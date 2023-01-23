Кристиан Рамирес: «У нас в семье четыре языка. Я могу говорить на шести – русский, венгерский, испанский, английский, немецкий и португальский»

Теги премьер-лига Россия Краснодар Кристиан Рамирес Футбол

Кристиан Рамирес рассказал, на каких языках общается с семьей и друзьями.

– Мы сейчас общаемся на русском. А на каком языке вы разговариваете дома?

– У нас в семье четыре языка. Первый – английский, потому что на нем спокойно говорим мы все. Дети ходят в садик, там говорят на русском. Еще общаемся на испанском и венгерском.

– Ты правда знаешь венгерский?

– Конечно, много слов знаю. Это очень сложный язык, но мне дался легко. Моя жена из Венгрии. Но я знаю язык еще с тех времен, когда играл в Будапеште. Там люди не очень хорошо говорят на английском, поэтому пришлось выучить венгерский. Сейчас уже говорю на нем не так свободно – у меня столько языков, что порой нужно подумать, какие слова лучше использовать.

– У тебя четыре языка – где планируешь жить после завершения карьеры?

– Нет-нет, я сказал, что моя семья говорит на четырех языках. А сам я могу разговаривать на шести: русском, венгерском, испанском, английском, немецком и португальском. Сначала выучил испанский, как и все в Эквадоре. Потом, играя в Германии, – английский и немецкий. Переехав в Будапешт, выучил венгерский. В России начал говорить по-русски. Остался португальский – он похож на испанский, плюс у меня есть друзья из Бразилии, с которыми можно было практиковать язык.

Что касается страны, в которой я буду жить... Сложно сказать. У меня есть дом в Будапеште и в Эквадоре. Возможно, будем перемещаться между Южной Америкой и Европой, переезжая туда, где в конкретный момент будет тепло, – рассказал защитник «Краснодара».

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ktibr
Какие ваши доказательства!?(с)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джони Две Куртки
Ответ FilinMD
Слышал, он слишком малочисленный, ну и речь все же про европейские языки шла, даже если счесть Дагестан формально-географически Европой, то 126 тысяч человек носителей маловато конечно)
Ну тогда ок. Если ты берёшь по количеству носителей языка.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FilinMD
Ответ Джони Две Куртки
Прочитай про табасаранский язык. Вот какой самый сложный язык в мире
Слышал, он слишком малочисленный, ну и речь все же про европейские языки шла, даже если счесть Дагестан формально-географически Европой, то 126 тысяч человек носителей маловато конечно)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джони Две Куртки
Ответ FilinMD
Венгерский или финский, если брать гос.языки стран Но что там, что там, есть хотя бы отдаленные сходные черты с другими языками. Например, 5 по-фински - viisi. По-эстонки - viis. Томаты на финском - tomaatti. Итд Самым сложным я бы назвал баскский язык, тк у него нет доказанных связей с какой-либо другой языковой группой в принципе, зацепиться вообще невозможно за что-то, все с полнейшего нуля и довольно тяжело
Прочитай про табасаранский язык. Вот какой самый сложный язык в мире
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tigran Shuts
Ответ Артур Хайбрахманов
Я жил в Венгрии. Кеасэнем сейпа, большое спасибо по венгерски. Не верю. Да и русский не так уж прост.
У него жена венгерка и дом там.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Orson2074
Ответ frankie_Ballenbacher
Вот если бы Бразильский выучил...
Смеха ради, между португальским в Португалии и португальским в Бразилии существенная разница.
У нас с бразильцами был как-то проект, поставляли продукцию в Бразилию, так когда разговор зашел про документацию и с нашей стороны было сказано, что бумаги будут на португальском, нас вежливо поправили, что документы должны быть на БРАЗИЛЬСКОМ португальском.
Так что жена Жиркова не такая и глупая, хоть она об этом и не знает.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ян Константинопольский
Ответ Tollie
Квинси Промес: У нас в семье один язык - язык ножа! 🔪🔪🔪
играют в нож-ложку)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FilinMD
Ответ Юрий Кечко
Венгерский вообще самый сложный язык Европы вроде как
Венгерский или финский, если брать гос.языки стран

Но что там, что там, есть хотя бы отдаленные сходные черты с другими языками. Например, 5 по-фински - viisi. По-эстонки - viis. Томаты на финском - tomaatti. Итд

Самым сложным я бы назвал баскский язык, тк у него нет доказанных связей с какой-либо другой языковой группой в принципе, зацепиться вообще невозможно за что-то, все с полнейшего нуля и довольно тяжело
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артур Хайбрахманов
Я жил в Венгрии. Кеасэнем сейпа, большое спасибо по венгерски. Не верю. Да и русский не так уж прост.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Добрый Ретроград
Ответ krasota19740
Бразильскийто португальский и есть …
Ла ты что)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Уся Ваткин
Я могу говорить на шести языках, продолжения которых не знаю
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
krasota19740
Ответ frankie_Ballenbacher
Вот если бы Бразильский выучил...
Бразильскийто португальский и есть …
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
frankie_Ballenbacher
Вот если бы Бразильский выучил...
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
trial21 rush
Ответ TheSportNik
Забавный полиглот получился, а в футбол он играть умеет или только язык у него развит? Помнится Ганчаренко в Краснодаре вместо него поставил игрока из Нидерландов, причем у того другая игровая позиция была, так тот играл во 100 раз лучше Рамиреса.
Рамирес всегда играл в основе, если был здоров.Только при Гончаренко он чаще справа выходил
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.Э.РАСИМ
Ответ Юрий Кечко
Венгерский вообще самый сложный язык Европы вроде как
Teljezen igaz, sapka!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vatikan
Кто знает венгерский, поставьте + этому комментарию, кто не знает - минус)
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tollie
Квинси Промес: У нас в семье один язык - язык ножа! 🔪🔪🔪
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vatikan
Похвально
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TheSportNik
Забавный полиглот получился, а в футбол он играть умеет или только язык у него развит?
Помнится Ганчаренко в Краснодаре вместо него поставил игрока из Нидерландов, причем у того другая игровая позиция была, так тот играл во 100 раз лучше Рамиреса.
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kypu_6am6yk
Такой богатый языковой набор вызывает только уважение. +реп от всех российских болельщиков в любом случае 👍
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Кечко
Венгерский вообще самый сложный язык Европы вроде как
+24
-1
+23
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Evgeny Trifonov
Достойно. Выучить венгерский это сильно
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий