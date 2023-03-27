Рэпер Снуп Догг о Бекхэме: «Мы дружим с начала 90-х. Мы любим одно и то же: побеждать и много работать. Нас естественно тянет друг к другу»

Теги МЛС Лос-Анджелес Гэлакси Дэвид Бекхэм Интер Майами Snoop Dogg музыка Футбол

Рэпер Снуп Догг рассказал о многолетней дружбе с Дэвидом Бекхэмом.

«Мы дружим с начала девяностых. Мы любим одно и то же. Мы любим побеждать. Мы любим много работать. Мы семейные люди, и люди любят нас. Нас естественно тянет друг к другу. Мы стали дружить много лет назад. Он создал семью, и я создал семью», – сказал рэпер.

Также Снуп Догг вспомнил, как в 2007 год пригласил Бекхэма на свое ТВ-шоу, когда англичанин только перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Когда я вел свое шоу Father Hood, он пришел и показал моим детям пару вещей из своего футбола. Тогда его дети были совсем маленькими, но когда он пришел ко мне на днях с детьми, они уже выросли. Мы просто выросли, как и наша дружба, братство и семья», – добавил исполнитель.

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16 комментариев

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Злобный Конь
Снупп Дог такой же травокур как Шнуров - бухарь.
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Tigo_Volchara93
Снуп Догг красавец !
Пропагандирует здравые вещи, между алкоголем и натур продуктом лучше всегда второе ))
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Tigo_Volchara93
Ответ WelcomeBackPURE
Ты серьезно думаешь что Снупи курит Шмаль 30 лет и до сих пор в деле ?) это имидж
Уверен в этом
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Sentenario
Ну а когда мы много поработали и победили, любим убиться грибами, добавил Снуп.
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Blaumerc
Ответ Sekor
Самый странный тип в шоу-бизнесе
нет не самый, есть более странные персонажи
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Blaumerc
Ответ Теннисный абсолют
Бэкхему в начале 90 было 16-17 лет
проще будь друг, а то душно
+1
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+1
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Blaumerc
Ответ Ебздрогыч
Интересно, а любит ли Бекхэм то, что очень, очень любит Снуп Догг?
кто же не любит то что любит Снуп Доги Дог 💨 😁
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Sekor
Самый странный тип в шоу-бизнесе
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-1
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Артем Алмазов
Тянет друг к другу, естественно, гетеросексуально.
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Теннисный абсолют
Бэкхему в начале 90 было 16-17 лет
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-1
-1
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Варвара Серова
Ответ WelcomeBackPURE
Ты серьезно думаешь что Снупи курит Шмаль 30 лет и до сих пор в деле ?) это имидж
А ты думаешь не курит?)))
+7
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+7
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Кузя Гитарист
Ответ Инженер Управляющий
шабить?
Шабани Нонда
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WelcomeBackPURE
Ответ Ебздрогыч
Интересно, а любит ли Бекхэм то, что очень, очень любит Снуп Догг?
Ты серьезно думаешь что Снупи курит Шмаль 30 лет и до сих пор в деле ?) это имидж
+1
-6
-5
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Инженер Управляющий
шабить?
0
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Ебздрогыч
Интересно, а любит ли Бекхэм то, что очень, очень любит Снуп Догг?
+9
-1
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kinza
Любим одно и тоже говоришь)))))
+1
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