Аль-Хелайфи про Суперлигу: «Она не представляет для нас угрозы. Мы должны отставить в сторону эго и сосредоточиться на развитии клубов»

Глава Ассоциации европейских клубов призвал не обращать внимания на .

«Я не думаю, что нам стоит ее обсуждать. Она не представляет для нас угрозы.

Мы должны стать сильнее, отставить в сторону эго, власть, деньги и сосредоточиться на развитии клубов и на том, чтобы сделать их более сильными. Надо сосредоточиться на себе, на командной работе. На этот счет на следующей неделе будет объявление, увидите в новостях», – сказал , президент « ».