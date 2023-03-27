Рэпер Снуп Догг о Бекхэме: «Мы дружим с начала 90-х. Мы любим одно и то же: побеждать и много работать. Нас естественно тянет друг к другу»

Рэпер Снуп Догг рассказал о многолетней дружбе с .

«Мы дружим с начала девяностых. Мы любим одно и то же. Мы любим побеждать. Мы любим много работать. Мы семейные люди, и люди любят нас. Нас естественно тянет друг к другу. Мы стали дружить много лет назад. Он создал семью, и я создал семью», – сказал рэпер.

Также Снуп Догг вспомнил, как в 2007 год пригласил Бекхэма на свое ТВ-шоу, когда англичанин только перешел в « ».

«Когда я вел свое шоу Father Hood, он пришел и показал моим детям пару вещей из своего футбола. Тогда его дети были совсем маленькими, но когда он пришел ко мне на днях с детьми, они уже выросли. Мы просто выросли, как и наша дружба, братство и семья», – добавил исполнитель.