Дмитрий Тарасов за 210 млн рублей продает особняк, в котором жил с Бузовой. Он решил переехать в дом поменьше
Дмитрий Тарасов выставил на продажу загородный особняк.
По словам бывшего игрока «Локомотива», они с семьей решили переехать.
«Да, действительно продаем. Хотим переехать в дом поменьше», – сказал Тарасов.
Особняк площадью 1000 квадратных метров с участком в 25 соток Тарасов оценил в 210 миллионов рублей. В этом доме бывший футболист жил вместе со своей бывшей женой Ольгой Бузовой.
Сейчас Тарасов женат на модели Анастасии Костенко. Пара воспитывает троих детей.
(Мопед не мой, я только разместил объяву!)