Килиан Мбаппе: «Франция должна постараться выиграть Евро-2024. Наши игроки выступают в лучших клубах мира, одни из лучших на своих позициях»

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе сказал, что цель сборной Франции – выиграть Евро-2024.

«Ясно, что если смотреть на бумаге и поставить себя на место тех, кто смотрит футбол по телевизору, то может возникнуть такой вопрос: «Как они смогут не выиграть [Евро-2024]?»

У нас нет проблем с тем, чтобы сказать, что мы играем в лучших клубах мира. У нас есть игроки, которые, возможно, одни из лучших на своих позициях. Теперь надо творить, ведь многие игроки ушли, чтобы снова двигаться вперед и выигрывать трофеи.

Цель, для начала, – квалифицироваться на Евро, а затем, конечно, мы должны постараться выиграть турнир», – сказал капитан сборной Франции и форвард «ПСЖ» в интервью Téléfoot.

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5 комментариев

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Sevuska
Франция и вчера показала , что одна из сильнейших в Мире в гостях у той команды , с которыми бедные арги на ЧМ вымучили победу только благодаря Мартинесу 😊
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Burel
главное, что токсичного алжирца окончательно выгнали
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che kaif
ЧМ взяли должны и Евро брать
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Sardor Abdujalilov
Ответ Роман
Франция безусловно один из фаворитов. Сильно выступают на Евро и мире. Также сильный фаворит хозяйка турнира - Германия.
Щас начнут говорить про повязку бла бла бла
0
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0
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Роман
Франция безусловно один из фаворитов. Сильно выступают на Евро и мире.
Также сильный фаворит хозяйка турнира - Германия.
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