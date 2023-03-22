Глава Ла Лиги Тебас: «АПЛ разрушает футбол, клубы-государства и американские владельцы согласны на убытки. У «Реала» и «Барсы» не будет таких покровителей»

Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Хавьер Тебас Флорентино Перес деньги Футбол

Хавьер Тебас считает, что экономическая модель АПЛ разрушает футбол.

«В Европе есть две лиги, которые мы считаем устойчивыми (вероятно, речь о Ла Лиге и Бундеслиге – Sports.ru). АПЛ, Лига 1 и Серия А неустойчивы.

В Англии опубликовали документ [о планах создать орган-регулятор], говорят о том, что АПЛ не смогла регулировать себя самостоятельно и спровоцировала разрушение футбола. Это побудило английское правительство и оппозицию написать этот документ и сделать выводы, о которых мы предупреждали в течение долгого времени. Их модель в конечном итоге только разрушает футбол.

Такие убыточные турниры, как Лига 1, просто не могут существовать. Речь уже не только о клубах-государствах – в Англии есть крупные американские владельцы [клубов], которые согласны на убытки.

Больше всего вреда это причиняет двум нашим великим клубам («Реал» и «Барселона» – Sports.ru), ведь у них никогда не будет покровителей, с которыми можно быть убыточными. Мы могли бы работать себе в убыток, но тогда у наших клубов были бы проблемы.

Флорентино [Перес] уже говорил, что футбол находится на краю пропасти, но это неправда. Необходимо саморегулирование, как в немецком футболе. Ла Лига не находится на краю пропасти», – сказал президент Ла Лиги.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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46 комментариев

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Sergio666
Тебас с одной стороны кричит о том, что Ла Лига беднее АПЛ, а с другой стороны топит Барселону, которая много лет значительно увеличивает стоимость медиа-прав для потенциальных инвесторов.
Биполярный дед...
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Dimonty
Ответ falkao2013
Сомневаюсь,что он откажется от своих принципов даже если ему обоснуют.
Попробуй ты тут обосновать в комментах.
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Butrymovich Mikalai
Аннулировать через суд контракт одного из лучших молодых игроков Испании который в результате этих действий может уйти из Ла Лиги бесплатно это, явно , шаг к устойчивости.....
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Butrymovich Mikalai
Ответ Леван Мкртчян
Нууууу.... приблизительно во всём. Борьба с ветренными мельницами вместо подстройки под законы и текущие тенденции рынка -- это идиотский консерватизм и фундаментализм в худшем значении этих понятий. Его логика такова : мы действуем правильно с точки зрения "здоровой экономики", но клубы АПЛ улетают вперед семимильными шагами. Так как " Я ВСЕГДА ПРАВ", то хрен буду подстраиваться под реалии рынка, а вместо этого буду ныть о несправедливости и пытаться изменить то, что не в моей компетенции , параллельно гробя свою лигу в плане конкурентоспособности
что интересно, он берёт в бизнес модель ковидный сезон и убытки от него не как форс мажор , а как нормальный фактор поведения рынка .... это как, например , в Турции после землетрясения требовать у ип и фирм в разрушенных зданиях не ронять экономические показатели.
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Егор Павлов
Интересно болельщики Валенсии так же с ним согласятся, что у них все здорово?
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ljolik888
Ответ Jaxongir Shodiev
Все его гнобят, но по сути он делает вполне логичные вещи, запрещая гонку за клубами апл. Финансовая стабильность клубов намного важнее.
Продать ЛаЛигу на 50 лет это хорошо ? Мне интересно сколько он получил денег за это ? Думаю , что самая большая зарплата в его деятельности на данный момент ( три миллиона в год ) это так - детям на игрушки.
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Sur777
Только Тебас не говорит,что многие клубы ЛаЛиги на грани выживания.Про величайший клубы Севилья и Валенсия даже не надо пример приводить-барахтаются в конце таблице на гране вылета и испытывают финансовые проблемы в том числе.Всех игроков распродали ключевых по сути.Как выступают клубы ЛаЛиги в еврокубках тоже хорошо видно последние годы (Реал лишь исключение,что подтверждает общую картину).ЛаЛига как чемпионат очень ослабла.
Спонсоры многие с самой Лалигой хотят контракты расторгнуть,у клубов проблемы со спонсорами.Плюс сделка оброчная с фондом,который Реал и Барса проигнорировала и Тебас визжал как кот кастрированный.
Футбол-самый популярный вид спорта и в нем должно быть много денег,в том числе и от владельцев клуба..Клубы Англии покупают ежегодно и вкачивают бабос в них.В Испании же очередь на покупку клубов не стоит вообще.
Поэтому телеправа в АПЛ стоят 5 млрд ,а в Испании Bein sport вышла из соглашения,в том числе и по вине Тебаса.
Ну а его целенаправленные действия и постоянные изменения в правилах,направленные на один клуб «Золотого теленка» Лалиги вообще за гранью.Это приносит еще больший ушерб.
Помню его лестную радость,когда Роналду и Месси ушли из Ладиги.
В общем такие настроения не только среди пользователей спортс.ру ,но и в Испании.
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Роман
Ответ damondiamond
Глейзеры: мы для тебя шутка какая-то??? взяли в долг деньги на покупку клуба и за все года вывели более 200 миллионов фунтов, не вложив ни одного своего рубля в МЮ
Тогда уж фунта в МЮ.
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Momos
У этого клоуна при его полном попустительстве в чемпионате клубы судей на довольствие ставят, а он про угрозы АПЛ рассуждает.
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damondiamond
Глейзеры: мы для тебя шутка какая-то??? взяли в долг деньги на покупку клуба и за все года вывели более 200 миллионов фунтов, не вложив ни одного своего рубля в МЮ
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Karra
Ответ Jaxongir Shodiev
Все его гнобят, но по сути он делает вполне логичные вещи, запрещая гонку за клубами апл. Финансовая стабильность клубов намного важнее.
финасовая стабильность - это продавать себя по кускам заживо во имя сиюминутной цели?
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Футбол_это_жизнь
Перес сказал ФАС и ручной пёс пошёл гавкать на АПЛ. Сначала на ПСЖ гавкал, теперь Перес понял что основные противники Суперлиги это АПЛ и их деньги решил спустить своих псов на апл
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Роман
Много нытья от Тебаса. Этим он схож с БЧК.
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gPk
Это чудо уже решило за всех
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Теннисный абсолют
Ответ S.Mane10
Чел, реально, ты запарил своими патриотическими криками Не заходи на ветку АПЛ, плиз))
А ты, Родину продать готов и рад?
Или ты украинец, который отказался от своего прошлого и предков?
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Футбол_это_жизнь
Глоры Реала пытаются защищать Тебаса переводя стрелки на Барселону, как никак главный сосьос Реал Мадрида!
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falkao2013
Ответ Нефанатик
Сказать каждый может, вот как ты, например. Обосновать не могут.
Сомневаюсь,что он откажется от своих принципов даже если ему обоснуют.
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S.Mane10
Ответ Теннисный абсолют
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Чел, реально, ты запарил своими патриотическими криками
Не заходи на ветку АПЛ, плиз))
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LLiriKK
Да, у «Бляуграны» и вправду были другие покровители. Такие, благодаря которым команда вполне может и в Сегунде следующий сезон начать.
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S.Mane10
Ответ Теннисный абсолют
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Почему ты хейтишь англичан?
Лучше бы молчал в тряпку
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Yri Yrov
апл что-ли виноват что в Ла лиге кроме барсы и Реала нет авторитетов, а в АПЛ их полно
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Теннисный абсолют
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S.Mane10
Ответ Теннисный абсолют
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ПХХХАХАХАХА ТЫ КАК ВСЕГДА ПОЛНЕЙШИЙ БРЕД СМОРОЗИЛ
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Блуждающий странник
Убыточная Лига 1? При чем не понял он про третий див Англии или про французскую. Если второе, то вроде Ла лига сейчас в более плачевном состоянии, при чем идет по нисходящей уже несколько лет. Лигу 1 стало смотреть больше людей, выросли контракты, а в Испании все плохо
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ljolik888
Спасибо Тебас - мы все видим улучшение ЛаЛиги и честно можно посмотреть как Испанские клубы играют в Евро кубках. С каждым годом все лучше и лучше - особенно этот год . Здоровья Тебасу - он единственный человек кто заботится о футболе и ведёт клубы Испании в светлое будущее .
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