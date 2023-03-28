Куртуа о Пересе: «Флорентино – отличный президент, он не пропускает ни одного матча. Он требует многого, хочет, чтобы мы побеждали»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Флорентино Перес Тибо Куртуа Футбол

Тибо Куртуа рассказал о работе с Флорентино Пересом

– Как вы ладите с Флорентино?

– Хорошо. Он босс. Он хочет, чтобы мы побеждали. Мне нравится его стиль, он мне очень близок. Он не пропускает ни одного матча, я раньше не видел этого ни у одного менеджера. Он требует многого, но он отличный президент. Он достиг всего этого. Не то чтобы мы переписывались в WhatsApp (смеется), но мы общаемся до и после игр. В ложе он всегда приходит поболтать с Мишель (девушкой Куртуа – Sports.ru), с семьями других игроков, – сказал вратарь «Реала».

– Да, он всегда здоровается со мной, он очень милый. С ним ты чувствуешь себя комфортно. Конечно, мы пригласили его на нашу свадьбу и надеемся, что он сможет прийти, – добавила спутница футболиста Мишель Герциг.

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Теннисный абсолют
Куртуа - лучший вратарь мира последнего 10-летия
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VuNePonimaete
Если бы он хотел побеждать, то может такую подставу тренеру не делал бы? Или это не по его вине Реал от Барселоны в марте (!) на 12 очков отстаёт?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ScorpionN***
Пропускает. На Класико не приехал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Trey4rch
Че ж он вместо того, чтобы поддержать вас в Класико на Камп Ноу поехал смотреть матч баскетбольного реала? Ахаха
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tm5pvbngvj
Ригоберка говорит о Мадриде как о вранье и обмане🤣
Это говорит фанатик бчк, который погряз в коррупции и судейских скандалов😂 Вот же ирония
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ Arthurino
Комментарий удален модератором
Комментарий скрыт
0
-9
-9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arthurino
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
Перес действительно глыба, создатель легендарного галактикос и потом когда пришел после Кальдерона вернул Реал на вершину футбола, идеальный президент на мой взгляд.
+26
-1
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bostonKG
Нам очень повезло с таким президентом 👍👍👍
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex1104
Контракт скоро продлевать?
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий