Хави о Фати: «Ансу не продается, он фундаментален для «Барсы». Он игрок настоящего и будущего»

Теги Барселона Хави Ла Лига Ансу Фати Футбол

Хави заявил, что «Барселона» не продаст Ансу Фати

«На мой взгляд, да, он не продается, на данный момент нет никого, кого можно было бы продать. Я не понимаю, почему мы говорим об этих вещах, о продаже Ансу, особенно теперь, когда рынок закрылся.

Он фундаментальный игрок для нас, я испытываю к нему необычайное доверие и огромную надежду. Он игрок настоящего и будущего. Я говорю ему, что мы многого ожидаем от него, и в него верю. Я очень доверяю всем, особенно Ансу. Он должен набраться терпения и двигаться понемногу», – сказал главный тренер «Барселоны». 

Фати интересен «Баварии», «Арсеналу», «Тоттенхэму» и еще 4 клубам. Мюнхенцы наиболее настойчивы

«Барса» рассмотрит продажу Фати только при «астрономическом» предложении. Хави верит в игрока

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5 комментариев

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Cruel Snake
Всё покупается и всё продаётся. «Барселоне» ли это не знать, сами себя продают, распродают
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Flow market Victor Mercedes
К сожалению пока что настоящий и будущий лазарет или середняк
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rigobersong
Пацану 20 лет, крепкий игрок ротации, вполне неплохо с результативными действиями исходя из сыгранных минут:) Лучше подождать года 2 и посидеть в ротации в Барселоне, чем куда-то бежать и там сразу еще раз вылететь с травмой!:)) Парень талантище:))
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Никита Самарин
Так и есть! За талантливых воспитанников надо держаться. Главное без травм.
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Максим Горький
Ответ на который нечего добавить
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