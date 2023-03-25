41-летний Златан – самый возрастной игрок в истории отборов к Евро. У него 122 матча за Швецию
Златан Ибрагимович стал самым возрастным игроком в истории отборов к Евро.
В 41 год и 172 дней форвард сборной Швеции появился на поле на 73-й минуте матча квалификации Евро-2024 с Бельгией (0:3).
До Златана самым возрастным футболистом в истории отборочных турниров к Евро был вратарь сборной Италии Дино Дзофф, в 1983 году сыгравший в 41 год и 3 месяца против Швеции.
Стоит отметить, что в активе игрока «Милана» 122 матча за сборную Швеции и 62 гола – он лучший бомбардир в истории команды.
А если еще и забьет.
Роналду есть к чему стремиться, впрочем, есть Кадзу Миура, которому за полтинник и он играет