Бекхэм выложил видео, где переворачивает блин в сковороде и ловит на грудь. Его сын Бруклин в ответ перевернул блин с закрытыми глазами

Дэвид и Бруклин Бекхэмы устроили семейное состязание по выпеканию блинов.

Во вторник бывший игрок сборной Англии опубликовал в инстаграме видео, на котором он подбрасывает блинчик на сковородке, переворачивая его, пока его супруга Виктория наблюдает за ним. Экс-футболист поймал один из блинов на грудь.

Скриншоты: инстаграм Дэвида Бекхэма

Сын Бекхэма Бруклин отреагировал, опубликовав видео, на котором он переворачивает блин, отвернувшись и прикрыв глаза рукой.

«Сможешь сделать это с закрытыми глазами?» – подписал он публикацию, отметив Дэвида Бекхэма.

«Я бы и с открытыми так не смог. Отличный блинчик», – ответил Бекхэм в комментариях.

Скриншот: инстаграм Бруклина Бекхэма