Кристиан Рамирес: «Посетил Освенцим в отпуске – много читал о нем, хотел лучше понять историю. Очень много эмоций, тяжелая атмосфера»

рассказал о посещении Освенцима во время отпуска.

– Расскажи про свой отпуск: где успел побывать, что посмотрел?

– Отпуск был очень долгим – целый месяц! Я сделал все, что хотел: с семьей отдохнули на Мальдивах, потом в Дубае и дома в Венгрии. Посетили Освенцим и, наконец, побывали на моей родине в Эквадоре. Люблю смотреть мир, узнавать что-то новое, так что отпуск понравился – я сделал все, что запланировал.

– Освенцим – нестандартная локация для футболистов во время отпуска.

– Да, вы правы, там не отдыхаешь... Я поехал туда, чтобы лучше узнать и понять историю. Я смотрел много фильмов и читал много книг об Освенциме. Интересно было посмотреть, как там все устроено на самом деле. Давно хотел там побывать, и когда появилась возможность, сделал это. Эмоций очень много...

– Каждый, кто посещал Освенцим, говорит об угнетающей атмосфере. Ты тоже ее почувствовал?

– Конечно, там тяжелая атмосфера. Меня очень впечатлило это место – как в отрицательном, так и в положительном смысле. В отрицательном, потому что я знаю, что там происходило – читал про это. В положительном, потому что это очень важное место для истории, и я рад, что смог посетить его, – сказал защитник « ».

Освенцим (Аушвиц) – комплекс немецких концентрационных лагерей и лагерей смерти, располагавшийся в 1940-1945 годах в Верхней Силезии, около города Освенцим. Лагерь освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. День освобождения Освенцима установлен ООН как Международный день памяти жертв Холокоста. На территории лагеря действует созданный в 1947 году музей, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.