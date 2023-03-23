У фанатов «Зенита» и «Фенербахче» возник конфликт на игре в Стамбуле. Турецкие болельщики оскорбляли и бросали предметы в гостей, подошедших к их трибуне
У фанатов «Зенита» и «Фенербахче» произошла стычка на стадионе в Стамбуле.
Клубы проводят товарищеский матч, выручка от которого пойдет на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.
Как сообщил «Чемпионат», болельщиков российской команды, направлявшихся к трибуне хозяев, начали оскорблять и забрасывать различными предметами, в связи с чем возникла необходимость вмешательства правоохранительных органов.
«Активных болельщиков «Зенита», которые хотели поддержать команду, организаторы матча централизованно вели на отдельную трибуну.
По какой-то причине группу повели через одну из домашних трибун «Фенербахче», очевидно, это вызвало недовольство хозяев, тем самым был спровоцирован инцидент.
В данный момент клубы находятся в тесном контакте, чтобы встреча прошла без дальнейших происшествий, и сейчас наших болельшиков разместили на гостевой фанатской трибуне», – сообщила пресс-служба петербуржцев.
Турецкий спортивный журналист Мехмет Озджан высказал иную точку зрения.
«Это были не россияне, а фанаты «Фенербахче» и «Бешикташа». Они будут играть через 10 дней. Это злейшие враги. На этой почве и зародился конфликт. Никакой драки с русскими не было», – заявил Озджан.
Каждому своё)
Турецкие фаны - зверье.
Фаны Зины, как минимум, самые неадек ватные в России.