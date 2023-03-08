Директор «Локо» Ульянов: «В истории с Бариновым и «Бешикташем» не было 5 млн евро. Было 1,5 млн – недостойное предложение»

Директор « » сказал, что « » не предлагал 5 млн евро за .

– Давайте четко зафиксируем, что в истории с Бариновым и «Бешикташем» не было никаких пяти миллионов евро, шести, семи и так далее. Все это было на словах где‑то в турецких медиа.

В клуб пришло одно единственное официальное предложение – на 1,5 миллиона (евро). Я считаю, это недостойное предложение и по отношению к футболисту, и по отношению к клубу. А дальше пошли какие‑то инсинуации: жонглирование цифрами, анонимные новости. Конкретики мы так и не увидели.

– У Баринова не осталось обиды на клуб из‑за того, что его не отпустили?

– Дима – очень порядочный парень. Он не снизил требований к себе, наоборот, начал работать еще больше, хотя вроде бы куда еще больше‑то. Дима – душа компании, все нормально. И он, и мы будем готовы к летнему трансферному окну.

Баринов не раз говорил, что хотел бы попробовать себя в Европе. Если будут адекватные предложения, естественно, их рассмотрим, – сказал .