Левников удалил двух игроков за 10 минут матча «Локо» – «Краснодар»: Рамиреса и Смольникова

Два игрока удалены в матче «Локомотив» – «Краснодар».

Железнодорожники принимают «Краснодар» в 20-м туре Мир (3:2, второй тайм).

На 56-й минуте матча защитник « » получил предупреждение за фол на Максиме Глушенкове, на 63-й минуте арбитр показал Рамиресу вторую желтую карточку за нарушение на Дмитрии Баринове.

Также за две желтые карточки был удален защитник « » Игорь Смольников. Первое предупреждение он получил на 21-й минуте, второе – на 72-й.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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