Пол Мерсон: «Никогда не ждал от Англии трофеев, но при Саутгейте ожидаю победы на каждом турнире. Будешь слушать желающих ему увольнения – и придет Капелло, отбирающий у игроков кетчуп»

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу Фабио Капелло ЧМ-2018 FIFA Евро-2020 Пол Мерсон ЧМ-2022 квалификация Евро-2024 Евро-2024 Футбол

Пол Мерсон считает сборную Англии претендентом на победу на Евро-2024.

«Последние дни удались, Англия обыграла сложнейших соперников по группе, и это очень поможет ей занять первое место и выйти на Евро. Англия – серьезная угроза всем.

Я не понимаю, почему люди считают, что на этом для Саутгейта все может закончиться. Я никогда в своей жизни не думал, что Англия будет способна выиграть какой-либо турнир. Теперь же я ожидаю от нас победы на каждом турнире. Саутгейт кое-что делает верно.

Нужно быть осторожнее в своих желаниях. Видно, как футболисты любят Гарета, виден хороший командный дух, игрокам нравится быть в сборной.

Начнешь слушать тех, кто желает Саутгейту увольнения, и дойдешь до назначения кого-нибудь вроде Фабио Капелло. Не припоминаю, чтобы его расхваливали, когда он отбирал у футболистов кетчуп.

Я не понимаю, почему люди говорят, что для Саутгейта это последний турнир. У нас есть все шансы выиграть Евро, у нас были все шансы выиграть ЧМ и прошлый Евро, а также ЧМ до этого. А прежде шансов не было вообще. Нас выбивала Исландия», – отметил бывший форвард «Арсенала».

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7 комментариев

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Марслан Акматалиев
Ответ Serega Fart
Магуайр: спасибо Саутгейт за кетчуп
Даже при Капелло Магуайр получал бы кетчуп. Все мы знаем где хранить кетчуп)
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ТТД Бубнова
Ответ Serega Fart
Магуайр: спасибо Саутгейт за кетчуп
Так сказать, поставил кетчуп в холодильник
+4
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Старый Сухи
"... у нас были все шансы выиграть ЧМ и прошлый Евро, а также ЧМ до этого."
Шансы есть у всех. Даже у сбоной Люксембурга. Только у сборных Франции, Германии, Португалии или Испании например шансы выиграть ЧЕ в миллиард миллиардов раз выше чем у сборной Люксембурга.
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mj23.net
Вообще Капелло пивасик разрешал всей командой пить) Хороший размен на кетчуп.
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Юрий Кечко
Ждут от Англии побед всегда , все 50 лет последних
Он также ничего не выиграл и это при супер составе
Так за что его выделять ?
Да провалом его работу не назовёшь , но она явно не выдающиеся
Играют пресно как работы, это простили бы при наличии титулов , но их нет
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Serega Fart
Магуайр: спасибо Саутгейт за кетчуп
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Peter Parker
Пол Мерсон: «Никогда не ждал от Англии трофеев, но при Саутгейте ожидаю победы на каждом турнире. Тренер от народа.
+5
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