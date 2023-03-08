Директор «Бешикташа» о Баринове: «Локомотив» отклонил предложение на 1,5 млн евро, и мы просто закрыли дело»
Гендиректор «Бешикташа» подтвердил, что клуб хотел купить Дмитрия Баринова за 1,5 млн евро.
Ранее об этом заявил спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов, назвавший это предложение «недостойным».
Ранее в медиа говорилось, что московский клуб отказался продать полузащитника за 5 миллионов евро.
«Баринов – важный игрок для клуба, поэтому я могу понять их позицию и недовольство. Но у нас тоже есть определенный бюджет.
Мы не знаем, сколько они хотели за игрока. «Локомотив» отклонил предложение на 1,5 млн евро, и мы просто закрыли дело», – сказал руководитель турецкого клуба Джейхун Казанчи.
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