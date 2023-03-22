Глава Ла Лиги Тебас: «АПЛ разрушает футбол, клубы-государства и американские владельцы согласны на убытки. У «Реала» и «Барсы» не будет таких покровителей»
Хавьер Тебас считает, что экономическая модель АПЛ разрушает футбол.
«В Европе есть две лиги, которые мы считаем устойчивыми (вероятно, речь о Ла Лиге и Бундеслиге – Sports.ru). АПЛ, Лига 1 и Серия А неустойчивы.
В Англии опубликовали документ [о планах создать орган-регулятор], говорят о том, что АПЛ не смогла регулировать себя самостоятельно и спровоцировала разрушение футбола. Это побудило английское правительство и оппозицию написать этот документ и сделать выводы, о которых мы предупреждали в течение долгого времени. Их модель в конечном итоге только разрушает футбол.
Такие убыточные турниры, как Лига 1, просто не могут существовать. Речь уже не только о клубах-государствах – в Англии есть крупные американские владельцы [клубов], которые согласны на убытки.
Больше всего вреда это причиняет двум нашим великим клубам («Реал» и «Барселона» – Sports.ru), ведь у них никогда не будет покровителей, с которыми можно быть убыточными. Мы могли бы работать себе в убыток, но тогда у наших клубов были бы проблемы.
Флорентино [Перес] уже говорил, что футбол находится на краю пропасти, но это неправда. Необходимо саморегулирование, как в немецком футболе. Ла Лига не находится на краю пропасти», – сказал президент Ла Лиги.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Биполярный дед...
Спонсоры многие с самой Лалигой хотят контракты расторгнуть,у клубов проблемы со спонсорами.Плюс сделка оброчная с фондом,который Реал и Барса проигнорировала и Тебас визжал как кот кастрированный.
Футбол-самый популярный вид спорта и в нем должно быть много денег,в том числе и от владельцев клуба..Клубы Англии покупают ежегодно и вкачивают бабос в них.В Испании же очередь на покупку клубов не стоит вообще.
Поэтому телеправа в АПЛ стоят 5 млрд ,а в Испании Bein sport вышла из соглашения,в том числе и по вине Тебаса.
Ну а его целенаправленные действия и постоянные изменения в правилах,направленные на один клуб «Золотого теленка» Лалиги вообще за гранью.Это приносит еще больший ушерб.
Помню его лестную радость,когда Роналду и Месси ушли из Ладиги.
В общем такие настроения не только среди пользователей спортс.ру ,но и в Испании.
Или ты украинец, который отказался от своего прошлого и предков?
Не заходи на ветку АПЛ, плиз))
Лучше бы молчал в тряпку