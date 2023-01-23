Кристиан Рамирес: «Если «Краснодар» выиграет РПЛ, завершу карьеру»
Кристиан Рамирес рассказал, что сделает в случае чемпионства «Краснодара» в Мир РПЛ.
— У кого больше татуировок — у тебя или у жены?
— У меня больше. Но мы с женой больше не будем их делать — решили остановиться.
— Даже если станешь чемпионом с «Краснодаром», не сделаешь тату на память?
— Ух, да если «Краснодар» выиграет чемпионат, я вообще закончу с футболом! Завершу карьеру, так и напишите! Ну и, может быть, сделаю небольшую татуировку в честь этого, – сказал 28-летний защитник «Краснодара».
После 17 туров «быки» занимают в таблице РПЛ 8-е место.
Был шанс у Краснодара при Ганчаренко, но там арбитры, которые всегда лояльно относились к Галицкому, отобрали очков 15 у клуба, сам Галицкий не купил сильных игроков, а потом и выгнал тренера.
Самое забавное, но Краснодар на багаже Ганчаренко заняли даже 4 место, то есть не убери Ганчаренко и тогда Краснодар вполне мог взять золото, но серебро уж точно, они эти Сочи восьмером гоняли как зайцев 3:0 без вопросов, а это типа вице-чемпионы РПЛ, смех один.
Быки выигрывают чемпионство, вы с женой набиваете по наколке, и ты завершаешь карьеру… но не сразу, а ещё сезонов через 5 в составе Краснодара 👌
Такой план.