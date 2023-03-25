Аль-Хелайфи про Суперлигу: «Она не представляет для нас угрозы. Мы должны отставить в сторону эго и сосредоточиться на развитии клубов»

Теги ПСЖ лига 1 Франция УЕФА Ассоциация европейских клубов Нассер Аль-Хелайфи Суперлига Европы Футбол

Глава Ассоциации европейских клубов призвал не обращать внимания на Суперлигу Европы.

«Я не думаю, что нам стоит ее обсуждать. Она не представляет для нас угрозы.

Мы должны стать сильнее, отставить в сторону эго, власть, деньги и сосредоточиться на развитии клубов и на том, чтобы сделать их более сильными. Надо сосредоточиться на себе, на командной работе. На этот счет на следующей неделе будет объявление, увидите в новостях», – сказал Нассер Аль-Хелайфи, президент «ПСЖ».

3 комментария

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Ansu Fati
Мы должны стать сильнее, отставить в сторону эго, власть, деньги и сосредоточиться на развитии клубов и на том, чтобы сделать их более сильными. Надо сосредоточиться на себе, на командной работе.
Катарский Стэтхем))
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Леван Мкртчян
На Аль-Хелайфиском звучит приблизительно как : Ювентус и Барсу мы уже заткнули , а один Реал нам теперь не опасен. Это говорю вам я -- хозяин УЕФА
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Sevuska
Это не на него сегодня какой-то марокканский паж жаловался 🤔
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