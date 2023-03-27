Жан-Мишель Олас: «В футбол пришли государства, традиционные инвесторы не могут быть с ними наравне. Стоит ввести потолок зарплат, возможно»

Теги Лион ПСЖ лига 1 Франция бизнес Жан-Мишель Олас деньги Футбол

Президент «Лиона» раскритиковал клубы, финансирующиеся государствами.

«Это спираль, которая увлекает за собой всех. Мы видели, как в футбол пришли государства, которые сделали уровень недосягаемым для обычных бизнесменов и традиционных инвесторов.

К сожалению, мы не можем быть с ними наравне. Поэтому я думаю, что есть необходимость в регулировании и контроле. Возможно, мы должны ввести потолок зарплат, как это делают некоторые американские франшизы.

Инвестиции позволяют нам создавать конкуренцию, они позволяют нам создавать шоу, но наступает момент, когда нужно знать, как держать себя в руках и не впасть в излишество, которое может убить развитие», – заявил Жан-Мишель Олас.

По мнению RMC Sport, Олас, говоря о клубах с госфинансированием, имел в виду «ПСЖ». Парижский клуб принадлежит фонду Qatar Sports Investments, доходы, полученные от предприятий которого, реинвестируются в секторы спорта, отдыха и развлечений Катара.

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avcgloronalduMU
Месси предлагают акции клуба)
могут сделать представителем фонда и тд
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Blaumerc
Ответ Леван Мкртчян
Так сами предлогальщики этого проекта наверняка понимают, что обходить этот запрет будет не так уж и сложно для богатеньких Буратин. Если спроецировать классическую эк схему на футбол, то суть будет заключаться в том , что в цену трансфера футболиста ( при подписании контракта на определенный срок) будет сразу закладываться нужная разница для компенсации футболисту запрошенной им зарплаты, которая будет прописана , например, в виде увелечиния агентской премии или через схему с фирмами/клубами , имеющими доли от прав на футболиста. Нельзя слепо копировать какой-то один нужный компонент из американского спорта, игнорируя остальную номенклатуру...... от системы драфтов до конкретных особенностей экономической экосистемы американского спорта ----- так это не работает.
👍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леван Мкртчян
Ответ Blaumerc
потолок зарплат не решит проблему. с коррупционной фифа и УЕФА которые так же находятся в карманах этих же инвесторов государств (Катар и т.д) легко найдут способ обходить эти ограничения.
Так сами предлогальщики этого проекта наверняка понимают, что обходить этот запрет будет не так уж и сложно для богатеньких Буратин. Если спроецировать классическую эк схему на футбол, то суть будет заключаться в том , что в цену трансфера футболиста ( при подписании контракта на определенный срок) будет сразу закладываться нужная разница для компенсации футболисту запрошенной им зарплаты, которая будет прописана , например, в виде увелечиния агентской премии или через схему с фирмами/клубами , имеющими доли от прав на футболиста.
Нельзя слепо копировать какой-то один нужный компонент из американского спорта, игнорируя остальную номенклатуру...... от системы драфтов до конкретных особенностей экономической экосистемы американского спорта ----- так это не работает.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Liquidozz
Так "Олас" или всё таки "Оля"?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<~Inter~>
Так лиги разные и у всех будет разный потолок, что поспособствует увеличению пропасти между АПЛ и другими лигами
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Blaumerc
потолок зарплат не решит проблему. с коррупционной фифа и УЕФА которые так же находятся в карманах этих же инвесторов государств (Катар и т.д) легко найдут способ обходить эти ограничения.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий