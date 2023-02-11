Хави о Фати: «Ансу не продается, он фундаментален для «Барсы». Он игрок настоящего и будущего»

Хави заявил, что « » не продаст .

«На мой взгляд, да, он не продается, на данный момент нет никого, кого можно было бы продать. Я не понимаю, почему мы говорим об этих вещах, о продаже Ансу, особенно теперь, когда рынок закрылся.

Он фундаментальный игрок для нас, я испытываю к нему необычайное доверие и огромную надежду. Он игрок настоящего и будущего. Я говорю ему, что мы многого ожидаем от него, и в него верю. Я очень доверяю всем, особенно Ансу. Он должен набраться терпения и двигаться понемногу», – сказал главный тренер «Барселоны».

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