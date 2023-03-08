Директор «Локо» Ульянов: «В истории с Бариновым и «Бешикташем» не было 5 млн евро. Было 1,5 млн – недостойное предложение»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Дмитрий Ульянов Дмитрий Баринов Матч ТВ деньги Футбол

Директор «Локомотива» сказал, что «Бешикташ» не предлагал 5 млн евро за Дмитрия Баринова.

– Давайте четко зафиксируем, что в истории с Бариновым и «Бешикташем» не было никаких пяти миллионов евро, шести, семи и так далее. Все это было на словах где‑то в турецких медиа.

В клуб пришло одно единственное официальное предложение – на 1,5 миллиона (евро). Я считаю, это недостойное предложение и по отношению к футболисту, и по отношению к клубу. А дальше пошли какие‑то инсинуации: жонглирование цифрами, анонимные новости. Конкретики мы так и не увидели.

– У Баринова не осталось обиды на клуб из‑за того, что его не отпустили?

– Дима – очень порядочный парень. Он не снизил требований к себе, наоборот, начал работать еще больше, хотя вроде бы куда еще больше‑то. Дима – душа компании, все нормально. И он, и мы будем готовы к летнему трансферному окну.

Баринов не раз говорил, что хотел бы попробовать себя в Европе. Если будут адекватные предложения, естественно, их рассмотрим, – сказал Дмитрий Ульянов

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5 комментариев

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окечуква
Дело в том, что Дима как раз столько и стоит. Это только в нашем зазеркалье, где за паспорт накидывают миллионы сверху, ценник был бы странным и маленьким.
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Marcus-light
Ну по правде говоря, 1.5 млн - это ни о чем. За эти деньги только 30-летнего игрока конкурента за 13-14 место можно купить.
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avcgloronalduMU
никто за паспорт не хочет переплачивать)
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Пепси пеналдувич
Если было 1,5 то правильно,что отказали.
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arspurs9
Разве Баринов стоит дороже? Уже и Карпукас с Литвиновым на голову сильнее этого вечно жалующегося бруска.
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