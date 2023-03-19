«ФНЛ – это как АПЛ, все непредсказуемо. Команда с последнего места может обыграть лидера». Защитник «Рубина» Грицаенко о Первой лиге
Футболист «Рубина» Алексей Грицаенко сравнил Первую лигу России с АПЛ.
«В ФНЛ результаты всегда сложно предсказать. Это как английская Премьер-лига: все непредсказуемо. Команда с последнего места может обыграть лидера.
Первые туры весны показали, что очевидных фаворитов нет: все борются, бьются, вырывают свои очки и выполняют свои задачи.
Мы должны отталкиваться в первую очередь от себя, думать о себе, выжимать максимум в каждом матче», – сказал защитник.
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