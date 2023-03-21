Златан о вызове в сборную в 41 год: «Вы думаете, что я дурак, спрашиваете, что я делаю. Но вы увидите, как летит время, и вам тоже будет страшно заканчивать. Цените то, что имеете»

Теги Милан Златан Ибрагимович серия А Италия Сборная Швеции по футболу Футбол

Златан Ибрагимович не разочаровался в решении продолжить карьеру после победы в Серии А.

41-летний форвард «Милана» вызван в сборную Швеции на отборочные матчи Евро-2024.

– Уйти было бы слишком просто. Для меня это был не конец.

Я здесь для того, чтобы делать разницу. В ином случае меня бы тут не было. И я не хочу говорить о своем возрасте. Мне еще многое предстоит сделать, и я хочу доказать всем, кто думал, что со мной покончено, что они ошибались.

Я перенес три операции за последние 14 месяцев. Было время, когда улучшений не было, когда света в конце тоннеля видно не было. Но состояние колена постепенно улучшалось.

– И вы никогда не думали о том, чтобы сдаться?

– Нет. Я не сдаюсь. Испытания дают мне адреналин. Даже вы, журналисты, с самого начала писали, что я слишком эгоцентричный, не такой, как все, буйный. Вы помогли мне и до сих пор помогаете. И внутри меня всегда будет желание показывать тем, кто во мне сомневается, что они ошибаются.

Меня поздравляли с тем, что я стал самым возрастным игроком, забившим за «Милан» в Серии А. Но мне не нужны рекорды, связанные с возрастом. Мне нужны рекорды, связанные с тем, что я остаюсь собой, с тем, что я делаю. Но эти вечные вопросы о моем возрасте...

– Но вы в сборной в 41 год, такие вопросы естественны.

– Вчера во время командного ужина я сказал парням: «Вы, наверное, думаете, что я дурак, спрашиваете, что я в этом возрасте делаю здесь. Но вы увидите, как быстро летит время, и вам тоже будет страшно заканчивать, когда вам будет под 40. Это вызывает чуть ли не панику. Так что наслаждайтесь и цените то, что у вас есть», – сказал Ибрагимович.

👑 Златан забил в 41 год и 166 дней! Самый возрастной гол Серии А

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25 комментариев

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nugoboss
Как я тебя понимаю Златан. 🤗 молодые многие глупые и ещё не понимают о чём ты. 😁
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#SharkTeam
Ответ KING_OF_RUSSIA
Лол, люди уровня известности и харизмы Ибры без работы точно не остануться, на одной только рекламе будет безбездно жить
ну ну, очень наивные рассуждения. Много например итальянских звезд недавнего прошлого видишь кругом? Дель Пьеро играл в Австралии еще хз скока, а о нем уже давно забыли
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Rosslyn
С головой хочется сказать : угомонись дед, ты медленный и только в раздевалке полезен ... а сердце кричит : Вали их всех с вертухи Ибра ! Уникальная конечно личность в футболе , эх
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KING_OF_RUSSIA
Ответ #SharkTeam
По каким меркам копеечный? Вот закончит карьеру, чем зарабатывать будет
Лол, люди уровня известности и харизмы Ибры без работы точно не остануться, на одной только рекламе будет безбездно жить
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#SharkTeam
Ответ KING_OF_RUSSIA
Ему щас типа платят много? Там вроде контракт копеечный
По каким меркам копеечный? Вот закончит карьеру, чем зарабатывать будет
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Overkiller
Златан ещё суперлигу возьмёт как играющий тренер)
+3
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KING_OF_RUSSIA
Ответ #SharkTeam
Дак потом где такие деньги то получать будут?
Ему щас типа платят много? Там вроде контракт копеечный
+3
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+2
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Yaroshik
Ответ korobokchekhova
Самый уважаемый мною футболист! Глыба.
согласен, кому-то может Златан и не нравится, а меня он располагает к себе и как игрок, и как личность
+11
-3
+8
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#SharkTeam
Ответ Буратино55
Как и Буффон боится закончить.. Не знает как потом жить
Дак потом где такие деньги то получать будут?
0
-4
-4
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korobokchekhova
Самый уважаемый мною футболист!
Глыба.
+21
-2
+19
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Буратино55
Как и Буффон боится закончить.. Не знает как потом жить
+26
-1
+25
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Андрей-ДК
Карпина на него не хватает 😂
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Давид Agabekyan
Ответ Los Galácticos
Только Буффон по-настоящему понимает Ибрагимовича.
Только Буффона по блату в сборную не вызывают. Хотя он больше заслужил
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Mr@k
останется только Один!- добавил Златан..))
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Вася Столяр
До сльоз ... Цените, твари, что имеете, а то ценить не будете ...
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Los Galácticos
Только Буффон по-настоящему понимает Ибрагимовича.
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svft
кончаю. страшно перечесть (с)
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Сергей Жарковский
Есть силы играй, продляй контракт, даже если тебе за сорок, значит ты ещё нужен 🙀
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AmanEsen
Хорошо сказано
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НАВАЛЬНЫЙ
Интервью Златана уже не те)
Где эта заносчивость и пренебрежение?
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Товарищ Бразаускас
Златан крут! Именно так нужно относиться к себе в контексте своего возраста. Да че там 41? С точки зрения обычного человека Ибра - молодой, здоровый, богатый мужик, всемирно известный человек.Пумть хоть до 45 играет, вон ДжиДжи играет же, хотя вратарское долголетие прочнее
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Ilia Ashirov
Легенда👍😎
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Direct free kick
Комментарий скрыт
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Ночной кошмар Логинова
Философ
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Sevuska
Короче : « не дождётесь ! « 👍
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