Кристиан Рамирес: «Кроме борща, нравятся вареники с сыром и торт «Наполеон». В России много вкусной еды, особенно тортики»
Кристиан Рамирес назвал любимые блюда русской кухни.
– Ты как-то говорил, что обожаешь борщ, но не любишь водку. А что еще из русской кухни нравится?
– Да я не могу сказать, что борщ прямо люблю... Но он неплохой! В Венгрии есть гуляш – вот его тоже люблю. А в России, помимо борща, нравятся вареники, только внутри обязательно должен быть сыр. В Эквадоре есть похожее блюдо.
– Все легионеры говорят, что им нравится борщ и сырники. А тебе вареники.
– Вареники очень вкусные. Сырники тоже хорошие. Из десертов мне нравится торт «Наполеон». В России вообще много вкусной еды! Особенно тортики.
– А у тебя жена готовит? Или едите в ресторанах?
– Жена готовит очень хорошо! Эквадорские блюда, венгерские, итальянские. Правда, русские – нет. Но зато когда я отдыхаю дома, то всегда знаю, что меня вкусно накормят, – рассказал защитник «Краснодара».
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Вареники в Краснодарском крае всегда с творогом.
И все стесняются, как ты
Зачем меня спрашивать, чей хумус, фамилия польская, эрудит :)
Хотя с возможностями футболистов можно и заказывать кондитерку из качественных ингредиентов.
Это "изначально" Малороссия. А водкой поляки пусть хоть обопьются.