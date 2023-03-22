Судья Данте, которого избил Широков, сыграет за «Народную команду» в товарищеском матче с «Бей Беги»

Теги Роман Широков происшествия судьи Амкал Московский Кубок Селебрити Никита Данченков Бей Беги Матч ТВ Народная команда Медиафутбол

Судья и экс-игрок «Амкала» Данте сыграет за «Народную команду» в товарищеском матче.

26 марта команда болельщиков «Спартака» проведет игру с «Бей Беги».

Матч будет открытым для зрителей и пройдет в «Сокольниках» (поле №1), начало – в 19:00 по московскому времени.

Ранее Данте провел тренировку с «Народной командой».

Фото: телеграм-канал «Бей Беги»

В матче МКС-2020 между «Матч ТВ» и «Ничего Обычного» Роман Широков избил судью Никиту Данченкова, экс-капитану сборной России назначили 100 часов обязательных работ и 100 тысяч рублей компенсации за моральный вред.

 

Фото: телеграм-канал Дмитрия Егорова

Дело Широкова и Данте закончилось мерзко и несправедливо. Так просто не должно быть

 

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1 комментарий

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Ростов-на-Дону
Оклимался, наконец-то.
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