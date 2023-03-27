Президент « » раскритиковал клубы, финансирующиеся государствами.

«Это спираль, которая увлекает за собой всех. Мы видели, как в футбол пришли государства, которые сделали уровень недосягаемым для обычных бизнесменов и традиционных инвесторов.

К сожалению, мы не можем быть с ними наравне. Поэтому я думаю, что есть необходимость в регулировании и контроле. Возможно, мы должны ввести потолок зарплат, как это делают некоторые американские франшизы.

Инвестиции позволяют нам создавать конкуренцию, они позволяют нам создавать шоу, но наступает момент, когда нужно знать, как держать себя в руках и не впасть в излишество, которое может убить развитие», – заявил .

По мнению RMC Sport, Олас, говоря о клубах с госфинансированием, имел в виду « ». Парижский клуб принадлежит фонду Qatar Sports Investments, доходы, полученные от предприятий которого, реинвестируются в секторы спорта, отдыха и развлечений Катара.