Пол Мерсон: «Никогда не ждал от Англии трофеев, но при Саутгейте ожидаю победы на каждом турнире. Будешь слушать желающих ему увольнения – и придет Капелло, отбирающий у игроков кетчуп»

считает сборную претендентом на победу на -2024.

«Последние дни удались, Англия обыграла сложнейших соперников по группе, и это очень поможет ей занять первое место и выйти на Евро. Англия – серьезная угроза всем.

Я не понимаю, почему люди считают, что на этом для Саутгейта все может закончиться. Я никогда в своей жизни не думал, что Англия будет способна выиграть какой-либо турнир. Теперь же я ожидаю от нас победы на каждом турнире. Саутгейт кое-что делает верно.

Нужно быть осторожнее в своих желаниях. Видно, как футболисты любят , виден хороший командный дух, игрокам нравится быть в сборной.

Начнешь слушать тех, кто желает Саутгейту увольнения, и дойдешь до назначения кого-нибудь вроде . Не припоминаю, чтобы его расхваливали, когда он отбирал у футболистов кетчуп.

Я не понимаю, почему люди говорят, что для Саутгейта это последний турнир. У нас есть все шансы выиграть Евро, у нас были все шансы выиграть ЧМ и прошлый Евро, а также ЧМ до этого. А прежде шансов не было вообще. Нас выбивала Исландия», – отметил бывший форвард «Арсенала».