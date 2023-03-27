«Зенит» и «Фенербахче» заключили соглашение о сотрудничестве. Клубы будут организовывать матчи и турниры, обмениваться игроками академий

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«Зенит» объявил о начале сотрудничества с «Фенербахче».

Церемония подписания документа состоялась в Стамбуле после благотворительного матча между командами (2:2), все вырученные средства от которого были переданы в адрес пострадавших от землетрясения в Турции.

«Соглашение, рассчитанное на два года, охватывает мужские и женские футбольные команды систем «Зенита» и «Фенербахче», мужские баскетбольные команды и ряд других проектов.

В рамках сотрудничества планируется организация товарищеских матчей и турниров среди команд всех возрастных категорий, создание тренировочных программ и обмен опытом между специалистами как спортивного и селекционного блоков, так и других клубных департаментов – юридического, финансового и маркетингового.

Клубы совместно будут развивать и любительский футбол, а также создавать и реализовывать программы по двустороннему обмену игроков «Газпром-Академии» и футбольной школы «Фенербахче».

Футбольный клуб «Зенит» уверен, что сотрудничество с «Фенербахче» станет плодотворным, поможет клубам всесторонне развиваться как в краткосрочной и среднесрочной, так и в долгосрочной перспективах», – говорится в заявлении петербуржцев.

Фото: fc-zenit.ru

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36 комментариев

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JBa
Ответ Никита Лазарев
Во время матча чуть не переломали друг друга, после матча дружеское соглашение подписали
ну должен же Медведев что-то делать кроме как совать нос в дела команды

свою работу выполнять, например
0
-1
-1
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тралмейстер
Ответ Spartakus1984
Не зенит а Газпром
Тогда не Спартак, а Лукойл!
0
0
0
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Gaiar
Ответ KMR
С Люхсембургом и Фарерами? Видел
Печально
0
-2
-2
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Вячеслав Александров
Ответ Spartakus1984
Не зенит а Газпром
Вы бы новость сначала прочитали. Написано ведь: Зенит и Фенербахче. Газпром не подисывал соглашений
+3
-1
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Chistian Jadson
Норм идея, молодцы 👍🏻
+2
0
+2
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Spartakus1984
Ответ schwein
Как же у вас печёт от Газпрома.
И это естественно и нормально
+2
-2
0
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__Agent__ 15
Ответ Вячеслав Александров
Зенит, сейчас единственный клуб, который хоть как-то пытается наладить отношения с иностранными клубами Партизан, Сепахан, Фенербахче. Конечно это не тот уровень команд, которые хотелось бы, но сейчас такие реалии. Лучше так, чем просто ныть.
Вообще еще подписанный договор с ПСЖ
0
0
0
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Spartakus1984
Ответ Пако
Очень хорошая инициатива.. Возможно и другие наши клубы последуют подобному примеру. А там, глядишь и турнир какой-нибудь сообразят. Сейчас для российских клубов это как глоток свежего воздуха.
Какой пример,отдавать своих лучших воспитанников Фенербахче и т.д?))
0
-4
-4
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Kuriashy
Ответ Andrejs
У Зенита в Академии есть игроки?..
Выпускники Академии Зенита играют в половине клубов РПЛ
+3
-2
+1
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Spartakus1984
Ответ Вячеслав Александров
Зенит, сейчас единственный клуб, который хоть как-то пытается наладить отношения с иностранными клубами Партизан, Сепахан, Фенербахче. Конечно это не тот уровень команд, которые хотелось бы, но сейчас такие реалии. Лучше так, чем просто ныть.
Не зенит а Газпром
+2
-7
-5
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Spartakus1984
Ну хоть где то воспитанники зенита пригодятся,раз не нужны своему клубу
0
-2
-2
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Severfan
новый заряд на пустых стадионах так и не зазвучит:

Питерские бездомные
Дружат они с Фенером
Вместе что-то делают с овцами
Скоро им всем придётся непросто
+1
-4
-3
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Andrejs
У Зенита в Академии есть игроки?..
+2
-2
0
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Спартак сила
стыдно за зенит
там наших пацанов байрактары обстреливают
а они с турками хороводы водят
+1
-2
-1
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KMR
Ответ Gaiar
А сейчас у них не норм сборная по именам? Вы их молодежь видели вообще?
С Люхсембургом и Фарерами? Видел
+1
-3
-2
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Gaiar
Ответ Вячеслав Александров
Зенит, сейчас единственный клуб, который хоть как-то пытается наладить отношения с иностранными клубами Партизан, Сепахан, Фенербахче. Конечно это не тот уровень команд, которые хотелось бы, но сейчас такие реалии. Лучше так, чем просто ныть.
Только не Партизан, а Црвена Звезда
+8
0
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Gaiar
Ответ KMR
Так я и говорю,что если леги играют,то в академии - дрова. Когда Турция имела норм сборную? 20 лет назад.
А сейчас у них не норм сборная по именам? Вы их молодежь видели вообще?
0
-1
-1
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Вячеслав Александров
Зенит, сейчас единственный клуб, который хоть как-то пытается наладить отношения с иностранными клубами Партизан, Сепахан, Фенербахче. Конечно это не тот уровень команд, которые хотелось бы, но сейчас такие реалии. Лучше так, чем просто ныть.
+19
-3
+16
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Typucm1
Ответ Pertinax Gandi
Всегда в Турции симпатизировал "Фенеру", теперь придётся какой-нибудь другой клуб искать. Также было с "Шальке" в Германии.
Безусловно клуб от этого только выиграет. Также можешь переходить с газа на дрова.
+7
0
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Пако
Очень хорошая инициатива.. Возможно и другие наши клубы последуют подобному примеру. А там, глядишь и турнир какой-нибудь сообразят. Сейчас для российских клубов это как глоток свежего воздуха.
+3
0
+3
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schwein
Ответ Pertinax Gandi
Всегда в Турции симпатизировал "Фенеру", теперь придётся какой-нибудь другой клуб искать. Также было с "Шальке" в Германии.
Как же у вас печёт от Газпрома.
+10
-2
+8
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KMR
Ответ Каба
читай, там написано же что из академий
Так я и говорю,что если леги играют,то в академии - дрова. Когда Турция имела норм сборную? 20 лет назад.
0
-7
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Каба
Ответ KMR
Фенер на легах,Зенит на легах... Какими дровами они собрались обмениваться?
читай, там написано же что из академий
+7
0
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Pertinax Gandi
Комментарий скрыт
+5
-14
-9
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ALMANAC
Угораздило же Ференбахче так зашквариться
+3
-8
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