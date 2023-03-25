Глава «ПСЖ»: «У нас есть лучшие игроки мира, и мы намерены их сохранить. Мы не допустим ошибок и посмотрим, как сбалансировать состав»
Нассер Аль-Хелайфи сообщил, что клуб хочет сохранить лидеров на следующий сезон.
Сообщалось, что покинуть команду могут форварды Лионель Месси и Килиан Мбаппе, защитник Серхио Рамос.
«Нам повезло подписать некоторых из лучших футболистов мира, пожелавших играть за «ПСЖ», имея при этом предложения от других команд. Мы работаем над тем, чтобы их сохранить. Мы проанализируем свои действия и посмотрим, как продолжить развитие.
Мы не собираемся совершать ошибки. Летом мы посмотрим, как сбалансировать состав. Меня не беспокоит трансферное окно. И я очень горжусь подрастающими звездами, такими как Уоррен Заир-Эмери, Эль-Шадай Битшиабу», – сказал президент парижан.
Я бы не пожалел денег на Алексиса Маккалистера и Родриго Да Пауля. Макк готовый топ в самом рассвете сил, будет рвать и метать. Де Пауль тоже пахарь с сильным менталитетом. Оба имеют опыт решающих игр под огромным давлением.
Кроме них можно рассмотреть кандидатуру Канте. Но тут непонятно его состояние после травмы. 50 на 50.
Можно побороться за Флориана Виртца. Закрыл бы позицию надолго. Настоящий бриллиант
Но летом вряд ли получится его подписать, разве что за космическую сумму.
Назначьте меня на пару месяцев справлюсь лучше нынешнего спортдира))
Когда сб Норвегия чемпионом Европы будет тогда и псж лигу чемпионов возьмёт .
В сб Норвегие Холланд и Эдегор а в псж Месси и Мбпапе и всё . А остальные игроки среднего и ниже среднего уровня.
Ниже среднего в псж солер, руис , Экитике, всё тройка португальцы можно продолжать конечно
Неймару не до футбола
Верратти и Доннарума в очередной раз показали наско3они переоценены в больших матчах
По сути весь ПСЖ с игровой точки зрения–один Мбаппе