Саутгейт об Англии: «Ставим задачу стать лучшей сборной в Европе в ближайший год. Это требует самоотдачи от каждого»

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу квалификация Евро-2024 Евро-2024 Футбол

Гарет Саутгейт призвал игроков сборной Англии стремиться к победе на Евро-2024.

«Я ожидаю, что все [игроки] захотят быть частью этого. Мы постараемся взбодрить команду морально, дав им время в конце сезона. Но если мы начнем думать, что нам не нужно готовиться к играм в июне, потому что статус соперников не так высок, как у двух команд, с которыми мы только что встречались, то у нас будут проблемы. Это не тот подход, который нам нужен.

Мы ставим перед командой задачу стать лучшей в Европе за следующие 13 месяцев. Это требует от каждого самоотдачи, и нужно, чтобы все были готовы играть, а уровень ежедневных тренировок был самым высоким, независимо от того, с кем мы играем», – сказал главный тренер сборной Англии.

В первых двух матчах квалификации Евро-2024 сборная Англии одержала победу над Италией (2:1) и Украиной (2:0). В следующих матчах в рамках отбора в июне англичане сыграют со сборными Мальты и Северной Македонии.

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14 комментариев

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Under
Ответ Bozqurd_Idel_Ural_
У Англии всегда были серьезные задачи, другое дело, что "родоначальники" футбола слишком много о себе думают. Их сборная всегда была в первой десятке в Европе, но не более того.
даже когда чемпионат мира брали?
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Jaxongir Shodiev
Ответ Bozqurd_Idel_Ural_
У Англии всегда были серьезные задачи, другое дело, что "родоначальники" футбола слишком много о себе думают. Их сборная всегда была в первой десятке в Европе, но не более того.
Как Тоттенхем одним словом
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Zenith forever
Странный срок - 13 месяцев. Он имеет ввиду, что англичане будут лучшими до начала Евро-24, а там будут уже совсем не лучшими?
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atashchelsea
Ответ slow focus
охренеть физрук кончено — 1/2 и 1/4 на двух чм и финал евро. ну конечно это не такие великие достижения, как вылет от Исландии или невыход на евро 08
забавно, когда отвечают школьники. когда рни были в 1/2 они выбрали легкий путь сетки и в полуфинале проиграли Хорватии! а в финале евро с таким составом умудрился проиграть по пенальти дохлой( в плане стариков в составе) сборной Италии! по факту как только попадается сложный соперник , типа Франции как недавно на ЧМ Англия сразу уступает с таким составом. физрук , что ещё!
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slow focus
Ответ atashchelsea
с таким физруком как ты вряд ли
охренеть физрук кончено — 1/2 и 1/4 на двух чм и финал евро. ну конечно это не такие великие достижения, как вылет от Исландии или невыход на евро 08
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Олег Кондратов
Они снова дойдут до полуфинала и уступят Франции или хозяевам турнира
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Phantom1289
Ответ atashchelsea
с таким физруком как ты вряд ли
Ну физрук не физрук, а на прошлом Евро так то в финал команду вывел.
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kaka10
Будут как бельгийцы первыми в рейтинге, а Евро не выиграют
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sintenced
Замены лучшая сборная делать будет?
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sugafree
Мой прадед говорит: «Имею желание купить дом, но не имею возможности» (с)
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Bozqurd_Idel_Ural_
У Англии всегда были серьезные задачи, другое дело, что "родоначальники" футбола слишком много о себе думают. Их сборная всегда была в первой десятке в Европе, но не более того.
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p6yk3ypzzx
Ха-Ха
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atashchelsea
с таким физруком как ты вряд ли
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Sardor Abdujalilov
Магуайр одобрит
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