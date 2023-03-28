Куртуа о Пересе: «Флорентино – отличный президент, он не пропускает ни одного матча. Он требует многого, хочет, чтобы мы побеждали»

рассказал о работе с .

– Как вы ладите с Флорентино?

– Хорошо. Он босс. Он хочет, чтобы мы побеждали. Мне нравится его стиль, он мне очень близок. Он не пропускает ни одного матча, я раньше не видел этого ни у одного менеджера. Он требует многого, но он отличный президент. Он достиг всего этого. Не то чтобы мы переписывались в WhatsApp (смеется), но мы общаемся до и после игр. В ложе он всегда приходит поболтать с Мишель (девушкой Куртуа – Sports.ru), с семьями других игроков, – сказал вратарь « ».

– Да, он всегда здоровается со мной, он очень милый. С ним ты чувствуешь себя комфортно. Конечно, мы пригласили его на нашу свадьбу и надеемся, что он сможет прийти, – добавила спутница футболиста Мишель Герциг.