У фанатов «Зенита» и «Фенербахче» возник конфликт на игре в Стамбуле. Турецкие болельщики оскорбляли и бросали предметы в гостей, подошедших к их трибуне

У фанатов « » и « » произошла стычка на стадионе в Стамбуле.

Клубы проводят товарищеский матч, выручка от которого пойдет на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.

Как сообщил «Чемпионат», болельщиков российской команды, направлявшихся к трибуне хозяев, начали оскорблять и забрасывать различными предметами, в связи с чем возникла необходимость вмешательства правоохранительных органов.

«Активных болельщиков « », которые хотели поддержать команду, организаторы матча централизованно вели на отдельную трибуну.

По какой-то причине группу повели через одну из домашних трибун « », очевидно, это вызвало недовольство хозяев, тем самым был спровоцирован инцидент.

В данный момент клубы находятся в тесном контакте, чтобы встреча прошла без дальнейших происшествий, и сейчас наших болельшиков разместили на гостевой фанатской трибуне», – сообщила пресс-служба петербуржцев.

Турецкий спортивный журналист Мехмет Озджан высказал иную точку зрения.

«Это были не россияне, а фанаты «Фенербахче» и « ». Они будут играть через 10 дней. Это злейшие враги. На этой почве и зародился конфликт. Никакой драки с русскими не было», – заявил Озджан.