Златан об участии в Евро-2024: «Рано говорить, стараюсь жить в настоящем. Хотя я – это все: настоящее, прошлое и будущее»

Теги Милан Златан Ибрагимович серия А Италия Сборная Швеции по футболу Евро-2024 Футбол

Златан Ибрагимович высказался о возможном участии на Евро-2024.

41-летний форвард «Милана» вызван в сборную Швеции на отборочные матчи к чемпионату Европы.

«Слишком рано говорить. Я стараюсь жить день за днем и оставаться в настоящем.

Хотя я – это все: настоящее, прошлое и будущее», – сказал Ибрагимович.

Златан о вызове в сборную в 41 год: «Вы думаете, что я дурак, спрашиваете, что я делаю. Но вы увидите, как летит время, и вам тоже будет страшно заканчивать. Цените то, что имеете»

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

28 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Я всех их сделал
Ох уж эти Златаны, Хвичи, Бруну, Энцо и прочие бесфамильные товарищи, почему-то раньше везде писали Ибрагимович в заголовках, а щас просто Златан, только почему у вас всё так избирательно, пишите уже всех по именам, Лионель там, Киллиан, Карим, Эрлинг, Кевин, иначе какая-то дискриминация выходит, у одних есть и имя, и фамилия, а у других просто имя, будто пацаны во дворе вышли мяч попинать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Veld
он как тот чел, вспомнил, доктор Стрэндж!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
edward_freeman
как говорил Гвидон Вишневский: "мир, конец, начало - всё здесь!"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gagarin Party
Ответ melmi
Ибра - с иронией и юмором о себе в сборной Роналду - с полной уверенностью и серьёзностью , что он необходим сборной и принесет еще пользу
ты мало знаешь Ибру, сынок.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
Ответ Artem Piatkov
Роналду: 🏆 Чемпион Европы + 🥈,🥉 🏆 Победитель Лиги Наций 🏅 Полуфиналист ЧМ 2006 🏅 5 раз выводил свою сборною на ЧМ 🏅 5 раз выводил свою сборную на Евро Может играть за сборную сколько захочет, просто даже за былые заслуги Златан: 👎 На ЧМ сыграл только 1 раз в 2006 👎 На Евро даже не выводил их в плей-офф (2012, 2016) Ну и чем тут гордиться? Толком ничего не дал сборной
ну так Ибра за Швецию выступает, а не за Португалию))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Splin
Я, Я,Я и т.д 🤣🤣🤣🤣
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yakub25
Это не Златан участвует на ЧЕ, это ЧЕ участвует в жизни Златана
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Уставший Фергюсон
Швеция ещё не решила оставлять ли название сборной или просто обойтись Сборная Златана
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давид Agabekyan
Вызвали чисто за заслуги а пафоса как обычно
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eder Teheda
Ответ melmi
Ибра - с иронией и юмором о себе в сборной Роналду - с полной уверенностью и серьёзностью , что он необходим сборной и принесет еще пользу
А может принесет ?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tristan...
Златан - это вечность ...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artem Piatkov
Ответ melmi
Ибра - с иронией и юмором о себе в сборной Роналду - с полной уверенностью и серьёзностью , что он необходим сборной и принесет еще пользу
Роналду:

🏆 Чемпион Европы + 🥈,🥉
🏆 Победитель Лиги Наций
🏅 Полуфиналист ЧМ 2006
🏅 5 раз выводил свою сборною на ЧМ
🏅 5 раз выводил свою сборную на Евро

Может играть за сборную сколько захочет, просто даже за былые заслуги

Златан:

👎 На ЧМ сыграл только 1 раз в 2006
👎 На Евро даже не выводил их в плей-офф (2012, 2016)

Ну и чем тут гордиться?
Толком ничего не дал сборной
+3
-9
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artem Piatkov
Роналду вызвали в сборную в 38

🗣️ Занимает место молодого таланта

Златана вызвали в 41

🗣️ Легенда, пример для всех
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Златан ещё не решил будет ли вообще проводиться Евро 2024.
+26
-2
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iamliam
Вначале ответа пытался быть казаться нормальным, но потом проснулся Златан-бог))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
добрый грек
Скорее вопрос должен звучать так: примет ли Евро-2024 участие в пути Златана.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
niru
Легенда)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
melmi
Ибра - с иронией и юмором о себе в сборной
Роналду - с полной уверенностью и серьёзностью , что он необходим сборной и принесет еще пользу
+19
-6
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
korobokchekhova
И то правда!)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Я здесь, я там, я всегда (с) ДМБ
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леван Мкртчян
-Вы считаете себя Богом, Златан?
- Нет кончено.просто :Азм есть Альфа и Омега! Начало и конец! Не более того
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ Royal Watcher
Да ладно, за то что Рон и Ибра сделали со своими сборными, заслужили… Пусть хоть до 70 играют
что они сделали? 0 голов в ПО ЧМ, 0 медалей на ЧМ!:))🤣🤣🤣
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Кто-то в 41 в ЛЧ и забивает в Серии А, кто-то позорится в чемпионате бедуинов!:) Вот и вся разница между величием и черемшой!:))
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
Ответ Royal Watcher
Да ладно, за то что Рон и Ибра сделали со своими сборными, заслужили… Пусть хоть до 70 играют
Роналду - да. Златан - нет.
Роналду это единственные 2 трофея сборной. Златан это пролёты мимо ЧМ и провалы на ЕВРО с ним в роли лидера (2008-2016). Без него лучше реально, а не 1 игра с заболевшей Швейцарией https://www.sports.ru/football/1114038071-yakin-rasskazal-chto-sher-elvedi-i-vidmer-zaboleli-pered-matchem-s-por.html
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пирс Морган
Прямо шведский Волан-де-Морт)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий