Бекхэм выложил видео, где переворачивает блин в сковороде и ловит на грудь. Его сын Бруклин в ответ перевернул блин с закрытыми глазами
Дэвид и Бруклин Бекхэмы устроили семейное состязание по выпеканию блинов.
Во вторник бывший игрок сборной Англии опубликовал в инстаграме видео, на котором он подбрасывает блинчик на сковородке, переворачивая его, пока его супруга Виктория наблюдает за ним. Экс-футболист поймал один из блинов на грудь.
Скриншоты: инстаграм Дэвида Бекхэма
Сын Бекхэма Бруклин отреагировал, опубликовав видео, на котором он переворачивает блин, отвернувшись и прикрыв глаза рукой.
«Сможешь сделать это с закрытыми глазами?» – подписал он публикацию, отметив Дэвида Бекхэма.
«Я бы и с открытыми так не смог. Отличный блинчик», – ответил Бекхэм в комментариях.
Скриншот: инстаграм Бруклина Бекхэма
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