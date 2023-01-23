Кристиан Рамирес: «Посетил Освенцим в отпуске – много читал о нем, хотел лучше понять историю. Очень много эмоций, тяжелая атмосфера»
Кристиан Рамирес рассказал о посещении Освенцима во время отпуска.
– Расскажи про свой отпуск: где успел побывать, что посмотрел?
– Отпуск был очень долгим – целый месяц! Я сделал все, что хотел: с семьей отдохнули на Мальдивах, потом в Дубае и дома в Венгрии. Посетили Освенцим и, наконец, побывали на моей родине в Эквадоре. Люблю смотреть мир, узнавать что-то новое, так что отпуск понравился – я сделал все, что запланировал.
– Освенцим – нестандартная локация для футболистов во время отпуска.
– Да, вы правы, там не отдыхаешь... Я поехал туда, чтобы лучше узнать и понять историю. Я смотрел много фильмов и читал много книг об Освенциме. Интересно было посмотреть, как там все устроено на самом деле. Давно хотел там побывать, и когда появилась возможность, сделал это. Эмоций очень много...
– Каждый, кто посещал Освенцим, говорит об угнетающей атмосфере. Ты тоже ее почувствовал?
– Конечно, там тяжелая атмосфера. Меня очень впечатлило это место – как в отрицательном, так и в положительном смысле. В отрицательном, потому что я знаю, что там происходило – читал про это. В положительном, потому что это очень важное место для истории, и я рад, что смог посетить его, – сказал защитник «Краснодара».
Освенцим (Аушвиц) – комплекс немецких концентрационных лагерей и лагерей смерти, располагавшийся в 1940-1945 годах в Верхней Силезии, около города Освенцим. Лагерь освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. День освобождения Освенцима установлен ООН как Международный день памяти жертв Холокоста. На территории лагеря действует созданный в 1947 году музей, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
а Вам бы не мешало быть чуть культурнее сорняка.
И называть голод, который был в имперское время нормой каждые 5-10 лет и повторившийся после мировой и гражданской войны, неурожая и на фоне восстанавливающейся экономики на всей территории страны голодомором в отдельно взятых местах... Это, как минимум, указывакт на ангажированность говорящего
Учитывая, что это был последний крупный голод, спасибо систематицации аграрного кластера впоследствии.
Нужно немного знать историю и статистику, это помогает от ложных убеждений и навязывания политической дезинформации
Каков первый ответ русского почти всегда, когда он слышит про голодомор у украинцев и казахов? «Вон в Поволжье тоже голодали». В этом ответе и безразличие к погибшим в Поволжье, и готовность защищать имперские амбиции любо ценой.
Заслуживаете все, что сейчас с вами происходит
Во вторых и не нужно искать номеров приказа, так как этот исторический приказ известен и был озвучен в войсках и историками давно изучен, все претензии к ним.
Самое забавное и большинство здесь про него знает, только ты умника разыгрываешь, типа укажи номер приказа и как говорил в таких случаях Остап Бендер, а ключ от квартиры не надо.
Запомни здесь главное, что венгров не брать в плен, чтоб было всем понятно, а то кто такие мадьяры многие и не знают и откуда они там взялись.
Что историю надо преподавать что ли здесь на спортивном сайте.
Во-первых, не Ватунин, а Ватутин.
Во-вторых, такому знатоку истории как ты, конечно же, не составит никакого труда указать номер приказа, подписанного Сталиным, в котором содержались бы слова "мадьяр в плен не брать".
Ты бы хоть почитал что-то на тему, прежде чем на весь интернет позориться.
Возможно Ватунин предложил Сталину такой вариант, не знаю.
Пятерых из них убрали модераторы.
А я хочу понять, чего плохого я написал?
Читаю свою статью, и не понимаю.
Странно.
29 человек минус поставили мне.
Интересно.
Ребята, вы чего минусуете? В чем проблема?
Меня минусы не волнуют, ибо я не писал бы того, что думаю.
Но в чем вас не устраивает текст?
Что там не так?
Например, желтые жилеты не власть хотят, а хлеба.
Но их убивают.В мирное время.Пулей в глаз.
Но вы конечно сравнили атомную бомбардировку, химическую атаку на детей с мятежом.
Слов нет.
Конкретно?
Честно говоря, не понимаю.
Но Рамирес мог бы еще свою жену венгерку или ее родных расспросить, что делали венгры в СССР в войну, что Сталин приказал потом их не брать в плен, такие они зверства творили на нашей земле.
Это тоже история и ее забывать нельзя.
И да, что вы, это вы герой, продолжайте ура/ура и будет вам хорошо
А те, кто учит, не имеют на это право.
Или имеет? Как вы думаете?
Спасибо, вам!
Запад доволен вами.
Вы герой.