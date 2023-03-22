Златан об участии в Евро-2024: «Рано говорить, стараюсь жить в настоящем. Хотя я – это все: настоящее, прошлое и будущее»

высказался о возможном участии на .

41-летний форвард « » вызван в сборную на отборочные матчи к чемпионату Европы.

«Слишком рано говорить. Я стараюсь жить день за днем и оставаться в настоящем.

Хотя я – это все: настоящее, прошлое и будущее», – сказал Ибрагимович.

Златан о вызове в сборную в 41 год: «Вы думаете, что я дурак, спрашиваете, что я делаю. Но вы увидите, как летит время, и вам тоже будет страшно заканчивать. Цените то, что имеете»

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