Кристиан Рамирес: «Посетил Освенцим в отпуске – много читал о нем, хотел лучше понять историю. Очень много эмоций, тяжелая атмосфера»

Теги премьер-лига Россия Краснодар Кристиан Рамирес история Спорт-Экспресс Футбол

Кристиан Рамирес рассказал о посещении Освенцима во время отпуска.

– Расскажи про свой отпуск: где успел побывать, что посмотрел?

– Отпуск был очень долгим – целый месяц! Я сделал все, что хотел: с семьей отдохнули на Мальдивах, потом в Дубае и дома в Венгрии. Посетили Освенцим и, наконец, побывали на моей родине в Эквадоре. Люблю смотреть мир, узнавать что-то новое, так что отпуск понравился – я сделал все, что запланировал.

– Освенцим – нестандартная локация для футболистов во время отпуска.

– Да, вы правы, там не отдыхаешь... Я поехал туда, чтобы лучше узнать и понять историю. Я смотрел много фильмов и читал много книг об Освенциме. Интересно было посмотреть, как там все устроено на самом деле. Давно хотел там побывать, и когда появилась возможность, сделал это. Эмоций очень много...

– Каждый, кто посещал Освенцим, говорит об угнетающей атмосфере. Ты тоже ее почувствовал?

– Конечно, там тяжелая атмосфера. Меня очень впечатлило это место – как в отрицательном, так и в положительном смысле. В отрицательном, потому что я знаю, что там происходило – читал про это. В положительном, потому что это очень важное место для истории, и я рад, что смог посетить его, – сказал защитник «Краснодара».

Освенцим (Аушвиц) – комплекс немецких концентрационных лагерей и лагерей смерти, располагавшийся в 1940-1945 годах в Верхней Силезии, около города Освенцим. Лагерь освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. День освобождения Освенцима установлен ООН как Международный день памяти жертв Холокоста. На территории лагеря действует созданный в 1947 году музей, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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69 комментариев

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Gustav Forsberg
Ответ serg32rus
Музей ГУЛАГа??? Ты про рассказ гавно писателя Солженицина?? Какторава так искалечили и уничтожили здоровье в ГУЛАГе что это чмо дожил до 90 с копейками лет вот это подорвали здоровье!!))да и 50-е провели уникальную операцию по удалению раковой опухоли тоже в СССР кстати.
нет, я про Музей ГУЛАГа в Москве.

а Вам бы не мешало быть чуть культурнее сорняка.
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Renderek
Ответ Syrym
это и хуже всего. Вот немцы давно уже покаялись в том что натворили. Русские же продолжают защищать свое г-но. Каков первый ответ русского почти всегда, когда он слышит про голодомор у украинцев и казахов? «Вон в Поволжье тоже голодали». В этом ответе и безразличие к погибшим в Поволжье, и готовность защищать имперские амбиции любо ценой. Заслуживаете все, что сейчас с вами происходит
Нет, в этом ответе знание причин голода, уменее анализировать и создавать причинно-следственные связи.
И называть голод, который был в имперское время нормой каждые 5-10 лет и повторившийся после мировой и гражданской войны, неурожая и на фоне восстанавливающейся экономики на всей территории страны голодомором в отдельно взятых местах... Это, как минимум, указывакт на ангажированность говорящего
Учитывая, что это был последний крупный голод, спасибо систематицации аграрного кластера впоследствии.
Нужно немного знать историю и статистику, это помогает от ложных убеждений и навязывания политической дезинформации
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Syrym
Ответ Renderek
Рекомендую Вам тоже изучать историю Истоки красного и белого террора Сколько людей погибло от рук белых за всю историю монархии, и как простых людей не было принято считать в принципе Рекомендую изучить развитие экономики, как довоенной так и послевоенной, темпы индустриализации и урбанизации вследствие коллективизации Неплохо было бы изучить статистику репрессированных и раскулаченных, узнать кто такие кулаки и как они появились Ваши поверхностные высказывания вводят людей в заблуждение, лучше читать книги и искать правду А у вас глупая агитация слабо отражающая объективную действительность
это и хуже всего. Вот немцы давно уже покаялись в том что натворили. Русские же продолжают защищать свое г-но.
Каков первый ответ русского почти всегда, когда он слышит про голодомор у украинцев и казахов? «Вон в Поволжье тоже голодали». В этом ответе и безразличие к погибшим в Поволжье, и готовность защищать имперские амбиции любо ценой.
Заслуживаете все, что сейчас с вами происходит
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serg32rus
Ответ Gustav Forsberg
в музей ГУЛАГа тоже стоит заглянуть.
Музей ГУЛАГа??? Ты про рассказ гавно писателя Солженицина?? Какторава так искалечили и уничтожили здоровье в ГУЛАГе что это чмо дожил до 90 с копейками лет вот это подорвали здоровье!!))да и 50-е провели уникальную операцию по удалению раковой опухоли тоже в СССР кстати.
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TheSportNik
Ответ Adjusted
И эти люди нам советуют учить историю. Во-первых, не Ватунин, а Ватутин. Во-вторых, такому знатоку истории как ты, конечно же, не составит никакого труда указать номер приказа, подписанного Сталиным, в котором содержались бы слова "мадьяр в плен не брать". Ты бы хоть почитал что-то на тему, прежде чем на весь интернет позориться.
Это опечатка Ватутин, сколько фильмов про него, здесь умное лицо не делай.
Во вторых и не нужно искать номеров приказа, так как этот исторический приказ известен и был озвучен в войсках и историками давно изучен, все претензии к ним.
Самое забавное и большинство здесь про него знает, только ты умника разыгрываешь, типа укажи номер приказа и как говорил в таких случаях Остап Бендер, а ключ от квартиры не надо.
Запомни здесь главное, что венгров не брать в плен, чтоб было всем понятно, а то кто такие мадьяры многие и не знают и откуда они там взялись.
Что историю надо преподавать что ли здесь на спортивном сайте.
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Adjusted
Ответ TheSportNik
Ну Ватунин не имел таких полномочий, это мог сделать только Сталин, как Верховный главнокомандущий. Возможно Ватунин предложил Сталину такой вариант, не знаю.
И эти люди нам советуют учить историю.

Во-первых, не Ватунин, а Ватутин.
Во-вторых, такому знатоку истории как ты, конечно же, не составит никакого труда указать номер приказа, подписанного Сталиным, в котором содержались бы слова "мадьяр в плен не брать".

Ты бы хоть почитал что-то на тему, прежде чем на весь интернет позориться.
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Adjusted
Ответ Syrym
У литовцев был выбор между немцами, убивавшими евреев, и русскими, убивавшими всех своих людей. Я вам посоветую почитать про красный террор, продразверстку , коллективизацию, сталинские тройки…
И про голодомор?
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TheSportNik
Ответ Adjusted
Это сказал не Сталин, вообще-то, а Н.Ф. Ватутин. Который погиб на Украине в 44-м году вследствие ранения, полученного в перестрелке с бандеровцами.
Ну Ватунин не имел таких полномочий, это мог сделать только Сталин, как Верховный главнокомандущий.
Возможно Ватунин предложил Сталину такой вариант, не знаю.
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Adjusted
Ответ summerglau
Просто напомню, что некий Дмитрий Олегович меньше десяти лет назад радостно вскидывал правую руку во всем известном приветствии. А уже сейчас он всенародный герой, получивший боевое ранение мягких тканей чуть ниже поясницы.
Это было в 2006-м году, вы из какого года пишете?
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Adjusted
Ответ TheSportNik
Освенцим- это надо знать всем. Но Рамирес мог бы еще свою жену венгерку или ее родных расспросить, что делали венгры в СССР в войну, что Сталин приказал потом их не брать в плен, такие они зверства творили на нашей земле. Это тоже история и ее забывать нельзя.
Это сказал не Сталин, вообще-то, а Н.Ф. Ватутин. Который погиб на Украине в 44-м году вследствие ранения, полученного в перестрелке с бандеровцами.
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Curiouscat
Ответ TheSportNik
Освенцим- это надо знать всем. Но Рамирес мог бы еще свою жену венгерку или ее родных расспросить, что делали венгры в СССР в войну, что Сталин приказал потом их не брать в плен, такие они зверства творили на нашей земле. Это тоже история и ее забывать нельзя.
Там много кто творил дичь. Словаки зачем то воевали в Ростове, Хорваты румыны и итальянцы рьяно шли до Волги, испанцы помогали в блокаде Ленинграда, хватало и друих
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Curiouscat
Ответ Syrym
У литовцев был выбор между немцами, убивавшими евреев, и русскими, убивавшими всех своих людей. Я вам посоветую почитать про красный террор, продразверстку , коллективизацию, сталинские тройки…
А идешь по Вильнюсу, одни отсылки к еврейскому прошлому (уничтоженному местным населением) или православному белорусскому пополам с польским
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Curiouscat
Это тот, который освободили "сами знаете кто" , потому что Украинский фронт, так сейчас там детей учат?
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А.Э.РАСИМ
Мне написали 6 человек.
Пятерых из них убрали модераторы.
А я хочу понять, чего плохого я написал?

Читаю свою статью, и не понимаю.
Странно.
29 человек минус поставили мне.

Интересно.
Ребята, вы чего минусуете? В чем проблема?
Меня минусы не волнуют, ибо я не писал бы того, что думаю.
Но в чем вас не устраивает текст?
Что там не так?
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А.Э.РАСИМ
Ответ summerglau
подавление венгерского и чехословацких контрреволюционных мятежей, "братская помощь" афганскому народу с попутным убийством лидера страны - это, разумеется, совсем другое дело
В любой стране мятеж подавляют.
Например, желтые жилеты не власть хотят, а хлеба.
Но их убивают.В мирное время.Пулей в глаз.

Но вы конечно сравнили атомную бомбардировку, химическую атаку на детей с мятежом.
Слов нет.
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А.Э.РАСИМ
Ответ Alexshara
Мне плевать кто мной доволен, посмотрел ваш возраст, мы ровесники и живём в одной стране, но как по разному воспринимаем действительность И да, что вы, это вы герой, продолжайте ура/ура и будет вам хорошо
Я только не понимаю, а что плохого я написал?
Конкретно?
Честно говоря, не понимаю.
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summerglau
Ответ А.Э.РАСИМ
Я наверное ошибаюсь, но Россия ведь никого не заставляет принимать свои устои, свою "демократию", никого не учит жить. А те, кто учит, не имеют на это право. Или имеет? Как вы думаете?
подавление венгерского и чехословацких контрреволюционных мятежей, "братская помощь" афганскому народу с попутным убийством лидера страны - это, разумеется, совсем другое дело
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TheSportNik
Освенцим- это надо знать всем.
Но Рамирес мог бы еще свою жену венгерку или ее родных расспросить, что делали венгры в СССР в войну, что Сталин приказал потом их не брать в плен, такие они зверства творили на нашей земле.
Это тоже история и ее забывать нельзя.
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Alexshara
Ответ А.Э.РАСИМ
Теперь концлагеря стали легетимными. Спасибо, вам! Запад доволен вами. Вы герой.
Мне плевать кто мной доволен, посмотрел ваш возраст, мы ровесники и живём в одной стране, но как по разному воспринимаем действительность
И да, что вы, это вы герой, продолжайте ура/ура и будет вам хорошо
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alex fedun
был я там 2 месяца назад, горы детской обуви и горы волос ужасают... там был ад это 100%
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А.Э.РАСИМ
Ответ Alexshara
Да, многое так, с передергиванием но да, но ведь не было ГУЛАГа и Голодомора и ужас вообще коллективизации/раскулачивания, СССР ведь не вёл имперские войны в Анголе, Сирии и т д, или не было блокады Сараево и Сребницы (врут ведь всё) и сейчас то всё кругом бегом правы, да?
Я наверное ошибаюсь, но Россия ведь никого не заставляет принимать свои устои, свою "демократию", никого не учит жить.

А те, кто учит, не имеют на это право.
Или имеет? Как вы думаете?
+3
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Алексей Куликов
Ответ summerglau
Просто напомню, что некий Дмитрий Олегович меньше десяти лет назад радостно вскидывал правую руку во всем известном приветствии. А уже сейчас он всенародный герой, получивший боевое ранение мягких тканей чуть ниже поясницы.
У многих короткая память, и они плохо помнят, что было в позапрошлом выпуске какой-нибудь очередной политической программы на российском ТВ.
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А.Э.РАСИМ
Ответ Alexshara
Да, многое так, с передергиванием но да, но ведь не было ГУЛАГа и Голодомора и ужас вообще коллективизации/раскулачивания, СССР ведь не вёл имперские войны в Анголе, Сирии и т д, или не было блокады Сараево и Сребницы (врут ведь всё) и сейчас то всё кругом бегом правы, да?
Теперь концлагеря стали легетимными.
Спасибо, вам!

Запад доволен вами.
Вы герой.
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Semen B
Ответ 1 dreik 1
Тогда почему до сих пор на свободе и более того курирует Донбасс, некий Дмитрий Олегович Рогозин? Ну ка, ну ка объясни мне этот феномен?
А он нацист или с нацистами сотрудничал? Какие преступления совершил?
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Alexshara
Ответ А.Э.РАСИМ
Нет Освенцима, Бухенвальда, нет черепов лидеров альжирского народа в Музее Парижа, не было газовых камер, не было геноцида ирландского народа и бомбежек народа Сербии, не было сожженных с людьми деревень, в чем упражнялись румыны, немцы, не было химических атак на Вьетнам, не было Хиросимы и Нагасаки. Не было бомбежки Дрездена англичанами, и не было Нанкинской резни, не было миллиона жертв среди мирного народа Ирака, которых освободили и закопали, не было хаоса с миллионами жертв в Ливии. Теперь эти люди говорят о демократии, борются за демократию и учат всех жить. Кстати, а Гуайдо уже не президент Венесуэлы, а Тихоновская еще президент. И почему же она никак не отправит танки в помощь Украине, интересно? Я не за Путина, считаю его человеком с имперскими замашками. Но я всем говорю, в противоположном лагере одни сволочи. Выбора нет. Выбирать между империалистом, но уважающего обычные человеческие устои, и сатанистами, которые сжигают людей, уничтожают веру, учат всех уму..... Горе нам, когда такой выбор. Трудные времена для всех нас. Здесь главное не потерять веру и не стать предателем. Не стать слугой сатаны, и не потерять лицо. Смотрите, все оголились, теперь мы видим и знаем всех. И ни одного симпатичного человека. Любите Родину, и гоните Дьявола. Я понимаю, боты сейчас начнут минусовать, указ есть заказ. Но что плохого я написал? Они не сумеют ответить.
Да, многое так, с передергиванием но да, но ведь не было ГУЛАГа и Голодомора и ужас вообще коллективизации/раскулачивания, СССР ведь не вёл имперские войны в Анголе, Сирии и т д, или не было блокады Сараево и Сребницы (врут ведь всё) и сейчас то всё кругом бегом правы, да?
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