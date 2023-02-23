Бекхэм выложил видео, где переворачивает блин в сковороде и ловит на грудь. Его сын Бруклин в ответ перевернул блин с закрытыми глазами

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Дэвид Бекхэм соцсети Виктория Бекхэм Питание Футбол

Дэвид и Бруклин Бекхэмы устроили семейное состязание по выпеканию блинов.

Во вторник бывший игрок сборной Англии опубликовал в инстаграме видео, на котором он подбрасывает блинчик на сковородке, переворачивая его, пока его супруга Виктория наблюдает за ним. Экс-футболист поймал один из блинов на грудь.

Скриншоты: инстаграм Дэвида Бекхэма

Сын Бекхэма Бруклин отреагировал, опубликовав видео, на котором он переворачивает блин, отвернувшись и прикрыв глаза рукой.

«Сможешь сделать это с закрытыми глазами?» – подписал он публикацию, отметив Дэвида Бекхэма.

«Я бы и с открытыми так не смог. Отличный блинчик», – ответил Бекхэм в комментариях.

Скриншот: инстаграм Бруклина Бекхэма

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23 комментария

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Ответ zugzwang
интересный факт: Виктория Бэкхем никогда не улыбается на фото
Пластика мешает)
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Sevuska
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Rassulio
Паекейки это не блины. Дэвид учи матчасть.
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arsenal.ave
По моему это троллинг над Кейт Миддлтон, которая оконфузилась и не смогла приготовить блинчики
+1
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LifeSpartak
Реакция жены: "Поела,блин!"
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Alexandr Kondratev
Ответ DrSlyozkin
Я б тоже не сильно радовалась, если бы у меня муж одним махом пачкал одежду и портил блин =)
да, для неё это конечно проблема
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DrSlyozkin
Ответ zugzwang
интересный факт: Виктория Бэкхем никогда не улыбается на фото
Я б тоже не сильно радовалась, если бы у меня муж одним махом пачкал одежду и портил блин =)
+2
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Мистер Уайт
А с лопаты блин подбросить слабо?:)
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Marcus-light
Блины ребята делать не умеют, огромные оладьи скорее
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Marcus-light
Ответ Гильяно
Масленицу отмечают?
Её, блинный фестиваль в католичестве
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deadjoker
А чего потом не подал блином в голову кому-нибудь
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pele_kan
Ответ zugzwang
интересный факт: Виктория Бэкхем никогда не улыбается на фото
на втором улыбается
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Dvin
У Бекса просто потрясающая семья. С женой сколько лет вместе. Браво!
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Sergio666
Спортивная новость дня!
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zugzwang
интересный факт: Виктория Бэкхем никогда не улыбается на фото
+3
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Александр Суходолов
Папу переплюнул
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xQcoW
футбольные новости на нашем кулинарном сайте?
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lokoball
Масленница-блинница, идём пировать!
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Рустам Микогазиев
ясно
0
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Нг Гн
держите в курсе
+2
0
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Иван Петров
Рад что у Бекса такая дружная семья.
+18
-2
+16
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Гильяно
Масленицу отмечают?
+22
-1
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Peter Parker
xG блинов уже посчитали? Я требую более качественной аналитики такого события
+28
0
+28
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