Месси о победе на ЧМ: «Аргентина и я много страдали. Бог решил, что все случится так. Теперь нужно наслаждаться»
Лионель Месси рассказал о страданиях до победы на чемпионате мира 2022 года.
«Сборная Аргентины много страдала. Я лично много страдал. Это было непросто.
Я помню, как приезжал в сборную и тяжело переживал, потому что что-то не получалось, много раз думал о проигранных финалах, о Кубке Америки, о чемпионате мира, который мы не смогли выиграть из-за мелочей.
Теперь все, через что мы прошли, осталось позади. Наша награда велика. За все, что случилось со мной, со сборной, с предыдущими командами, отвечает Бог. Он решил, что все случится так. Теперь нужно наслаждаться и смотреть вперед», – сказал форвард «ПСЖ» после матча с Панамой.
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Основная работа вратаря, как он играет на поле. Всё остальное второстепенно.
От того, что Конте раскритиковал ТТХ, он не перестал быстрее и дешевле всех в мире выводить клуб на новый уровень
Катарцы почему то свою сборную от позора на ЧМ не откупили, ЛЧ для ПСЖ все никак купить не могут, а тут аж целый ЧМ для Аргентины.
Ну вам скмим то не смешно или вы бреднями защищаете свою психику от стресса?
Катар первая сборная - хозяйка ЧМ которая не выиграла ни одного матча в группе.
Ох уж этот Эмир)))
То что ты на поле делаешь, это проста волшебство.
Конечно некоторые этого не понимает , но какие их годы , подрастут поймут