Аль-Хелайфи про Суперлигу: «Она не представляет для нас угрозы. Мы должны отставить в сторону эго и сосредоточиться на развитии клубов»
Глава Ассоциации европейских клубов призвал не обращать внимания на Суперлигу Европы.
«Я не думаю, что нам стоит ее обсуждать. Она не представляет для нас угрозы.
Мы должны стать сильнее, отставить в сторону эго, власть, деньги и сосредоточиться на развитии клубов и на том, чтобы сделать их более сильными. Надо сосредоточиться на себе, на командной работе. На этот счет на следующей неделе будет объявление, увидите в новостях», – сказал Нассер Аль-Хелайфи, президент «ПСЖ».
Катарский Стэтхем))