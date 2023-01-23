Кристиан Рамирес: «Если «Краснодар» выиграет РПЛ, завершу карьеру»

Теги премьер-лига Россия Краснодар Кристиан Рамирес Спорт-Экспресс Футбол

Кристиан Рамирес рассказал, что сделает в случае чемпионства «Краснодара» в Мир РПЛ.

— У кого больше татуировок — у тебя или у жены?

— У меня больше. Но мы с женой больше не будем их делать — решили остановиться.

— Даже если станешь чемпионом с «Краснодаром», не сделаешь тату на память?

— Ух, да если «Краснодар» выиграет чемпионат, я вообще закончу с футболом! Завершу карьеру, так и напишите! Ну и, может быть, сделаю небольшую татуировку в честь этого, – сказал 28-летний защитник «Краснодара».

После 17 туров «быки» занимают в таблице  РПЛ 8-е место.

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15 комментариев

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Valentin Kompaneytsev
Трудолюбивый, мастеровитый, самоотверженный игрок.
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Молодой Френки
Ответ Егор Коренев
На каждого гегемона найдется свой субгегемон
Три сезона уже чет не находится. Держу в курсе. И вот уже четвертый конкурентов особо нет. Против фактов спорить бессмысленно
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TheSportNik
Мама дорогая, да ты будешь играть до 100 лет что ли, а потом на поле будут выносить Рамиреса и у ворот ложить, типа полежи тут, но чемпионом Краснодар не будет никогда.
Был шанс у Краснодара при Ганчаренко, но там арбитры, которые всегда лояльно относились к Галицкому, отобрали очков 15 у клуба, сам Галицкий не купил сильных игроков, а потом и выгнал тренера.
Самое забавное, но Краснодар на багаже Ганчаренко заняли даже 4 место, то есть не убери Ганчаренко и тогда Краснодар вполне мог взять золото, но серебро уж точно, они эти Сочи восьмером гоняли как зайцев 3:0 без вопросов, а это типа вице-чемпионы РПЛ, смех один.
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Егор Коренев
Ответ Молодой Френки
Этот Зенит не обыграть никому. В РПЛ взрастили гегемона. В нынешних реалиях это очень надолго.
На каждого гегемона найдется свой субгегемон
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Петр Иванов
Ответ Vatikan
Побьет рекорд японца, который там лет в 50 играет сейчас
он сказал не "когда", а "если".
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Egobrain junior
есть подозрение, что карьеру ты завершишь задолго до этого
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Константин Эсперов
Ответ расформировать московские кабинеты
Интервью на русском даёт, не то что Марио Фернандес
Марио не от мира сего , но он хороший парень.
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Джефф Лебовски
Крис, я знаю, ты читаешь этот комент.
Быки выигрывают чемпионство, вы с женой набиваете по наколке, и ты завершаешь карьеру… но не сразу, а ещё сезонов через 5 в составе Краснодара 👌
Такой план.
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Парфирий Пантелеевич
Ответ Молодой Френки
Этот Зенит не обыграть никому. В РПЛ взрастили гегемона. В нынешних реалиях это очень надолго.
Вы чем измерили это, что нынешние реалии это очень надолго??
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Молодой Френки
Этот Зенит не обыграть никому. В РПЛ взрастили гегемона. В нынешних реалиях это очень надолго.
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Виталий Желтоусов
Его карьера будет длиться вечно
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Никита Самарин
Максимально обезопасил себя. (❁´◡`❁)
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расформировать московские кабинеты
Интервью на русском даёт, не то что Марио Фернандес
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Vatikan
Побьет рекорд японца, который там лет в 50 играет сейчас
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WelcomeBackPURE
Долгая карьера будет у него еще
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