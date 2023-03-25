Глава «ПСЖ»: «У нас есть лучшие игроки мира, и мы намерены их сохранить. Мы не допустим ошибок и посмотрим, как сбалансировать состав»

Теги ПСЖ Лионель Месси Серхио Рамос лига 1 Франция Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе Эль-Шадай Битшиабу Уоррен Заир-Эмери Футбол

Нассер Аль-Хелайфи сообщил, что клуб хочет сохранить лидеров на следующий сезон.

Сообщалось, что покинуть команду могут форварды Лионель Месси и Килиан Мбаппе, защитник Серхио Рамос.

«Нам повезло подписать некоторых из лучших футболистов мира, пожелавших играть за «ПСЖ», имея при этом предложения от других команд. Мы работаем над тем, чтобы их сохранить. Мы проанализируем свои действия и посмотрим, как продолжить развитие.

Мы не собираемся совершать ошибки. Летом мы посмотрим, как сбалансировать состав. Меня не беспокоит трансферное окно. И я очень горжусь подрастающими звездами, такими как Уоррен Заир-Эмери, Эль-Шадай Битшиабу», – сказал президент парижан.

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14 комментариев

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прощай Роналду
Ответ simplehumble
Спасибо за консультацию. Боссы ПСЖ услышали тебя
Ты в натуре симпл димпл
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Donald Subanov
Летом Парижу нужно выложить хорошие деньги на укрепление полузащиты.

Я бы не пожалел денег на Алексиса Маккалистера и Родриго Да Пауля. Макк готовый топ в самом рассвете сил, будет рвать и метать. Де Пауль тоже пахарь с сильным менталитетом. Оба имеют опыт решающих игр под огромным давлением.

Кроме них можно рассмотреть кандидатуру Канте. Но тут непонятно его состояние после травмы. 50 на 50.

Можно побороться за Флориана Виртца. Закрыл бы позицию надолго. Настоящий бриллиант
Но летом вряд ли получится его подписать, разве что за космическую сумму.

Назначьте меня на пару месяцев справлюсь лучше нынешнего спортдира))
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Я Гражданин Мира
Я считаю ситуация в псж и сб Норвегие похожи .
Когда сб Норвегия чемпионом Европы будет тогда и псж лигу чемпионов возьмёт .
В сб Норвегие Холланд и Эдегор а в псж Месси и Мбпапе и всё . А остальные игроки среднего и ниже среднего уровня.
Ниже среднего в псж солер, руис , Экитике, всё тройка португальцы можно продолжать конечно
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simplehumble
Ответ прощай Роналду
Чтобы тройку сбалансировать, нужно дать им график 2.1, то есть два матча играешь один отдыхаешь, тем самым больше игроков сзади, и три пары впереди для разнообразия из супер Троицы
Спасибо за консультацию. Боссы ПСЖ услышали тебя
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simplehumble
Ответ Vinnipukh Vinni
Прошлым летом они напылесосили Солера, Руиса, Витинью, Экитике, Мукиеле. Они так ярко блестели, что аж ослепнуть можно было.
Ну на самом деле не аргумент. Весь бюджет ушел на зарплату Мбаппе
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AnMe
Купите тренера сначала толкового с большим опытом в еврокубкам и доверьтесь его мнению по трансферам. Думаю из того, что есть можно что-то сообразить, но игроков явно не хватает там, чтобы на что-то серьезное расчитывать
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прощай Роналду
Ответ Rio de Janeiro
Месси без мотивации Неймару не до футбола Верратти и Доннарума в очередной раз показали наско3они переоценены в больших матчах По сути весь ПСЖ с игровой точки зрения–один Мбаппе
Который никак не может забить после передачи Один на один от немотивированного игрока
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прощай Роналду
Чтобы тройку сбалансировать, нужно дать им график 2.1, то есть два матча играешь один отдыхаешь, тем самым больше игроков сзади, и три пары впереди для разнообразия из супер Троицы
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Rio de Janeiro
Месси без мотивации
Неймару не до футбола
Верратти и Доннарума в очередной раз показали наско3они переоценены в больших матчах
По сути весь ПСЖ с игровой точки зрения–один Мбаппе
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окечуква
Понятно, ума не прибавилось, никаких выводов не было сделано.
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Vinnipukh Vinni
Ответ vzi
Перевожу: мы так и будем пылесосить все, что блестит, и никакой ФФП нам не указ.
Прошлым летом они напылесосили Солера, Руиса, Витинью, Экитике, Мукиеле. Они так ярко блестели, что аж ослепнуть можно было.
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БолельщикСоСтажем
На словах ты Лев Толстой, а на деле - … простой
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Arturitto
У вас сход-развал в обороне.
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vzi
Перевожу: мы так и будем пылесосить все, что блестит, и никакой ФФП нам не указ.
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