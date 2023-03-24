Месси о победе на ЧМ: «Аргентина и я много страдали. Бог решил, что все случится так. Теперь нужно наслаждаться»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Сборная Панамы по футболу ЧМ-2022 товарищеские матчи (сборные) Футбол

Лионель Месси рассказал о страданиях до победы на чемпионате мира 2022 года.

«Сборная Аргентины много страдала. Я лично много страдал. Это было непросто.

Я помню, как приезжал в сборную и тяжело переживал, потому что что-то не получалось, много раз думал о проигранных финалах, о Кубке Америки, о чемпионате мира, который мы не смогли выиграть из-за мелочей.

Теперь все, через что мы прошли, осталось позади. Наша награда велика. За все, что случилось со мной, со сборной, с предыдущими командами, отвечает Бог. Он решил, что все случится так. Теперь нужно наслаждаться и смотреть вперед», – сказал форвард «ПСЖ» после матча с Панамой.

Первый матч Аргентины после ЧМ-2022: Месси забил и расписался на футболке соперника, Мартинес повторил жест с кубком

Материалы по теме

98 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александра Александрова
Теперь, тут весь нетрадиционный сектор будет страдать до конца жизни )))Пирс помоги , Пирс защити , Пирс расскажи )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Колыван
Ответ FNT
А какая разница, что о нашем мнении думает Мартинес? Без болельщиков футбол был бы чем-то вроде хоккея на траве или водного поло. Футболисты получают свои огромные деньги только из-за того, что их вид спорта интересен людям, поэтому они должны считаться с мнением этих людей. Они - работники индустрии развлечений, мы - их клиенты.
Я не вижу ничего ужасного в поступке Эмилиано. БОльшая часть футболистов не может и не должна быть образованными/обладать интеллектом.

Основная работа вратаря, как он играет на поле. Всё остальное второстепенно.
От того, что Конте раскритиковал ТТХ, он не перестал быстрее и дешевле всех в мире выводить клуб на новый уровень
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Айлин 1990
Ответ sk0208827
Я не понимаю при чём тут Роналду?)))
Тебе тоже вопрос киска, что сейчас тут делает 95% фанаты рюналду на ветке Месси??????
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg
Ответ Александр Бялт
а капитан сборной Аргентины не хочет как-то повлиять на мерзкое поведение своих соотечественников? вроде как все забыли про их некоторые поступки, а тут после победы над самой Панамой они решили всем напомнить про свою клоунаду
Напиши в Гаагу лучше, главное основательно распиши какие твои чувства были задеты.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Айлин 1990
Ответ sk0208827
У вас Роналду головного мозга)))
А у вас Месси ???)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg
Ответ МТБ
Не бог, а Катарцы и ФИФА.
Хоспади фанаты бездаря из аль насры вас уже жаль.
Катарцы почему то свою сборную от позора на ЧМ не откупили, ЛЧ для ПСЖ все никак купить не могут, а тут аж целый ЧМ для Аргентины.
Ну вам скмим то не смешно или вы бреднями защищаете свою психику от стресса?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikita S.
Ответ Gustav Forsberg
а ему, как Андрюше Мостовому, тоже не будем говорить? или это другое?
Другое. Марадона существует
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Колыван
Думаю, не стоит говорить, что о твоём мнении думает Эмилиано
Что-что он делает? Думает? Ты это серьезно щас?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cat Behemoth
Ответ AF007
С такого, что ЧМ перевешивает отставание в 2 чашки от Алвеса
А... То есть 3 ЧМ Пеле не перевешивают, а один Месси перевешивает? Ну.. Ок.... вас понял...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg
Ответ sk0208827
У вас Роналду головного мозга)))
А пенальти Франции в финале не смутили?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Men77
Ответ Cat Behemoth
А чем это не титул?
ясно, значит дурак
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cat Behemoth
Ответ Men77
ты дурак или прикидываешься? ты знаешь что такое в футболе титулы?
А чем это не титул?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Но потом эмир ещё до старта – подарил нам ЧМ и абонемент на пенальти! Радостно произнес Месси
А чего Эмир для своей сборной хотябы одно очко в группе не догадался подарить?
Катар первая сборная - хозяйка ЧМ которая не выиграла ни одного матча в группе.
Ох уж этот Эмир)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Ответ Youzhny23
если выгодно вставлять лучший дриблер истории , хочется узнать лучший ли в верховой борьбе в истории , в игре головой в истории?) или эт другое ?)
Лучший в игре головой в истории - Мирослав Клозе. К тому же, имеет немало голов в плей-офф ЧМ, чемпион мира.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Я Гражданин Мира
Ответ sk0208827
5 пенальти в 7 матчах) Решение Всевышнего
Вам не понять этого
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Я Гражданин Мира
Ответ Muhammad Orhan
Молодец Месси заслужил победу всем недоброжелателям утёр нос поставил жирную точку красава
И вы думаете они этого понимает?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Men77
Ответ Cat Behemoth
43? То есть, я так понимаю, звание "Лучший игрок третьего дня чемпионата улицы Эвы Перон города Буэнос-Айрес 1999 года" тут тоже учтено?
ты дурак или прикидываешься? ты знаешь что такое в футболе титулы?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Я Гражданин Мира
Месси ты лучший футболист всех времен.
То что ты на поле делаешь, это проста волшебство.
Конечно некоторые этого не понимает , но какие их годы , подрастут поймут
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Блуждающий странник
Всю жизнь тренируются, кроме футбола ничего не делают, а когда добиваются успеха скидывают все на Бога) такой цирк
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sk0208827
Ответ Ришад Хайруллин
и?он чемпион мира пока принцесса играет в лиги верблюдов
Я не понимаю при чём тут Роналду?)))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FNT
Ответ Колыван
Думаю, не стоит говорить, что о твоём мнении думает Эмилиано
А какая разница, что о нашем мнении думает Мартинес? Без болельщиков футбол был бы чем-то вроде хоккея на траве или водного поло. Футболисты получают свои огромные деньги только из-за того, что их вид спорта интересен людям, поэтому они должны считаться с мнением этих людей. Они - работники индустрии развлечений, мы - их клиенты.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ришад Хайруллин
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Бога зовут шейх как-то его там, который накинул на Мессе свою ночнушку, показывая, кто платит, а кто танцует.
эх как вам без мозгов живется
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AF007
Ответ Cat Behemoth
Это с какого такого бодуна он самый титулованный?
С такого, что ЧМ перевешивает отставание в 2 чашки от Алвеса
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ришад Хайруллин
Ответ sk0208827
5 пенальти в 7 матчах) Решение Всевышнего
и?он чемпион мира пока принцесса играет в лиги верблюдов
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Демедрол
Ответ AF007
Лучший игрок в истории Лучший бомбардир в истории (без учета голов лихтейнштейнам и аль-кебабам) Лучший ассистент в истории Лучший дриблер в истории Самый титулованный игрок в истории (у Алвеса все-таки нет ЧМ)
хотел лизнуть но не рассчитал ))))?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий