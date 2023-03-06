Баринов о срыве трансфере в «Бешикташ»: «Это уже прошлое. Я кайфую в «Локомотиве»!»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция Дмитрий Баринов Футбол

Дмитрий Баринов не переживает из-за срыва своего перехода из «Локомотива» в «Бешикташ».

— Ты отошел от истории с «Бешикташем»?

— Мне это уже неинтересно, это прошлое. Сегодня есть победа над «Ростовом», мы хорошо стартовали во второй части чемпионата. Это самое главное, а что было во время межсезонья — уже прошлое.

— С мотивацией не будет проблем из‑за сорвавшегося перехода?

— А как я могу быть немотивирован? Наш «Локомотив» занимает совсем не свое место в турнирной таблице. Смотрите, мы провели два кубковых матча со «Спартаком», провели их на равных, обыграли «Ростов». При этом «Спартак» на втором месте в РПЛ, «Ростов» — на третьем, а мы — на 13‑м.

Мы прошли сборы, физически мы подтянулись, игра у нас появляется. Я кайфую! Получаю удовольствие от каждой секунды в «Локомотиве», – сказал капитан «Локомотива».

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1 комментарий

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LLiriKK
Хорошо быть паспортистом - всё по фигу мороз! Можно рассказывать, как Баринов, сказки о желании играть в Европе, параллельно полеживая с ужасающим качеством игры на печи в РФПЛ, и «кайфовать»!
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