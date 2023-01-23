Кристиан Рамирес: «Если «Краснодар» выиграет РПЛ, завершу карьеру»

рассказал, что сделает в случае чемпионства «Краснодара» в Мир РПЛ.

— У кого больше татуировок — у тебя или у жены?

— У меня больше. Но мы с женой больше не будем их делать — решили остановиться.

— Даже если станешь чемпионом с «Краснодаром», не сделаешь тату на память?

— Ух, да если «Краснодар» выиграет чемпионат, я вообще закончу с футболом! Завершу карьеру, так и напишите! Ну и, может быть, сделаю небольшую татуировку в честь этого, – сказал 28-летний защитник « ».

После 17 туров «быки» занимают в таблице 8-е место.