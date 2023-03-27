«Зенит» и «Фенербахче» заключили соглашение о сотрудничестве. Клубы будут организовывать матчи и турниры, обмениваться игроками академий

«Зенит» объявил о начале сотрудничества с «Фенербахче».

Церемония подписания документа состоялась в Стамбуле после благотворительного матча между командами (2:2), все вырученные средства от которого были переданы в адрес пострадавших от землетрясения в Турции.

«Соглашение, рассчитанное на два года, охватывает мужские и женские футбольные команды систем « » и « », мужские баскетбольные команды и ряд других проектов.

В рамках сотрудничества планируется организация товарищеских матчей и турниров среди команд всех возрастных категорий, создание тренировочных программ и обмен опытом между специалистами как спортивного и селекционного блоков, так и других клубных департаментов – юридического, финансового и маркетингового.

Клубы совместно будут развивать и любительский футбол, а также создавать и реализовывать программы по двустороннему обмену игроков «Газпром-Академии» и футбольной школы «Фенербахче».

Футбольный клуб «Зенит» уверен, что сотрудничество с «Фенербахче» станет плодотворным, поможет клубам всесторонне развиваться как в краткосрочной и среднесрочной, так и в долгосрочной перспективах», – говорится в заявлении петербуржцев.

Фото: fc-zenit.ru