Народную команду» в товарищеском матче с «Бей Беги»
Судья и экс-игрок «Амкала» Данте сыграет за «Народную команду» в товарищеском матче.
26 марта команда болельщиков «Спартака» проведет игру с «Бей Беги».
Матч будет открытым для зрителей и пройдет в «Сокольниках» (поле №1), начало – в 19:00 по московскому времени.
Ранее Данте провел тренировку с «Народной командой».
Фото: телеграм-канал «Бей Беги»
В матче МКС-2020 между «Матч ТВ» и «Ничего Обычного» Роман Широков избил судью Никиту Данченкова, экс-капитану сборной России назначили 100 часов обязательных работ и 100 тысяч рублей компенсации за моральный вред.
Фото: телеграм-канал Дмитрия Егорова
Дело Широкова и Данте закончилось мерзко и несправедливо. Так просто не должно быть
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