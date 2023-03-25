41-летний Златан – самый возрастной игрок в истории отборов к Евро. У него 122 матча за Швецию

Теги Милан Златан Ибрагимович серия А Италия Сборная Бельгии по футболу Дино Дзофф Сборная Швеции по футболу рекорды квалификация Евро-2024 Футбол

Златан Ибрагимович стал самым возрастным игроком в истории отборов к Евро.

В 41 год и 172 дней форвард сборной Швеции появился на поле на 73-й минуте матча квалификации Евро-2024 с Бельгией (0:3).

До Златана самым возрастным футболистом в истории отборочных турниров к Евро был вратарь сборной Италии Дино Дзофф, в 1983 году сыгравший в 41 год и 3 месяца против Швеции.

Стоит отметить, что в активе игрока «Милана» 122 матча за сборную Швеции и 62 гола – он лучший бомбардир в истории команды.

7 комментариев

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a2wai
У Златана и остальных началась заочная борьба, кто выйдет на поле более старым во время матчей сборных. Претендентов не так много, но будет интересно.

А если еще и забьет.
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Ответ Бухгалтер2021
вангую Роналду его обгонит
В менеджере 07 года Тиагу Мендеша Ювентус выкинул свободным агентом(контракт закончился, да и сам Юве обитал в серии В), так этот парень провисел свободным агентом до 2044 года (просил на уровне звёзд современных и даже выше Златана - опорник), когда его снова подписал... Ювентус! И даже сборная Португалии заявила его на евро. В 63 года .

Роналду есть к чему стремиться, впрочем, есть Кадзу Миура, которому за полтинник и он играет
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Sevuska
Без провокаций Лукаку обрядами Вуду обошлось сегодня 😎
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Рекорд обновил Златана
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Velirpa
Киану Ривз аля.
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laudrup
Уверен, он ещё и забьёт за сборную.
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Бухгалтер2021
вангую Роналду его обгонит
+9
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