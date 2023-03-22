Глава Ла Лиги Тебас: «АПЛ разрушает футбол, клубы-государства и американские владельцы согласны на убытки. У «Реала» и «Барсы» не будет таких покровителей»

Хавьер Тебас считает, что экономическая модель АПЛ разрушает футбол.

«В Европе есть две лиги, которые мы считаем устойчивыми (вероятно, речь о Ла Лиге и Бундеслиге – Sports.ru). АПЛ, Лига 1 и Серия А неустойчивы.

В Англии опубликовали документ [о планах создать орган-регулятор], говорят о том, что АПЛ не смогла регулировать себя самостоятельно и спровоцировала разрушение футбола. Это побудило английское правительство и оппозицию написать этот документ и сделать выводы, о которых мы предупреждали в течение долгого времени. Их модель в конечном итоге только разрушает футбол.

Такие убыточные турниры, как Лига 1, просто не могут существовать. Речь уже не только о клубах-государствах – в Англии есть крупные американские владельцы [клубов], которые согласны на убытки.

Больше всего вреда это причиняет двум нашим великим клубам («Реал» и «Барселона» – Sports.ru), ведь у них никогда не будет покровителей, с которыми можно быть убыточными. Мы могли бы работать себе в убыток, но тогда у наших клубов были бы проблемы.

Флорентино [Перес] уже говорил, что футбол находится на краю пропасти, но это неправда. Необходимо саморегулирование, как в немецком футболе. Ла Лига не находится на краю пропасти», – сказал президент Ла Лиги.

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