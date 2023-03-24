Гончаренко о дисквалификации за нецензурную брань: «Сильно шокирован красной карточкой. Я так и не понял – за что»

Теги премьер-лига Россия дисквалификации судьи Урал Виктор Гончаренко Футбол

Виктор Гончаренко прокомментировал дисквалификацию на три матча.

Главного тренера «Урала» дисквалифицировали за нецензурную брань в адрес судьи по ходу игры Мир РПЛ против «Динамо» (0:1).

«Ну, во-первых, я был очень сильно шокирован красной карточкой в целом. Я по сути дела так и не понял – за что.

Второй момент: мы уже понимаем, если записали про тебя что-то в протоколе – у тебя нет никаких шансов, то есть ты не можешь ничего доказать. Прав ты, неправ – тебе уже влепят какое-то количество игр.

И третий момент: читать «за нецензурную брань» – ну для меня это тоже шок такой, режет глаз, потому что на самом деле так не было.

Ну давайте исходить [из того], что жизнь не совсем справедлива, поэтому нам надо принять эту ситуацию.

К сожалению, так толком никто не объяснил, почему я получил красную карточку. Потому что из того, что даже записано, можно было сделать вывод, что там по большому счету ничего не было», – сказал Гончаренко.

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9 комментариев

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Myach
Гном бульбаш рецидивист опять начинает
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ТрактоПоктер
Ответ Агалар
за нецензурную брань, кстати существует цензурная брань?
Остолоп ты поганый)
В наше время это не совсем брань конечно, но как пример сойдёт)
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AdekvaT
Я тоже не понял, всего лишь два балла по шкале Гогниева....
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OldRedWhite
Ответ Зизуха
Русский мат - официальный язык чемпионата России по футболу
Совсем наоборот !
Он просто поприветствовал судью на белорусском !
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Агалар
за нецензурную брань, кстати существует цензурная брань?
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.ru
у наших судей ушки на макушке...
а вот глаза... как будто им их на ..опу натянули
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Gagarin Party
прям как американцы на Луне. Ничего не было, но запись есть.
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Зизуха
Русский мат - официальный язык чемпионата России по футболу
+7
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+7
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Кирилл.С-Пб
Козлом обозвал?)
+2
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