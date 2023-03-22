Судья Данте, которого избил Широков, сыграет за «Народную команду» в товарищеском матче с «Бей Беги»

Судья и экс-игрок «Амкала» Данте сыграет за «Народную команду» в товарищеском матче.

26 марта команда болельщиков «Спартака» проведет игру с «Бей Беги».

Матч будет открытым для зрителей и пройдет в «Сокольниках» (поле №1), начало – в 19:00 по московскому времени.

Ранее Данте провел тренировку с « ».

Фото: телеграм-канал « »

В матче МКС-2020 между « » и «Ничего Обычного» Роман Широков избил судью Никиту Данченкова, экс-капитану сборной России назначили 100 часов обязательных работ и 100 тысяч рублей компенсации за моральный вред.

Фото: телеграм-канал Дмитрия Егорова

Дело Широкова и Данте закончилось мерзко и несправедливо. Так просто не должно быть