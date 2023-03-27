«Челси» и Канте обсуждают контракт по схеме «2+1». Опция продления – по желанию клуба

« » и приближаются к подписанию нового контракта.

Переговоры между сторонами все еще продолжаются, но 31-летний француз и лондонцы приближаются к финальным стадиям обсуждения новой сделки. Речь идет о последних деталях.

Как сообщает инсайдер , контракт может быть заключен по схеме «2+1», в котором опция продления по истечении двух лет активируется по желанию клуба.

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