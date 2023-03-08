Директор «Бешикташа» о Баринове: «Локомотив» отклонил предложение на 1,5 млн евро, и мы просто закрыли дело»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Дмитрий Баринов Футбол

Гендиректор «Бешикташа» подтвердил, что клуб хотел купить Дмитрия Баринова за 1,5 млн евро.

Ранее об этом заявил спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов, назвавший это предложение «недостойным».

Ранее в медиа говорилось, что московский клуб отказался продать полузащитника за 5 миллионов евро. 

«Баринов – важный игрок для клуба, поэтому я могу понять их позицию и недовольство. Но у нас тоже есть определенный бюджет.

Мы не знаем, сколько они хотели за игрока. «Локомотив» отклонил предложение на 1,5 млн евро, и мы просто закрыли дело», – сказал руководитель турецкого клуба Джейхун Казанчи.

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6 комментариев

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Жесткий Костас
Баринов-такаая дешевка?!
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Боб Орехов
Как бы Баринов не тупил, но расчитывать на то, что одного из ключевых игроков, локо согласится отдать за 1.5 млн это что-то с чем-то
+3
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Nothern Lord
Баринов сдал, конечно, но предложение выглядит просто как издевательство.
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tm5pvbngvj
1.5 как то слишком мало за него. Даже трансфермаркт оценивает его в 9.
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ВладимирНеПутин
Баринов не супер топ, конечно, но 1,5 млн это смехотворно низкая цена за него.
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ArtBro
Вы забыли ещё два мешка картошки добавить для агента
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