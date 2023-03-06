Дмитрий Тарасов за 210 млн рублей продает особняк, в котором жил с Бузовой. Он решил переехать в дом поменьше

Теги Локомотив Дмитрий Тарасов премьер-лига Россия светская хроника девушки и спорт Ольга Бузова деньги Футбол

Дмитрий Тарасов выставил на продажу загородный особняк.

По словам бывшего игрока «Локомотива», они с семьей решили переехать.

«Да, действительно продаем. Хотим переехать в дом поменьше», – сказал Тарасов.

Особняк площадью 1000 квадратных метров с участком в 25 соток Тарасов оценил в 210 миллионов рублей. В этом доме бывший футболист жил вместе со своей бывшей женой Ольгой Бузовой.

Сейчас Тарасов женат на модели Анастасии Костенко. Пара воспитывает троих детей.

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20 комментариев

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Беременный малыш
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Новость далее: Тарасов попытается создать в науке понятие "Беременный малыш"
Тише, тише…
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Моутиньо оформляет 40
Ответ Savva Savva
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деревянных членов тягал?
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antiginer
Как Тарасов может кого то воспитывать?
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Savva Savva
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Дурачок
Ответ Вадим flanec
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Могу тебе твой фланец завальцевать. А потом развальцевать.
+1
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Человек1991
У Месси дом 300 квадратов и нормалёк ) Тарас с Бузихой жили вдвоём в 1000 квадратах , помоему это бред . )
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ alexsem69
Комментарий удален модератором
У меня нет детей :)
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Любинко Друловича дрель
Как он в этом доме Бузову находил?
Я Бузову Ябу, зову! Так и находил.
+3
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Вадим flanec
Ответ Дурачок
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alexsem69
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Новость далее: Тарасов попытается создать в науке понятие "Беременный малыш"
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Michael Boldyrev
Продается мопед.
(Мопед не мой, я только разместил объяву!)
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Любинко Друловича дрель
Как он в этом доме Бузову находил?
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NIK7478
А нам зачем знать, что продает Тарасов и почём?!
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Влад Яшнов
Ответ Дядя ТУРА
деньги кончаются у Димы)) через лет 5 будет в депутаты метить. как раз интеллект позволяет
Как бы его и тут Бузова не обогнала)
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Дурачок
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Магнетист*
Дом - 3
+3
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Фут.Боль
Уже присмотрели недалеко дом в 999 кв.м и 24.9сотки,-радостно сообщил Дмитрий.
+4
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PavelK22
Багаж Бузовой закончился ?)
0
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Дядя ТУРА
деньги кончаются у Димы)) через лет 5 будет в депутаты метить. как раз интеллект позволяет
+23
-8
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ avcgloronalduMU
в Аргентину?
В Сахалин
+2
-3
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Nikita Chesnokov
с жиру бесятся строить дома по тысячи квадратов
+5
-2
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avcgloronalduMU
в Аргентину?
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Леван Мкртчян
Бузовой было мало 500-а квадратных метров и 12,5 соток земли и так родился хит
+7
-5
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ARIGAMI ARIGAMI
Новость далее: Тарасов попытается создать в науке понятие "Беременный малыш"
+7
-3
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