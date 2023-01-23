Кристиан Рамирес: «У нас в семье четыре языка. Я могу говорить на шести – русский, венгерский, испанский, английский, немецкий и португальский»

рассказал, на каких языках общается с семьей и друзьями.

– Мы сейчас общаемся на русском. А на каком языке вы разговариваете дома?

– У нас в семье четыре языка. Первый – английский, потому что на нем спокойно говорим мы все. Дети ходят в садик, там говорят на русском. Еще общаемся на испанском и венгерском.

– Ты правда знаешь венгерский?

– Конечно, много слов знаю. Это очень сложный язык, но мне дался легко. Моя жена из Венгрии. Но я знаю язык еще с тех времен, когда играл в Будапеште. Там люди не очень хорошо говорят на английском, поэтому пришлось выучить венгерский. Сейчас уже говорю на нем не так свободно – у меня столько языков, что порой нужно подумать, какие слова лучше использовать.

– У тебя четыре языка – где планируешь жить после завершения карьеры?

– Нет-нет, я сказал, что моя семья говорит на четырех языках. А сам я могу разговаривать на шести: русском, венгерском, испанском, английском, немецком и португальском. Сначала выучил испанский, как и все в Эквадоре. Потом, играя в Германии, – английский и немецкий. Переехав в Будапешт, выучил венгерский. В России начал говорить по-русски. Остался португальский – он похож на испанский, плюс у меня есть друзья из Бразилии, с которыми можно было практиковать язык.

Что касается страны, в которой я буду жить... Сложно сказать. У меня есть дом в Будапеште и в Эквадоре. Возможно, будем перемещаться между Южной Америкой и Европой, переезжая туда, где в конкретный момент будет тепло, – рассказал защитник « ».