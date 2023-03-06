Дмитрий Тарасов за 210 млн рублей продает особняк, в котором жил с Бузовой. Он решил переехать в дом поменьше

Дмитрий Тарасов выставил на продажу загородный особняк.

По словам бывшего игрока « », они с семьей решили переехать.

«Да, действительно продаем. Хотим переехать в дом поменьше», – сказал Тарасов.

Особняк площадью 1000 квадратных метров с участком в 25 соток Тарасов оценил в 210 миллионов рублей. В этом доме бывший футболист жил вместе со своей бывшей женой .

Сейчас Тарасов женат на модели Анастасии Костенко. Пара воспитывает троих детей.