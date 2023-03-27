Саутгейт о голе Сака в девятку: «Когда он берет игру на себя, такое возможно. Это был высококлассный удар»

отметил гол в ворота сборной .

Главный тренер сборной высказался после матча отбора Евро-2024 (2:0).

«Я очень доволен игрой. На мой взгляд, в Италии мы хорошо владели мячом в первом тайме и слишком легко уступали его сопернику во втором. Сегодня же игру, которая могла сложиться тяжело, мы провели просто. Нужно быть очень точным в прессинге, и полагаю, что, в частности, игроки нашей средней линии справились с этим на отлично.

Путь к воротам прокладывали Мэддисон, Сака либо Чилуэлл, и я посчитал, что мы очень хорошо справились с поставленной задачей. Известно, как Джеймс с Беном вместе играли в «Лестере», и это пошло на пользу. Нам хотелось, чтобы Джеймс искал на поле уязвимые места, и он очень хорошо находил такие позиции. Догадывался о том, что он способен выдать суперигру, так что это меня не удивило.

Сака и Беллингем скромны, стремятся учиться. Они невероятно усердно работают на команду, и на них можно положиться. Все ведь уже видели, что когда Сака берет игру на себя, такое [гол в девятку] возможно. Это был высококлассный удар», – сказал Саутгейт.

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