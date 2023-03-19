«ФНЛ – это как АПЛ, все непредсказуемо. Команда с последнего места может обыграть лидера». Защитник «Рубина» Грицаенко о Первой лиге

Теги Рубин премьер-лига Россия премьер-лига Англия Первая лига Алексей Грицаенко Футбол

Футболист «Рубина» Алексей Грицаенко сравнил Первую лигу России с АПЛ.

«В ФНЛ результаты всегда сложно предсказать. Это как английская Премьер-лига: все непредсказуемо. Команда с последнего места может обыграть лидера.

Первые туры весны показали, что очевидных фаворитов нет: все борются, бьются, вырывают свои очки и выполняют свои задачи.

Мы должны отталкиваться в первую очередь от себя, думать о себе, выжимать максимум в каждом матче», – сказал защитник.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
андрей кольцов
Правильно подмечено в заголовке «Первая лига»
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Боев
А что прям аутсайдеры АПЛ регулярно обыгрывают грандов? Скорее там это происходит реже чем в других лигах.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Ч
ФНЛ скорее как биржа - все продается и покупается
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
romanisti89
Согласен, есть схожесть с алжирской премьер-лигой
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
Еще никто так не оскорблял ФНЛ
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кино Музыка
В АПЛ обычно лидер идет с отрывом. И аутсайдерам не проигрывает)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avcgloronalduMU
со дна постучали
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ГЕОРГИЙ ЧЕРДАНЦЕВ
Да что там апл, даже лучше
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
therealgreenman
Вот по этому она и лучшая лига мира, а не какая-то там апл…
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rarog
Да как он смеет сравнивать самую конкурентную,самую непредсказуемую,самую звездную по составу,самую желанную для любого футболиста мира лигу с какой-то там местечковой АПЛ?
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Манул Манулов
Все равно до лиги верблюдов далеко)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий