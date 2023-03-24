Генконсульство РФ в Стамбуле заявило об отсутствии задержаний после матча «Зенита» и «Фенербахче»: «Полиция ограничилась профилактическими беседами»

Теги Зенит премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция товарищеские матчи (клубы) происшествия болельщики Спорт-Экспресс Футбол

Болельщиков «Зенита» не задерживали в Турции после конфликта с фанатами «Фенербахче».

Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщили в Генеральном консульстве Российской Федерации в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что несколько фанатов сине-бело-голубых были задержаны.

«23 марта в ходе благотворительного товарищеского футбольного матча между командами «Зенит» и «Фенербахче» (2:2) в Стамбуле возник ряд конфликтов между фанатами играющих команд. Турецкими органами правопорядка были предприняты меры по их урегулированию и обеспечению дальнейшего спокойного хода матча.

По информации, предоставленной полицией, такая мера пресечения, как взятие под стражу, к конфликтовавшим не применялась. Сотрудники ограничились профилактическими беседами с активными участниками конфликтных ситуаций, после чего они были отпущены. По имеющимся данным, задержанных нет», – заявили в организации.

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1 комментарий

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инок
Зенитовцев перепутали с фанатами Бешикташа - не иначе!
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