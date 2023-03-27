Сборная России не пропустила дома в 6-м матче подряд, обновив свой рекорд. Серия длится с июня 2021-го

Сборная России обыграла Ирак (2:0) в товарищеском матче в Санкт‑Петербурге.

Россияне сыграли на ноль дома в 6-й игре подряд, обновив свой рекорд.

Ранее на своем поле сборная России разгромила Кипр (6:0), победила Словакию (1:0), Мальту (2:0), сыграла вничью с Хорватией (0:0) и обыграла Болгарию (1:0). Серия длится с июня 2021 года.

Последний раз россияне пропускали дома 27 марта 2021 года – в матче со Словакией (2:1) в отборе Евро-2020.