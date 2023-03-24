Гончаренко о дисквалификации за нецензурную брань: «Сильно шокирован красной карточкой. Я так и не понял – за что»

прокомментировал дисквалификацию на три матча.

Главного тренера « » дисквалифицировали за нецензурную брань в адрес судьи по ходу игры Мир против «Динамо» (0:1).

«Ну, во-первых, я был очень сильно шокирован красной карточкой в целом. Я по сути дела так и не понял – за что.

Второй момент: мы уже понимаем, если записали про тебя что-то в протоколе – у тебя нет никаких шансов, то есть ты не можешь ничего доказать. Прав ты, неправ – тебе уже влепят какое-то количество игр.

И третий момент: читать «за нецензурную брань» – ну для меня это тоже шок такой, режет глаз, потому что на самом деле так не было.

Ну давайте исходить [из того], что жизнь не совсем справедлива, поэтому нам надо принять эту ситуацию.

К сожалению, так толком никто не объяснил, почему я получил красную карточку. Потому что из того, что даже записано, можно было сделать вывод, что там по большому счету ничего не было», – сказал Гончаренко.