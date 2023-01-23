Кристиан Рамирес: «Кроме борща, нравятся вареники с сыром и торт «Наполеон». В России много вкусной еды, особенно тортики»

Теги премьер-лига Россия Краснодар Кристиан Рамирес Спорт-Экспресс Питание Футбол

Кристиан Рамирес назвал любимые блюда русской кухни.

– Ты как-то говорил, что обожаешь борщ, но не любишь водку. А что еще из русской кухни нравится?

– Да я не могу сказать, что борщ прямо люблю... Но он неплохой! В Венгрии есть гуляш – вот его тоже люблю. А в России, помимо борща, нравятся вареники, только внутри обязательно должен быть сыр. В Эквадоре есть похожее блюдо.

– Все легионеры говорят, что им нравится борщ и сырники. А тебе вареники.

– Вареники очень вкусные. Сырники тоже хорошие. Из десертов мне нравится торт «Наполеон». В России вообще много вкусной еды! Особенно тортики.

– А у тебя жена готовит? Или едите в ресторанах?

– Жена готовит очень хорошо! Эквадорские блюда, венгерские, итальянские. Правда, русские – нет. Но зато когда я отдыхаю дома, то всегда знаю, что меня вкусно накормят, – рассказал защитник «Краснодара».

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130 комментариев

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maddantist maddantist
Ответ spasibo net
У нас в Краснодарском крае очень популярны вареники с адыгейским сыром
Где у вас, в Краснодарском крае очень популярны?
Получайте СДЭКом свою медвежатину и лепите свои пельмени, только тихо.
Вареники в Краснодарском крае всегда с творогом.
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Wiley Fox
Ответ Артём Дубовицкий
Ньоки - это куски теста/картофеля, их только посыпают сыром. Зачем меня спрашивать, чей хумус, фамилия польская, эрудит :)
Так у евреев все фамилии заимствованы. Полно евреев с фамилиями Иванов и Козлов

И все стесняются, как ты
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Артём Дубовицкий
Ответ Wiley Fox
Это не вареники. Это ньоки итальянские. И они как клёцки выглядят И чей хумус, дубовицкий?
Ньоки - это куски теста/картофеля, их только посыпают сыром.
Зачем меня спрашивать, чей хумус, фамилия польская, эрудит :)
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Сергей Кот
Ответ Максим Прокофьев
Настоящая Прага, вот торт что затмит Наполеона))))
абсолютно разные по своей сути торты. если уж сравнивать, так хотя бы близкие. Прагу можно сравнить с Захером, и Захер по мне повкуснее
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Сергей Кот
Ответ GibsonFlyingV
Если уж говорить о пристрастиях, то самый вкусный суп,который я ел,то это домашняя лапша из свежезарезанной курицы,которую варили в деревне. Просто,но очень вкусно,наесться было невозможно. Солянка слишком помпезная и церемониальная
куриный с лапшой огонь, но по сути слишком прост чтоб претендовать на отдельное уникальное блюдо
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GibsonFlyingV
Ответ Сергей Кот
ну если перечислять супы, то среди русских-солянка это топ 1. холодец вообще не суп. да и окрошка, на мой взгляд, не совсем суп как таковой.
Если уж говорить о пристрастиях, то самый вкусный суп,который я ел,то это домашняя лапша из свежезарезанной курицы,которую варили в деревне. Просто,но очень вкусно,наесться было невозможно. Солянка слишком помпезная и церемониальная
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GibsonFlyingV
Ответ мистер бин
Дани Алвес тоже любит вареники
Не он один
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Алекс Surname
У вас свекольник ,борщ это традиционное украинское первое блюдо
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Lord of Balls
Ответ Wiley Fox
Ты даже прямую аллюзию на пиццу Четыре сыра не видишь Все это бредовые кулинарные новоделы нового времени Ты пиши лучше про еврейскую свою кухню, которой тоже нет по сути. Хумус и прочее - это все арабские. Фаршированную щуку не предлагать - это советский новодел
Великий кулинар, ты бы таблеточки какие попил что ли)
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Andrew Chepaylo
Особенно домашние🤗
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&_Bishep_&
Ответ Сергей Кот
ну если перечислять супы, то среди русских-солянка это топ 1. холодец вообще не суп. да и окрошка, на мой взгляд, не совсем суп как таковой.
Что такое студень я прекрасно знаю, потому написал холодец как отдельно после точек...Человеку со среднестатическими возможностями там не трудно догадаться. Окрошка-это разные холодные супы.
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Xell
Ответ superpab
А вообще самые вкусные вареники это с вишней, конечно)) ИМХО
С жимолостью
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Сергей Кот
Ответ &_Bishep_&
Я то специально не готовился к ответу, а написал так навскидку... Иначе конечно, упомянул бы разную и солянку, и окрошку ...холодец.
ну если перечислять супы, то среди русских-солянка это топ 1. холодец вообще не суп. да и окрошка, на мой взгляд, не совсем суп как таковой.
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Romuliq
Лучше рассольника супа нет
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Джефф Лебовски
Ответ Максим Прокофьев
Настоящая Прага, вот торт что затмит Наполеона))))
Это если Наполеон - не настоящий)
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&_Bishep_&
Ответ Сергей Кот
забыть про солянку-преступление
Я то специально не готовился к ответу, а написал так навскидку... Иначе конечно, упомянул бы разную и солянку, и окрошку ...холодец.
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Семен Клейменов
В тортах сахара многовато((

Хотя с возможностями футболистов можно и заказывать кондитерку из качественных ингредиентов.
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&_Bishep_&
Ответ ДМ-1чемпион
Гороховый, щавельный тоже класс!
Да...просто навскидку сразу всего не вспомнишь.
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Максим Прокофьев
Настоящая Прага, вот торт что затмит Наполеона))))
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Максим Прокофьев
Ответ Сергей Кот
но есть нюанс)
Читаю голосом Михеева)))
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Джефф Лебовски
Ответ Wiley Fox
Не бомби Борщ изначально украинский. Им и останется, как и водка польской
Не бомби

Это "изначально" Малороссия. А водкой поляки пусть хоть обопьются.
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Alina_77
Ответ Wiley Fox
Наш творог на Западе называют молодым сыром Я просто у тому, что он про вареники с творогом. С сыром не видел и даже не слышал, что такие есть
Много потеряли) в Краснодаре полно вареников с адыгейским сыром, их он и имел ввиду, раз подчеркнул, что не с творогом, а ссыром
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золотые третьи места
Ответ RSM-1930
Вообще русская и кавказская еда лучшие, хуже всего в Англии еда, правда я малой был, не знаю как сейчас
узбекская лучше, как русский с Кавказа говорю
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Damir Zz
Ответ Кино Музыка
Главное не есть щи и окрошку. Страшные блюда для тех кто с ними раньше не сталкивался..
Ещё холодец
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TJ tigra
Ответ Wiley Fox
У моей бывшей жены двоюродная сестра вышла замуж за англичанина Свадьба была в Омске. Торт из Англии привезли. Красивый такой, каскадом, вверху пара фигур - жених и невеста Я торты очень люблю и ждал , когда же чай Порезали. Попробовали. Белая глазурь на вкус как алебастр, который я не пробовал, но так решил. Сам торт черемуховый, но черемуха тоже из ментовских баллончиков. В общем, несъедобно О чём отец невесты Майклу Гибсону так и сказал на русском - А торт у тебя говно (благо тот по-русски вообще не понимал) Все ржали, родители жениха подумали, что торт понравился, наверное
:)))
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