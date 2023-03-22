Златан об участии в Евро-2024: «Рано говорить, стараюсь жить в настоящем. Хотя я – это все: настоящее, прошлое и будущее»
Златан Ибрагимович высказался о возможном участии на Евро-2024.
41-летний форвард «Милана» вызван в сборную Швеции на отборочные матчи к чемпионату Европы.
«Слишком рано говорить. Я стараюсь жить день за днем и оставаться в настоящем.
Хотя я – это все: настоящее, прошлое и будущее», – сказал Ибрагимович.
Златан о вызове в сборную в 41 год: «Вы думаете, что я дурак, спрашиваете, что я делаю. Но вы увидите, как летит время, и вам тоже будет страшно заканчивать. Цените то, что имеете»
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🏆 Чемпион Европы + 🥈,🥉
🏆 Победитель Лиги Наций
🏅 Полуфиналист ЧМ 2006
🏅 5 раз выводил свою сборною на ЧМ
🏅 5 раз выводил свою сборную на Евро
Может играть за сборную сколько захочет, просто даже за былые заслуги
Златан:
👎 На ЧМ сыграл только 1 раз в 2006
👎 На Евро даже не выводил их в плей-офф (2012, 2016)
Ну и чем тут гордиться?
Толком ничего не дал сборной
🗣️ Занимает место молодого таланта
Златана вызвали в 41
🗣️ Легенда, пример для всех
Роналду - с полной уверенностью и серьёзностью , что он необходим сборной и принесет еще пользу
- Нет кончено.просто :Азм есть Альфа и Омега! Начало и конец! Не более того
Роналду это единственные 2 трофея сборной. Златан это пролёты мимо ЧМ и провалы на ЕВРО с ним в роли лидера (2008-2016). Без него лучше реально, а не 1 игра с заболевшей Швейцарией https://www.sports.ru/football/1114038071-yakin-rasskazal-chto-sher-elvedi-i-vidmer-zaboleli-pered-matchem-s-por.html