41-летний Златан – самый возрастной игрок в истории отборов к Евро. У него 122 матча за Швецию

стал самым возрастным игроком в истории отборов к Евро.

В 41 год и 172 дней форвард сборной Швеции появился на поле на 73-й минуте матча квалификации Евро-2024 с Бельгией (0:3).

До Златана самым возрастным футболистом в истории отборочных турниров к Евро был вратарь сборной Италии Дино Дзофф, в 1983 году сыгравший в 41 год и 3 месяца против .

Стоит отметить, что в активе игрока « » 122 матча за сборную Швеции и 62 гола – он лучший бомбардир в истории команды.