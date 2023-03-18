Левников удалил двух игроков за 10 минут матча «Локо» – «Краснодар»: Рамиреса и Смольникова

Теги Локомотив премьер-лига Россия судьи Игорь Смольников Краснодар Кристиан Рамирес Кирилл Левников Футбол

Два игрока удалены в матче «Локомотив» – «Краснодар».

Железнодорожники принимают «Краснодар» в 20-м туре Мир РПЛ (3:2, второй тайм).

На 56-й минуте матча защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес получил предупреждение за фол на Максиме Глушенкове, на 63-й минуте арбитр Кирилл Левников показал Рамиресу вторую желтую карточку за нарушение на Дмитрии Баринове.

Также за две желтые карточки был удален защитник «Локомотива» Игорь Смольников. Первое предупреждение он получил на 21-й минуте, второе – на 72-й.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
An Kr
Ответ sashka.loker
так ему не вар подсказал, а резервный, который у бровки стоит за полем
И там должна быть обоюдная желтая тогда уже.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
An Kr
Ответ sashka.loker
так ему не вар подсказал, а резервный, который у бровки стоит за полем
Уверен, я нет. Поэтому и хочу услышать переговоры.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sashka.loker
Ответ An Kr
Смольникова не имел права удалять, если была подсказка ВАР это грубое нарушение регламента. Да и первая карточка после подсказки ВАР 100%.
так ему не вар подсказал, а резервный, который у бровки стоит за полем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
An Kr
Смольникова не имел права удалять, если была подсказка ВАР это грубое нарушение регламента. Да и первая карточка после подсказки ВАР 100%.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mr.Vain
Судейство просто ужасное.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Огненный матч
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий