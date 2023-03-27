Пол Мерсон: «Никогда не ждал от Англии трофеев, но при Саутгейте ожидаю победы на каждом турнире. Будешь слушать желающих ему увольнения – и придет Капелло, отбирающий у игроков кетчуп»
Пол Мерсон считает сборную Англии претендентом на победу на Евро-2024.
«Последние дни удались, Англия обыграла сложнейших соперников по группе, и это очень поможет ей занять первое место и выйти на Евро. Англия – серьезная угроза всем.
Я не понимаю, почему люди считают, что на этом для Саутгейта все может закончиться. Я никогда в своей жизни не думал, что Англия будет способна выиграть какой-либо турнир. Теперь же я ожидаю от нас победы на каждом турнире. Саутгейт кое-что делает верно.
Нужно быть осторожнее в своих желаниях. Видно, как футболисты любят Гарета, виден хороший командный дух, игрокам нравится быть в сборной.
Начнешь слушать тех, кто желает Саутгейту увольнения, и дойдешь до назначения кого-нибудь вроде Фабио Капелло. Не припоминаю, чтобы его расхваливали, когда он отбирал у футболистов кетчуп.
Я не понимаю, почему люди говорят, что для Саутгейта это последний турнир. У нас есть все шансы выиграть Евро, у нас были все шансы выиграть ЧМ и прошлый Евро, а также ЧМ до этого. А прежде шансов не было вообще. Нас выбивала Исландия», – отметил бывший форвард «Арсенала».
Шансы есть у всех. Даже у сбоной Люксембурга. Только у сборных Франции, Германии, Португалии или Испании например шансы выиграть ЧЕ в миллиард миллиардов раз выше чем у сборной Люксембурга.
Он также ничего не выиграл и это при супер составе
Так за что его выделять ?
Да провалом его работу не назовёшь , но она явно не выдающиеся
Играют пресно как работы, это простили бы при наличии титулов , но их нет