Глава «ПСЖ»: «У нас есть лучшие игроки мира, и мы намерены их сохранить. Мы не допустим ошибок и посмотрим, как сбалансировать состав»

сообщил, что клуб хочет сохранить лидеров на следующий сезон.

Сообщалось, что покинуть команду могут форварды и , защитник .

«Нам повезло подписать некоторых из лучших футболистов мира, пожелавших играть за « », имея при этом предложения от других команд. Мы работаем над тем, чтобы их сохранить. Мы проанализируем свои действия и посмотрим, как продолжить развитие.

Мы не собираемся совершать ошибки. Летом мы посмотрим, как сбалансировать состав. Меня не беспокоит трансферное окно. И я очень горжусь подрастающими звездами, такими как Уоррен Заир-Эмери, Эль-Шадай Битшиабу», – сказал президент парижан.