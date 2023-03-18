Левников удалил двух игроков за 10 минут матча «Локо» – «Краснодар»: Рамиреса и Смольникова
Два игрока удалены в матче «Локомотив» – «Краснодар».
Железнодорожники принимают «Краснодар» в 20-м туре Мир РПЛ (3:2, второй тайм).
На 56-й минуте матча защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес получил предупреждение за фол на Максиме Глушенкове, на 63-й минуте арбитр Кирилл Левников показал Рамиресу вторую желтую карточку за нарушение на Дмитрии Баринове.
Также за две желтые карточки был удален защитник «Локомотива» Игорь Смольников. Первое предупреждение он получил на 21-й минуте, второе – на 72-й.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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