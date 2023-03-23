У фанатов «Зенита» и «Фенербахче» возник конфликт на игре в Стамбуле. Турецкие болельщики оскорбляли и бросали предметы в гостей, подошедших к их трибуне

Теги Зенит премьер-лига Россия Фенербахче Бешикташ высшая лига Турция товарищеские матчи (клубы) происшествия болельщики Чемпионат.com Футбол

У фанатов «Зенита» и «Фенербахче» произошла стычка на стадионе в Стамбуле.

Клубы проводят товарищеский матч, выручка от которого пойдет на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.

Как сообщил «Чемпионат», болельщиков российской команды, направлявшихся к трибуне хозяев, начали оскорблять и забрасывать различными предметами, в связи с чем возникла необходимость вмешательства правоохранительных органов.

«Активных болельщиков «Зенита», которые хотели поддержать команду, организаторы матча централизованно вели на отдельную трибуну.

По какой-то причине группу повели через одну из домашних трибун «Фенербахче», очевидно, это вызвало недовольство хозяев, тем самым был спровоцирован инцидент.

В данный момент клубы находятся в тесном контакте, чтобы встреча прошла без дальнейших происшествий, и сейчас наших болельшиков разместили на гостевой фанатской трибуне», – сообщила пресс-служба петербуржцев.

Турецкий спортивный журналист Мехмет Озджан высказал иную точку зрения.

«Это были не россияне, а фанаты «Фенербахче» и «Бешикташа». Они будут играть через 10 дней. Это злейшие враги. На этой почве и зародился конфликт. Никакой драки с русскими не было», – заявил Озджан.

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36 комментариев

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Оригинальный Ник
Ответ Владимир Бегляков
А че Зенит еще и пожары тушил
Зенит принадлежит Газпрому -> Газпром принадлежит государству -> государство отправляло самолёты тушить пожары -> Звенит тушил пожары
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against tolerance
Ответ Volgogradets
позорные питерские животные, позорят только Россию
город свой не позорь
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Gibraltar
Ответ Volgogradets
позорные питерские животные, позорят только Россию
Ты рождён от животного , чмо обоссаное 🤣
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Роберт Дауни-средний
на всякий случай надо отправить спартак в пердив
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Владимир Бегляков
Ответ Оригинальный Ник
Вот и благодарность за тушение пожаров и помощь после землетрясения, турецкая классика
А че Зенит еще и пожары тушил
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Demyan Grachev
что случилось? почему всё это происходит?))
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Дави На кнопы
Зинит нигде не любят☝️
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avseenko
Нигде бомжей не любят
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Сергей Жарковский
Ну и фанаты в Стамбуле...а, тоже турки завоёванные
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coach.
Ответ Жесткий Костас
Там ультрас крутые, не то что на боолоте.
Мы на болоте, вы море чёрное копали
Каждому своё)
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Эмси Тёрка
Это был Бешикташ
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Ковид 07.10.52
А говорили, что к друзьям приехали...и это во время благотворительного матча...да...народ не обманешь,...
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кuraakula belov
Битва при фан айди
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Гоша Петров
Люди дочитайте новость до конца и не несите чушь
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Ебздрогыч
Турецкие болельщики бросали еду, одежду, теплые вещи, потому что они знали кто к ним приехал, им же нужнее
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градус ненависти
Так это же цунары, что вы хотели
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Валерий Охотин
Ответ Жесткий Костас
Там ультрас крутые, не то что на боолоте.
Болото нынче Москва , ваши братаны все кричат , Московия с болот.
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Валерий Петров
Ответ Volgogradets
позорные питерские животные, позорят только Россию
Перед кем позорят?
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Андрей Балабаев
Ответ Гекдениз Кардениз
Комментарий удален модератором
Я бы этим туркам ни рубля никогда не отправил бы.
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Валерий Охотин
Ответ Красно Белый
не уж то кому то нормальному интересен этот фк газовик,чтоб смотреть????
Вот ты и смотришь.
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Volgogradets
позорные питерские животные, позорят только Россию
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-10
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Thomas Schaaf
Ответ Guy4resh
Лол, и сразу стрелочки переводить)) Турецкие фаны - натуральное зверьёэто факт, который подтвердят даже КБ (вспоминаем как мило турки разгромили автобусы с мясными фанатами, некоторые из которых пробили больничку вместо футбола). Дома на всех бросаются, а потом боятся на выезда гонять
Тут факт на факт.
Турецкие фаны - зверье.
Фаны Зины, как минимум, самые неадек ватные в России.
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Atsuktuvas
Видимо хвастались бесплатным Fan ID. А турки за него деньги платят каждый сезон.
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Оригинальный Ник
Вот и благодарность за тушение пожаров и помощь после землетрясения, турецкая классика
+2
-4
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Misson
Ответ Злобный Конь
Комментарий удален пользователем
Чего хочет Багдасарян все хорошо понимают.
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