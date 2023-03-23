Семак о 2:2 с «Фенербахче»: «Рабочая подготовительная игра, которая дала пищу для размышлений. Плюсов больше, наверное»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция товарищеские матчи (клубы) Матч ТВ Благотворительность Футбол

Сергей Семак подвел итоги игры против «Фенербахче».

«Зенит» в гостях сыграл вничью с турецким клубом (2:2) в товарищеском матче.

«Что касается настроения, то была рабочая подготовительная игра, которая дала нам пищу для размышлений относительного того, кто в каком состоянии находится. Можно ли применить индивидуальные качества игроков в тех или иных ситуациях.

Были моменты, которые понравились, были, которые не понравились, обычная хорошая игра. Плюсов, наверное, больше. За матчем сборной не следил. Игру посмотрим, Далер Кузяев вышел с капитанской повязкой», – сказал главный тренер «Зенита».

Все средства, вырученные от проведения матча, будут направлены на помощь пострадавшим в результате землетрясения в Турции.

У фанатов «Зенита» и «Фенербахче» возник конфликт на игре в Стамбуле. Турецкие болельщики оскорбляли и бросали предметы в гостей, подошедших к их трибуне

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1 комментарий

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Спартак сила
отскочил зенит от пятого состава турок
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-4
-4
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