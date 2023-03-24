Месси о победе на ЧМ: «Аргентина и я много страдали. Бог решил, что все случится так. Теперь нужно наслаждаться»

рассказал о страданиях до победы на чемпионате мира 2022 года.

« много страдала. Я лично много страдал. Это было непросто.

Я помню, как приезжал в сборную и тяжело переживал, потому что что-то не получалось, много раз думал о проигранных финалах, о Кубке Америки, о чемпионате мира, который мы не смогли выиграть из-за мелочей.

Теперь все, через что мы прошли, осталось позади. Наша награда велика. За все, что случилось со мной, со сборной, с предыдущими командами, отвечает Бог. Он решил, что все случится так. Теперь нужно наслаждаться и смотреть вперед», – сказал форвард « » после матча с .

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