Саутгейт об Англии: «Ставим задачу стать лучшей сборной в Европе в ближайший год. Это требует самоотдачи от каждого»

призвал игроков сборной стремиться к победе на Евро-2024.

«Я ожидаю, что все [игроки] захотят быть частью этого. Мы постараемся взбодрить команду морально, дав им время в конце сезона. Но если мы начнем думать, что нам не нужно готовиться к играм в июне, потому что статус соперников не так высок, как у двух команд, с которыми мы только что встречались, то у нас будут проблемы. Это не тот подход, который нам нужен.

Мы ставим перед командой задачу стать лучшей в Европе за следующие 13 месяцев. Это требует от каждого самоотдачи, и нужно, чтобы все были готовы играть, а уровень ежедневных тренировок был самым высоким, независимо от того, с кем мы играем», – сказал главный тренер сборной Англии.

В первых двух матчах квалификации Евро-2024 сборная Англии одержала победу над Италией (2:1) и Украиной (2:0). В следующих матчах в рамках отбора в июне англичане сыграют со сборными Мальты и Северной Македонии.